SSC Napoli v Juventus FC - Serie A
Stefano Silvestri

I numeri offensivi non mentono, a Napoli è stata la peggior Juventus stagionale: 8 tocchi nell'area avversaria, 5 tiri

Nonostante un secondo tempo migliore del primo, la squadra di Spalletti ha creato pochissimo in attacco: prima di oggi aveva fatto peggio solo nella trasferta di settembre a Verona.

Niente da fare: il tabù della Juventus in casa del Napoli non si è spezzato. Fanno sette vittorie di fila degli azzurri sui bianconeri al Maradona, e poco importa che Luciano Spalletti sia passato in due anni da una parte all'altra della barricata.

L'andamento del posticipo del Maradona, del resto, ha detto che la sconfitta della Juve è stata complessivamente meritata. Il tutto al netto di un secondo tempo migliore del primo, nonché del fatto che il 2-1 finale di Hojlund, alla fine, sia scaturito da un assist involontario da parte di McKennie.

Però questo non è bastato. Così come non è bastato il guizzo da rapace di Yildiz. Anche perché i numeri collezionati in fase offensiva dalla squadra di Spalletti durante i 90 minuti più recupero sono sinonimo di mediocrità.

  • LA PEGGIOR JUVENTUS DELLA STAGIONE

    In poche parole: a Napoli, da questo punto di vista, è andata in scena la peggior prestazione stagionale da parte della Juventus. Il che potrebbe anche suonare paradossale, considerando come i bianconeri abbiano rischiato di portare a Torino con un punto in tasca.

    Il dato xG (expected goals) di Yildiz e compagni è stato bassissimo: appena 0.24. Così come sono stati pochissimi i palloni toccati dai giocatori bianconeri, offensivi in primis, all'interno dell'area di Di Gregorio: 8. Uno dei quali si è tradotto nel momentaneo 1-1 del talento turco. Le conclusioni totali, invece? 5 solamente. Un dato molto basso anche in questo caso.

    Per questo si può parlare di peggior prestazione stagionale da parte della Juventus, almeno dal punto di vista dei dati offensivi: mai la squadra di Spalletti, e prima ancora di Igor Tudor, aveva collezionato numeri del genere da agosto a oggi.

  • IL PRECEDENTE RECORD NEGATIVO

    Prima di Napoli, le statistiche peggiori della Juventus in questo senso risalivano alla trasferta di Verona dello scorso 20 settembre: gara terminata 1-1 con vantaggio di Conceiçao e pareggio su rigore di Orban.

    In quell'occasione - sulla panchina dei bianconeri sedeva ancora Tudor - il dato xG della Juventus era stato di 0.40, dunque superiore a quello di Napoli. Così come era stato superiore il numero di conclusioni: 10, due in più rispetto a quelli del Maradona.

  Yildiz David

    IL DILEMMA DELL'ATTACCO

    Inevitabile ricollegare il tutto all'argomento attacco. Ovvero all'assenza di una punta di peso, scelta che Spalletti ha deciso di operare a Napoli dopo l'infortunio che ha tolto di mezzo Dusan Vlahovic ma che, alla fine, ha pagato troppo poco.

    L'unico a salvarsi, alla fine, è stato proprio Yildiz: l'autore dell'1-1, l'uomo a cui il tecnico ha affidato le chiavi dell'attacco come centravanti, seppur con ampia libertà di muoversi lungo il fronte offensivo. Attorno a lui, il vuoto o quasi: nemmeno Conceiçao ha convinto.

    Non ha fatto bene Jonathan David e neppure Lois Openda, entrambi inseriti da Spalletti nel secondo tempo. Il che porta a pensare anche a come l'ex ct disegnerà il proprio reparto offensivo nelle prossime partite, a partire dalla trasferta di domenica prossima a Bologna.

    I numeri complessivi, intanto, non mentono come non mentono quelli di stasera: la fase offensiva della Juventus non gira. I bianconeri hanno attualmente il secondo peggior rendimento offensivo delle prime 8, Sassuolo compreso e hanno segnato quanto la Cremonese (18 volte). Solo la Roma (15) sta facendo peggio.

  • "TROPPO SCOLASTICI"

    Anche Luciano Spalletti, parlando con le emittenti televisive nel post partita, ha affrontato l'argomento di una certa sterilità offensiva tradotta poi nei numeri già snocciolati in precedenza:

    "Dopo il goal abbiamo preso un po' in mano il pallino, ma sempre facendo cose troppo scolastiche e senza forzare la situazione per fare qualcosa in più - ha detto l'allenatore bianconero - Bisogna fare dei passi in avanti e anche velocemente, le prove le abbiamo fatte e dobbiamo tirare qualche somma".

    Sulla sostituzione di Yildiz per Openda a un quarto d'ora dalla fine, invece: "Sette giorni fa mi avete domandato se Yildiz ha bisogno di riposo. Non si può mettere uno come Openda che è stato pagato 45-50 milioni?Non stava male, anche lui poteva fare di più".

    Dilemmi che l'ex commissario tecnico azzurro dovrà risolvere in fretta: alle porte, come detto, c'è la trasferta di Bologna. Con la Juventus già a -8 dal Napoli capolista e, se il campionato finisse oggi, fuori dalla prossima Champions League.

