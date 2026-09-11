I motivi dell'esonero di Grosso, Paratici confessa cosa è successo: "C'è stato un confronto, non aveva fiducia nella squadra e nel progetto"

"Detto questo noi, come società, come gruppo dirigente, abbiamo un grande senso e dobbiamo avere un grande senso di responsabilità, un grande senso di appartenenza. L'abbiamo verso i nostri datori di lavoro, verso le persone che lavorano a fianco a noi, verso i milioni di tifosi che ci seguono, e prendere le decisioni è il nostro lavoro. Sicuramente quello che posso dire è che, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, prenderò sempre la migliore decisione per il club, non la migliore per me stesso, per non ricevere critiche, perché è più fashion o via dicendo. Quindi siamo andati in questa direzione. Il motore delle mie scelte nella mia vita dirigenziale professionale è sempre stato quella di fare il bene del club. L'ho sempre fatto e lo continuerò a fare e in questo caso era la cosa da fare".