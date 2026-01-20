I numeri stanno dalla parte di Allegri: il percorso del suo Milan è quasi da record

Un guizzo di Fullkrug per continuare a rimanere ad alta, altissima quota. La rete dell’attaccante tedesco, arrivato durante il mercato di gennaio, ha regalato al Milan tre preziosissimi punti contro il Lecce nell’ultima gara di campionato.
La classifica vede i rossoneri in seconda posizione in piena scia dell’Inter (+3) capolista e a +7 sulla Juventus quinta.
In queste ultime settimane si è tanto parlato di un Milan fortunato, rifacendosi ad alcune gare nelle quali i rossoneri hanno avuto una giusta dose di buona sorte nell’ottenere i tre punti, quasi dimenticando però il percorso della squadra di Allegri.
I numeri, come spesso ripete l’allenatore rossonero, difficilmente mentono e in questo caso sono tutti dalla parte del Diavolo.