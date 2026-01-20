I numeri stanno dalla parte di Allegri: il percorso del suo Milan è quasi da record

Non bisogna dimenticare inoltre che il ciclo Allegri è iniziato la scorsa estate, con il tecnico livornese che ha ereditato una squadra che ha chiuso il campionato al decimo posto. Rispetto alle stesse partite della passata stagione sotto la gestione Fonseca/Conceição, il Milan ha ben 15 punti in più in classifica: oggi i rossoneri son infatti secondi con 46 punti.