I numeri offensivi non mentono, a Napoli è stata la peggior Juventus stagionale: 8 tocchi nell'area avversaria, 5 tiri

Anche Luciano Spalletti, parlando con le emittenti televisive nel post partita, ha affrontato l'argomento di una certa sterilità offensiva tradotta poi nei numeri già snocciolati in precedenza:

"Dopo il goal abbiamo preso un po' in mano il pallino, ma sempre facendo cose troppo scolastiche e senza forzare la situazione per fare qualcosa in più - ha detto l'allenatore bianconero - Bisogna fare dei passi in avanti e anche velocemente, le prove le abbiamo fatte e dobbiamo tirare qualche somma".

Sulla sostituzione di Yildiz per Openda a un quarto d'ora dalla fine, invece: "Sette giorni fa mi avete domandato se Yildiz ha bisogno di riposo. Non si può mettere uno come Openda che è stato pagato 45-50 milioni?Non stava male, anche lui poteva fare di più".

Dilemmi che l'ex commissario tecnico azzurro dovrà risolvere in fretta: alle porte, come detto, c'è la trasferta di Bologna. Con la Juventus già a -8 dal Napoli capolista e, se il campionato finisse oggi, fuori dalla prossima Champions League.