I funerali di Franco Baresi a Sant'Ambrogio, i tifosi del Milan cantano: "C'è solo un Capitano", presenti Marotta, Baggio e la delegazione della Juventus

A Sant'Ambrogio sono arrivati anche i volti più attesi, i compagni di mille avventure, batteglie, ma anche di trofei vinti che hanno reso il Milan e il suo capitano immortale. Ecco arrivare Paolo Maldini, Marco Van Basten, Pietro Paolo Virdis e anche Giovanni Galli che si è concesso ad una piccola battuta ai microfoni dei giornalisti presenti: "Sono giorni difficili. Ricordo Franco la sera della finale a Barcellona nel 1989. Non c’erano cerimoniali o fuochi d’artificio. Ero dietro di lui, l’ho sollevato e nel suo viso ho visto una persona felice, che dopo tante sofferenze per il suo Milan lo aveva riportato dove doveva stare. Provava l’orgoglio di aver restituito ai tifosi quello che gli avevano sempre manifestato"