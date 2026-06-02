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Yildiz TurchiaGetty Images
Stefano Silvestri

I numeri di maglia ufficiali dei Mondiali: Neymar con la 10, Yildiz con la 11, perché Yamal avrà la 19

Coppa del Mondo

Divulgati tutti i numeri di maglia dei giocatori che parteciperanno ai Mondiali: le scelte più significative.

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Meno di una decina di giorni dall'inizio dei Mondiali. E ora tutte le nazionali partecipanti alla competizione hanno ufficialmente svelato i rispettivi convocati.

Non solo: dal Brasile all'Argentina, passando per Germania, Spagna, Francia e tutte le altre, la FIFA ha divulgato anche tutti i numeri di maglia ufficiali scelti dai giocatori che scenderanno in campo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Ecco dunque le scelte più significative per quanto riguarda la numerazione dei Mondiali.

  • LA 10 DEL BRASILE A NEYMAR

    La maglia numero 10 del Brasile, intanto, è stata riservata al giocatore più rappresentativo di tutti: Neymar. Sarà lui a indossare la casacca più prestigiosa, nonostante non sia nemmeno certo di arrivare ai Mondiali nelle migliori condizioni.

    Il simbolo del Santos è infatti infortunato e tornerà in campo tra un paio di settimane, dunque a torneo già cominciato. Il tutto dopo essere stato convocato a furor di popolo da Carlo Ancelotti, con una decisione che ha provocato un'alzata di sopracciglio non tanto al ct italiano, quanto a diversi tifosi e critici brasiliani.

    Tutti gli altri campioni della rosa del Brasile, insomma, faranno da contorno a Neymar. A partire da Vinicius Junior e Raphinha: il giocatore del Real Madrid si è tenuto il 7, quello del Barcellona l'11.

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  • YAMAL HA SCELTO LA 19

    Lamine Yamal, stella indiscussa della Spagna, non indosserà la maglia numero 10: ha deciso di tenersi la 19, già scelta al Barcellona nel 2024/2025 e prima ancora agli Europei, così dolci sia per lui che per la Roja.

    A chi andrà, dunque, la maglia numero 10 della selezione di De la Fuente? A Dani Olmo, compagno di Yamal al Barça. "È un numero che ho già indossato, quello con cui abbiamo vinto gli Europei. È un numero che mi piace, quindi perché cambiarlo quando tutto sta andando bene?", ha detto l'ex Lipsia.

    Ha fatto scalpore, semmai, la 9 a Gavi. Diversi sostenitori spagnoli hanno contestato l'abbinamento, sostenendo che il numero che per tradizione spetta a un centravanti dovesse andare, appunto, a un attaccante.

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  • DAVID CERCA RISCATTO CON LA 10

    Reduce da una stagione negativa alla Juventus con la maglia numero 30 sulle spalle, lo juventino Jonathan David cerca di lasciarsi tutto alle spalle. E nel farlo si affida al numero 10.

    Proprio questa sarà la maglia che l'ex attaccante del Lille indosserà ai Mondiali con il Canada: una casacca che negli ultimi anni ha alternato con la numero 20.

  • CONFERME PER DZEKO E LAUTARO

    Detto che la maglia numero 10 dell'Argentina è naturalmente di Leo Messi, e che Nico Paz si è preso la 19, Lautaro Martinez si è tenuto la 22: è la casacca che indossa in Nazionale, Mondiali del Qatar compresi.

    Maglia numero 11 per Kenan Yildiz, che con la Turchia non ha quasi mai avuto la 10, e per Edin Dzeko, un inedito a livello di club ma non a livello di Bosnia: nel corso della lunga carriera in Nazionale ha scelto solo questa, giocandoci anche nello spareggio di Zenica vinto contro l'Italia alla fine di marzo.

    Luka Modric avrà come sempre il numero 10, almeno con la Croazia: nella stagione al Milan aveva il 14. L'interista Ange-Yoan Bonny indosserà la 9 del centravanti, così come il napoletano Romelu Lukaku nel Belgio. E a proposito di Belgio e di Napoli: casacca numero 7 per Kevin De Bruyne.

    Scontati i numeri 10 di Inghilterra e Francia: Jude Bellingham da una parte, Kylian Mbappé dall'altra. Con Ousmane Dembélé 7, Harry Kane e Marcus Thuram 9. 9 come Erling Haaland, ma con la Norvegia.

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  • JAMES, YEBOAH, NAGATOMO

    Il numero 9 della Germania sarà Jamie Leweling dello Stoccarda, quello dell'Ecuador un volto noto del calcio italiano: John Yeboah, appena promosso in Serie A col Venezia. 9 pure per l'ex nerazzurro Mehdi Taremi nell'Iran. Intoccabile la 10 della Colombia per l'eterno James Rodriguez.

    Maglia numero 11 per il milanista Santiago Gimenez, come David a caccia di riscatto. Il 10 dell'Olanda sarà come previsto Memphis Depay. Scott McTominay avrà la maglia numero 4: può sembrare strano, ma in Nazionale è la sua. Così come è di Viktor Gyokeres la 17 della Svezia: la 9 è di Isak.