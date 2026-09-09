I numeri di Napoli-Arsenal fanno paura: per Allegri una sconfitta molto più pesante di quello che sembra

L'Arsenal è campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa in carica. Ha appena travolto il City in Supercoppa e si appresta a vivere un'altra stagione da protagonista assoluto in tutte le competizioni.

Che il Napoli fosse inferiore lo sapevamo già, ma la differenza vista in campo al Maradona è stata forse più netta di quella che potevamo pensare. E il risultato finale di 1-0 è quasi un regalo per Allegri.