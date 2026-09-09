Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Napoli ArsenalGetty Images
Marco Trombetta

I numeri di Napoli-Arsenal fanno paura: per Allegri una sconfitta molto più pesante di quello che sembra

Champions League
Napoli vs Arsenal
Napoli
Arsenal

Quello dei Gunners al Maradona è un autentico dominio: finisce solo 1-0, ma la differenza nei numeri è clamorosa. E non è un bel segnale per Allegri.

Pubblicità

L'Arsenal è campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa in carica. Ha appena travolto il City in Supercoppa e si appresta a vivere un'altra stagione da protagonista assoluto in tutte le competizioni.

Che il Napoli fosse inferiore lo sapevamo già, ma la differenza vista in campo al Maradona è stata forse più netta di quella che potevamo pensare. E il risultato finale di 1-0 è quasi un regalo per Allegri.

  • 26 TIRI CONTRO 6

    La prima statistica che salta all'occhio è relativa ai tiri totali.

    Quelli dell'Arsenal sono 26, dei quali 7 nello specchio della porta.

    Quelli del Napoli appena 6 e solo 3 indirizzati verso la porta di Raya, tutti praticamente innocui se escludiamo la conclusione nel primo tempo di De Bruyne.

    Già nei primi 45 minuti i Gunners si sono divorati due occasioni clamorose, una con Merino e l'altra con Saka. A livello offensivo non c'è stata storia, il Napoli ha subito praticamente per tutta la partita, senza mai riuscire a ripartire con l'idea di far male all'Arsenal.


    • Pubblicità

  • DIFFERENZA DI XG SCONCERTANTE

    Se andiamo poi a guardare il dato degli expected goals, capiamo meglio quanto il risultato finale di 1-0 sia stato praticamente una fortuna per il Napoli.

    0.26 gli XG della squadra di Allegri, addirittura 3.25 quello dei Gunners. Insomma, poteva finire tranquillamente 3-0 o 4-0 se non fosse stato per le parate di Meret e Milinkovic, ma anche per gli errori di precisione dei ragazzi di Arteta.



  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN GAP EVIDENTE

    Come detto, che ci fosse un divario tra Napoli e Arsenal lo sapevamo già, ma la partita del Maradona ha evidenziato un gap se possibile ancora più superiore e confermato tutte le difficoltà del Napoli in questa stagione a costruire una manovra offensiva fluida, anche agendo solo in contropiede.

    De Bruyne, alla prima da titolare, ha provato a fare qualcosa di diverso, ma nel concreto nemmeno l'apporto del belga ha cambiato le cose. Alisson Santos ancora una volta risulta inefficace negli ultimi 20 metri e anche a Politano è mancato quel guizzo che servirebbe quando giochi come esterno in un 4-3-3.

    Hojlund isolato e poco servito, Favasuli una delle poche note liete, con un ottimo impatto in una partita già complicata di suo. Allegri lo ha schierato alto sulla stessa fascia di Di Lorenzo, un esperimento che potrebbe essere riproposto per provare ad uscire da un torpore offensivo già preoccupante.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL