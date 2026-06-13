I Mondiali dell'Inghilterra iniziano malissimo: derubati i furgoni con scarpe da gioco e tutta l'attrezzatura

In attesa dell’arrivo della selezione inglese, previsto nel pomeriggio, la Football Association ha avviato un’indagine con il supporto della polizia locale. In una nota ufficiale, le autorità hanno dichiarato: "Stiamo indagando su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera, in cui mancavano alcuni oggetti. Le indagini sono in corso".





Le forze dell’ordine hanno già effettuato due arresti nell’ambito dell’inchiesta, ma non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Un episodio sorprendente che rischia di complicare la preparazione dell’Inghilterra.



