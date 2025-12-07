I numeri offensivi non mentono, a Napoli è stata la peggior Juventus stagionale: 8 tocchi nell'area avversaria, 5 tiri

Niente da fare: il tabù della Juventus in casa del Napoli non si è spezzato. Fanno sette vittorie di fila degli azzurri sui bianconeri al Maradona, e poco importa che Luciano Spalletti sia passato in due anni da una parte all'altra della barricata.
L'andamento del posticipo del Maradona, del resto, ha detto che la sconfitta della Juve è stata complessivamente meritata. Il tutto al netto di un secondo tempo migliore del primo, nonché del fatto che il 2-1 finale di Hojlund, alla fine, sia scaturito da un assist involontario da parte di McKennie.
Però questo non è bastato. Così come non è bastato il guizzo da rapace di Yildiz. Anche perché i numeri collezionati in fase offensiva dalla squadra di Spalletti durante i 90 minuti più recupero sono sinonimo di mediocrità.