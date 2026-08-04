Quattro giorni fa Franco Baresi, storico difensore, capitano, bandiera, leggenda e infine dirigente del Milan e della Nazionale italiana ci lasciava per colpa della brutta malattia che da tempo lo stava tormentando. Oggi in una Milano in lutto cittadino, si tengono i suoi funerali, nella basili di Sant'Ambrogio in cui, dalle 11, sono attesi migliaia di tifosi, ex-compagni di squadra, ma anche rivali, e personalità del mondo dello sport e della società milanese e non solo.
I funerali di Franco Baresi a Sant'Ambrogio, i tifosi del Milan cantano: "C'è solo un Capitano", presenti Marotta, Baggio e la delegazione della Juventus
L'ARRIVO IN BASILICA E IL CORO DEI TIFOSI
La salma di Franco Baresi è arrivata alla basilica di Sant'Ambrogio accompagnata, quasi scortata nel suo ultimo viaggio dai tifosi rossoneri che hanno cantato incessantemente il coro "un capitano, c'è solo un capitano".
A portare la bara in chiesa e fino all'altare sono stati poi i compagni di sempre: Maldini, Massara, Costacurta e Van Basten
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GLI OMAGGI ALL'ALTARE DELLE SQUADRE RIVALI E... DI GORDON SINGER
Sull'altare presenti omaggi e corone di fiori da parte del Milan, ovviamente, ma anche di Inter, Torino, della Lega Serie A, della Lega Serie B e perfino dell'ex-patron tramite il fondo Elliott, Gordon Singer.
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FISCHI PER SCARONI E CARDINALE
Arrivati a Sant'Ambrogio anche il presidente del Milan Paolo Scaroni e il patron Gerry Cardinale per cui sono piovuti parecchi fischi da parte dei tifosi presenti.
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APPLAUSI PER BERGOMI, MAROTTA e BAGGIO
Iniziano ad arrivare anche rivali e amici lontani dal mondo rossonero. Applausi dei tifosi presenti per la bandiera dell'Inter Beppe Bergomi e per il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Arrivati anche Roger Federer, il Ministro dello sport Abodi, e il direttore sportivo ex-Milan e oggi alla Juventus Ricky Massara e anche Roberto Baggio. Arrivati anche il sindaco Beppe Sala (fra i fischi), l'ex ds Igli Tare e il procuratore ed ex-compagno Oscar Damiani.
DIDA: "ABBIAMO IMPARATO TANTO DA LUI"
In mezzo a tanti ex-compagni come Billy Costacurta, Eranio, Ielpo e l'ex dirigente Umberto Gandini, arrivano altri grandi ex del Milan come Clarence Seedorf e Nelson Dida che si è anche soffermato ai microfoni dei giornalisti presenti: "Giornata triste, sappiamo che uomo era, che giocatore era. Spero che lui senta l’emozione della gente che è qui. È stato un grande uomo, un grande padre e noi che lo abbiamo vissuto, abbiamo imparato tanto da lui".
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DA MALDINI A VAN BASTEN
A Sant'Ambrogio sono arrivati anche i volti più attesi, i compagni di mille avventure, batteglie, ma anche di trofei vinti che hanno reso il Milan e il suo capitano immortale. Ecco arrivare Paolo Maldini, Marco Van Basten, Pietro Paolo Virdis e anche Giovanni Galli che si è concesso ad una piccola battuta ai microfoni dei giornalisti presenti: "Sono giorni difficili. Ricordo Franco la sera della finale a Barcellona nel 1989. Non c’erano cerimoniali o fuochi d’artificio. Ero dietro di lui, l’ho sollevato e nel suo viso ho visto una persona felice, che dopo tante sofferenze per il suo Milan lo aveva riportato dove doveva stare. Provava l’orgoglio di aver restituito ai tifosi quello che gli avevano sempre manifestato"
ARRIVATI GALLI, MASSARO, MONTOLIVO E ANTOGNONI
Iniziano ad arrivare i primi ex-compagni e volti noti. Filippo Galli è stato il primo, poi è stata la volta di Riccardo Montolivo, Daniele Massaro, ma anche l'ex-compagno di nazionale Giancarlo Antognoni.
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GIMENEZ E PULISIC ARRIVATI IN CHIESA
Erano i due più attesi, gli unici elementi della squadra rimasti a Milano e puntualmente Christian Pulisic e Santiago Gimenez si sono presentati in chiesa, insieme, per il saluto al loro vice-presidente onorario
PRESENTE LA CURVA SUD
Già presente fin dall'alba la curva sud con uno striscione, cori e una gigante bandiera con il numero 6 che campeggia e sventola davanti alla chiesa.
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LA SQUADRA DEL MILAN RESTA IN TOURNÉE
Il Milan è impegnata in tournée in Australia (domani il derby con l'Inter) e non farà ritorno per salutare il suo ex-capitano. Sarà presente una delegazione formata dal presidente Scaroni, dal patron Gerry Cardinale e i giocatori infortunati rimasti a lavorare in Italia come Santiago Gimenez e Christian Pulisic.
PARLA AMORIM
Dal ritiro australiano ha parlato l'allenatore Ruben Amorim che nel presentare il derby di domani ha ricordato Franco Baresi immaginando che anche lui avrebbe voluto che la squadra non pensasse ai suoi funerali, ma a prepararsi al meglio per la stagione
LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI AMORIM SU BARESI
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