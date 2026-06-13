I Mondiali dell'Inghilterra iniziano malissimo: derubati i furgoni con scarpe da gioco e tutta l'attrezzatura

Clamoroso inconveniente per la nazionale inglese, che si trova negli Stati Uniti per i Mondiali. L'Inghilterra guidata da Thomas Tuchel è stata vittima di un furto durante il trasferimento da West Palm Beach, in Florida, allo Swope Soccer Village, il centro sportivo che ospiterà il ritiro inglese in vista della competizione.
Secondo le prime ricostruzioni, i furgoni incaricati del trasporto del materiale della squadra sarebbero stati presi di mira dai ladri, che hanno sottratto praticamente tutta l’attrezzatura destinata alla spedizione inglese. Tra gli oggetti rubati figurano scarpini, palloni, kit da gioco, materiale per lo staff tecnico e gran parte dell’equipaggiamento utilizzato durante gli allenamenti.