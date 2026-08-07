I motivi del rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma e quando torna in campo il centrocampista dopo l'infortunio

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La storia tra la Roma e Lorenzo Pellegrini ha vissuto di alti e bassi, allontanamenti e riconciliazioni. Proprio come una vera storia d'amore che, stavolta, avrà il suo lieto fine.
Il centrocampista ha continuato ad allenarsi da solo durante l'estate aspettando pazientemente il suo turno. La Roma per lui è sempre venuta prima di tutto.
Un'attesa ripagata con la firma sul rinnovo del contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Pellegrini resta alla Roma, dunque. Cosa che fino a qualche mese fa non era così scontata.
Decisiva la volontà del giocatore, come detto sopra. Ma non solo.