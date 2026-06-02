Detto che la maglia numero 10 dell'Argentina è naturalmente di Leo Messi, e che Nico Paz si è preso la 19, Lautaro Martinez si è tenuto la 22: è la casacca che indossa in Nazionale, Mondiali del Qatar compresi.

Maglia numero 11 per Kenan Yildiz, che con la Turchia non ha quasi mai avuto la 10, e per Edin Dzeko, un inedito a livello di club ma non a livello di Bosnia: nel corso della lunga carriera in Nazionale ha scelto solo questa, giocandoci anche nello spareggio di Zenica vinto contro l'Italia alla fine di marzo.

Luka Modric avrà come sempre il numero 10, almeno con la Croazia: nella stagione al Milan aveva il 14. L'interista Ange-Yoan Bonny indosserà la 9 del centravanti, così come il napoletano Romelu Lukaku nel Belgio. E a proposito di Belgio e di Napoli: casacca numero 7 per Kevin De Bruyne.

Scontati i numeri 10 di Inghilterra e Francia: Jude Bellingham da una parte, Kylian Mbappé dall'altra. Con Ousmane Dembélé 7, Harry Kane e Marcus Thuram 9. 9 come Erling Haaland, ma con la Norvegia.