I motivi dell'esonero di Grosso, Paratici confessa cosa è successo: "C'è stato un confronto, non aveva fiducia nella squadra e nel progetto"

La nuova Fiorentina di Paolo Vanoli è pronta all'esordio in campo contro il Venezia in una gara già decisiva per il proseguo del campionato. Entrambe le squadre hanno alle spalle 3 sconfitte su 3, ma in casa viola c'è anche la novità e la curiosità nel vedere all'opera il nuovo allenatore subentrato o meglio tornato a Firenze dopo l'esonero di Fabio Grosso.
A chiarire le motivazioni della scelta fatta ci ha pensato a Dazn il direttore sportivo Fabio Paratici che ha confermato la rottura con l'ormai ex-allenatore dovuta principalmente a una mancanza di fiducia nel progetto.