I motivi del ritiro, il discorso di Carnevali alla squadra e il "rispetto che ci hanno tolto": cosa ha detto Spalletti prima di Juventus-Napoli

Spalletti in passato si era detto contrario al ritiro ma ora spiega: "Resto dell'idea che se le cose vanno bene può diventare un limite, se invece non funzionano è un'occasione per stare più uniti. Quando le cose in genere non vanno bene, preferisco stare a casa con i miei cani o fare delle cene con persone che so che non mi volteranno mai le spalle. In questo momento è uguale, i giocatori di questa squadra si vogliono bene e il ritiro può essere una soluzione per un maggiore coinvolgimento emotivo. Carnevali? Dal mio punto di vista è stato perfetto, è stato chiarissimo e ha toccato tutte le corde giuste con tutte le componenti coinvolte".