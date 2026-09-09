I numeri di Napoli-Arsenal fanno paura: per Allegri una sconfitta molto più pesante di quello che sembra

Come detto, che ci fosse un divario tra Napoli e Arsenal lo sapevamo già, ma la partita del Maradona ha evidenziato un gap se possibile ancora più superiore e confermato tutte le difficoltà del Napoli in questa stagione a costruire una manovra offensiva fluida, anche agendo solo in contropiede.
De Bruyne, alla prima da titolare, ha provato a fare qualcosa di diverso, ma nel concreto nemmeno l'apporto del belga ha cambiato le cose. Alisson Santos ancora una volta risulta inefficace negli ultimi 20 metri e anche a Politano è mancato quel guizzo che servirebbe quando giochi come esterno in un 4-3-3.
Hojlund isolato e poco servito, Favasuli una delle poche note liete, con un ottimo impatto in una partita già complicata di suo. Allegri lo ha schierato alto sulla stessa fascia di Di Lorenzo, un esperimento che potrebbe essere riproposto per provare ad uscire da un torpore offensivo già preoccupante.