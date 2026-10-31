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Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

I motivi del ritiro, il discorso di Carnevali alla squadra e il "rispetto che ci hanno tolto": cosa ha detto Spalletti prima di Juventus-Napoli

Serie A
Juventus
Juventus vs Napoli
Napoli

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli.

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Dopo la pessima prestazione contro il Genoa, costata la seconda sconfitta nelle ultime tre di campionato, la Juventus è chiamata all'immediato riscatto.

La partita che attende i bianconeri nel posticipo della decima giornata però non è affatto banale, dato che all'Allianz Stadium domenica sera arriva il Napoli.

Luciano Spalletti alla vigilia della gara è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della scelta di restare in ritiro per preparare al meglio una gara già decisiva per il futuro della Juventus e dello stesso tecnico.

  • RISPETTO DA RICONQUISTARE E LA VOGLIA PER VINCERE

    "Cosa auguro alla Juventus per il suo compleanno? Le auguro di avere più voglia, perché solo avendo più voglia si vincono le partite. Le auguro di saper leggere le speranze dei suoi tifosi" ha dichiarato Spalletti.

    L'allenatore bianconero ha poi fatto un bilancio del suo primo anno sulla panchina della Juventus: "Mi resta il percorso fatto finora che al momento non ci soddisfa, voglio superare le difficoltà e rimettere in carreggiata la Juve. Viviamo per quello, lavoriamo per quello, pensiamo soprattutto a quello. Bisogna riconquistare il rispetto che ci hanno tolto".

  • LA SCELTA DEL RITIRO E LE PAROLE DI CARNEVALI

    Spalletti in passato si era detto contrario al ritiro ma ora spiega: "Resto dell'idea che se le cose vanno bene può diventare un limite, se invece non funzionano è un'occasione per stare più uniti. Quando le cose in genere non vanno bene, preferisco stare a casa con i miei cani o fare delle cene con persone che so che non mi volteranno mai le spalle. In questo momento è uguale, i giocatori di questa squadra si vogliono bene e il ritiro può essere una soluzione per un maggiore coinvolgimento emotivo. Carnevali? Dal mio punto di vista è stato perfetto, è stato chiarissimo e ha toccato tutte le corde giuste con tutte le componenti coinvolte".

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  • IL FUTURO DI SPALLETTI

    Spalletti ha poi escluso categoricamente qualsiasi ipotesi di dimissioni: "Dal mio punto di vista non ho bisogno di essere ovattato, di ricevere frasi o discorsi a effetto. Sono abituato a vivere momenti carichi di incredibili difficoltà, ho bisogno solo di una reazione della squadra che io deve essere in grado di suscitare. Ho voglia di vincere partite e se qualcuno pensa che io arretri di un passettino, gli conviene aspettarsi qualcosa di diverso".

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