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Lelio Donato

I motivi del rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma e quando torna in campo il centrocampista dopo l'infortunio

Calciomercato
Roma

Gasperini ha fortemente voluto il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, che ha rifiutato il corteggiamento di altri club aspettando la Roma. Ora saranno i giallorossi a dovere aspettare l'ex capitano che è reduce da un serio infortunio.

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La storia tra la Roma e Lorenzo Pellegrini ha vissuto di alti e bassi, allontanamenti e riconciliazioni. Proprio come una vera storia d'amore che, stavolta, avrà il suo lieto fine.

Il centrocampista ha continuato ad allenarsi da solo durante l'estate aspettando pazientemente il suo turno. La Roma per lui è sempre venuta prima di tutto.

Un'attesa ripagata con la firma sul rinnovo del contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Pellegrini resta alla Roma, dunque. Cosa che fino a qualche mese fa non era così scontata.

Decisiva la volontà del giocatore, come detto sopra. Ma non solo.

  • UN LEGAME TROPPO FORTE

    Lorenzo Pellegrini non è più ufficialmente il capitano della Roma, visto che la fascia è passata sul braccio di Bryan Cristante già durante la scorsa stagione.

    Ma resta romano e romanista fino al midollo. Il vero e unico erede di Francesco Totti e Daniele De Rossi. Il tutto anche se negli anni i contrasti con la piazza non siano mancati, anzi.

    Pellegrini per aspettare la Roma ha rifiutato le offerte di altri club, prima tra tutti la Juventus dove Massara se lo sarebbe portato volentieri come fatto con Celik.

    Ma nella mente e nel cuore del centrocampista c'è stata sempre e solo la Roma. A vita? Forse.

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  • GASPERINI DECISIVO

    Non c'è dubbio che per il rinnovo di Pellegrini sia stata decisiva l'intermediazione di Gasperini.

    L'allenatore, dopo la conquista della qualificazione in Champions League, ha chiesto e ottenuto dalla società la conferma di tutti i senatori dello spogliatoio.

    Questo nonostante come detto sotto la sua gestione Pellegrini abbia perso la fascia da capitano e non sia stato sempre centrale nel progetto tecnico.

    Gasperini però ritiene il centrocampista una pedina fondamentale all'interno dello spogliatoio, esattamente come Mancini e Cristante. Non a caso anche loro freschi di rinnovo.

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  • IL RINNOVO DI PELLEGRINI: DURATA E INGAGGIO

    Per il momento il legame tra Lorenzo Pellegrini e la Roma durerà sicuramente per un'altra stagione.

    La nuova scadenza del contratto è stata fissata al 30 giugno 2027 anche se ci sarebbe un'opzione di rinnovo legata al numero di presenze, goal e assist.

    Il futuro, insomma, dipenderà dal campo con Pellegrini che dovrà guadagnarsi ancora la Roma.

    Le cifre sono molto simili a quelle offerte dalla società giallorossa a Paulo Dybala: 2,5 milioni di euro netti più bonus. Tanti soldi ma meno di quanti ne guadagnava prima e di quanti ne avrebbe potuti guadagnare andando altrove.

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  • QUANDO TORNA PELLEGRINI

    Ma come sta Lorenzo Pellegrini? Quando sarà pronto per giocare?

    Il centrocampista giallorosso è fermo ormai da quattro mesi dopo il serio infortunio che ha chiuso anticipatamente la sua stagione.

    Dopo una brevissima vacanza Pellegrini si è allenato da solo con i suoi preparatori di fiducia iniziando ad aumentare i carichi di lavoro.

    Ovviamente al momento non può avere il ritmo partita e ha saltato l'intera preparazione, dunque non sarà subito a disposizione di Gasperini ma potrà dare il suo contributo durante la stagione.

    Ora, insomma, toccherà alla Roma aspettare Pellegrini.

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