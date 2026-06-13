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Harry Kane England 2026Getty
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I Mondiali dell'Inghilterra iniziano malissimo: derubati i furgoni con scarpe da gioco e tutta l'attrezzatura

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Inghilterra

Clamoroso inconveniente per la Nazionale di Tuchel durante il trasferimento allo Swope Soccer Village, sede del ritiro: dei ladri hanno rubato scarpe, palloni e molto altro.

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Clamoroso inconveniente per la nazionale inglese, che si trova negli Stati Uniti per i Mondiali. L'Inghilterra guidata da Thomas Tuchel è stata vittima di un furto durante il trasferimento da West Palm Beach, in Florida, allo Swope Soccer Village, il centro sportivo che ospiterà il ritiro inglese in vista della competizione.


Secondo le prime ricostruzioni, i furgoni incaricati del trasporto del materiale della squadra sarebbero stati presi di mira dai ladri, che hanno sottratto praticamente tutta l’attrezzatura destinata alla spedizione inglese. Tra gli oggetti rubati figurano scarpini, palloni, kit da gioco, materiale per lo staff tecnico e gran parte dell’equipaggiamento utilizzato durante gli allenamenti.


  • In attesa dell’arrivo della selezione inglese, previsto nel pomeriggio, la Football Association ha avviato un’indagine con il supporto della polizia locale. In una nota ufficiale, le autorità hanno dichiarato: "Stiamo indagando su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera, in cui mancavano alcuni oggetti. Le indagini sono in corso".


    Le forze dell’ordine hanno già effettuato due arresti nell’ambito dell’inchiesta, ma non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Un episodio sorprendente che rischia di complicare la preparazione dell’Inghilterra.


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