I motivi del rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma e quando torna in campo il centrocampista dopo l'infortunio

Per il momento il legame tra Lorenzo Pellegrini e la Roma durerà sicuramente per un'altra stagione.

La nuova scadenza del contratto è stata fissata al 30 giugno 2027 anche se ci sarebbe un'opzione di rinnovo legata al numero di presenze, goal e assist.

Il futuro, insomma, dipenderà dal campo con Pellegrini che dovrà guadagnarsi ancora la Roma.

Le cifre sono molto simili a quelle offerte dalla società giallorossa a Paulo Dybala: 2,5 milioni di euro netti più bonus. Tanti soldi ma meno di quanti ne guadagnava prima e di quanti ne avrebbe potuti guadagnare andando altrove.