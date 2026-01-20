Pubblicità
Leao Rabiot Nkunku MilanGetty
Nino Caracciolo

I numeri stanno dalla parte di Allegri: il percorso del suo Milan è quasi da record

La squadra rossonera viene spesso additata come fortunata, ma analizzando il percorso del Milan di Allegri emergono dei numeri decisamente importanti che sottolineano la bontà del lavoro del tecnico livornese.

Un guizzo di Fullkrug per continuare a rimanere ad alta, altissima quota. La rete dell’attaccante tedesco, arrivato durante il mercato di gennaio, ha regalato al Milan tre preziosissimi punti contro il Lecce nell’ultima gara di campionato.

La classifica vede i rossoneri in seconda posizione in piena scia dell’Inter (+3) capolista e a +7 sulla Juventus quinta.

In queste ultime settimane si è tanto parlato di un Milan fortunato, rifacendosi ad alcune gare nelle quali i rossoneri hanno avuto una giusta dose di buona sorte nell’ottenere i tre punti, quasi dimenticando però il percorso della squadra di Allegri. 

I numeri, come spesso ripete l’allenatore rossonero, difficilmente mentono e in questo caso sono tutti dalla parte del Diavolo.

  • ATTACCO E DIFESA: COSA DICONO I NUMERI

    Il Milan non ha in rosa un bomber da 20 goal a stagione, ma nonostante questo ha il secondo miglior attacco della Serie A con 34 reti realizzate in 21 partite. La squadra di Allegri inoltre vanta la seconda miglior difesa del campionato, con 16 reti incassate (nella speciale classifica comanda la Roma con 12 reti subite). Segnale chiaro di equilibrio e compattezza.

  • CHE DIFFERENZA RISPETTO A UNA STAGIONE FA!

    Non bisogna dimenticare inoltre che il ciclo Allegri è iniziato la scorsa estate, con il tecnico livornese che ha ereditato una squadra che ha chiuso il campionato al decimo posto. Rispetto alle stesse partite della passata stagione sotto la gestione Fonseca/Conceição, il Milan ha ben 15 punti in più in classifica: oggi i rossoneri son infatti secondi con 46 punti.

  • REWIND AL 1992/1993

    Il Milan di Allegri è stato sconfitto all’esordio contro la Cremonese, da quella gara in poi non ha più perso: sono 20 le gare senza sconfitte per i rossoneri in campionato. Per ritrovare una striscia di risultati utili consecutivi così lunga in Serie A nella storia del Milan bisogna ritornare al periodo tra settembre 1992 e marzo 1993 con Fabio Capello in panchina:  in quel caso furono 23 le partite senza sconfitte.

  • PARTENZA SPRINT

    C’è poi un altro dato che rimarca la bontà del lavoro di Allegri. Solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria il Milan ha registrato al massimo una sola sconfitta nelle prime 21 gare stagionali di Serie A, ovvero dopo il 1995/96 e il 2003/04, con un solo ko in entrambi i casi.

