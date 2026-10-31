I motivi del ritiro, il discorso di Carnevali alla squadra e il "rispetto che ci hanno tolto": cosa ha detto Spalletti prima di Juventus-Napoli

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Dopo la pessima prestazione contro il Genoa, costata la seconda sconfitta nelle ultime tre di campionato, la Juventus è chiamata all'immediato riscatto.
La partita che attende i bianconeri nel posticipo della decima giornata però non è affatto banale, dato che all'Allianz Stadium domenica sera arriva il Napoli.
Luciano Spalletti alla vigilia della gara è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della scelta di restare in ritiro per preparare al meglio una gara già decisiva per il futuro della Juventus e dello stesso tecnico.