I migliori 20 talenti Under 19 da tenere d’occhio nel 2034: Lamine Yamal, Talal Haji altri giocatori giovani che ricopriranno un ruolo da protagonista nella Coppa del Mondo in Arabia Saudita

20 giovani talenti, selezionati da GOAL, che potrebbero essere protagonisti ai Mondiali 2034, che l’Arabia Saudita punta ad ospitare.

L’Arabia Saudita ha presentato una candidatura estremamente audace ed entusiasmante per ospitare la Coppa del Mondo Fifa 2034™, ma resta ancora aperto un grande punto interrogativo: quali giovani giocatori brilleranno sul palcoscenico più importante del mondo tra dieci anni?

Noi di GOAL abbiamo dato un’occhiata ai giovani talenti che attualmente calcano i nostri campi e abbiamo provato a immaginare chi tra loro potrebbe raggiungere il suo massimo potenziale nel 2034, a partire da Lamine Yamal, l’enfant prodige degli Europei 2024, fino a stilare una classifica dei 20 migliori talenti da tenere d’occhio nel 2034.

Diamo un’occhiata ai giocatori che potrebbero brillare in questa competizione, che abbiamo suddiviso in base alla confederazione di cui fa parte il paese in cui giocano.