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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

I due volti del Belgio che ha rischiato la clamorosa eliminazione: De Bruyne sostituito, Lukaku entra e cambia la partita ma non tira il rigore decisivo

Coppa del Mondo
Belgio
Belgio vs Senegal

Dopo una stagione in cui non ha praticamente mai giocato Romelu Lukaku è protagonista ai Mondiali, mentre il compagno di squadra De Bruyne continua a faticare. E accetta il cambio di Rudi Garcia.

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Alzi la mano chi al minuto ottantasei di Belgio-Senegal avrebbe scommesso sul passaggio del turno dei Diavoli Rossi.

La Nazionale allenata da Rudi Garcia d'altronde era sotto di due reti mentre gli africani sembravano in totale controllo. Inoltre nelle file del Belgio serpeggiava un nervosismo evidenziato chiaramente dalla discussione in mezzo al campo tra Trossard e Tielemans.

Per uno strano scherzo del destino pochi minuti dopo proprio loro due avrebbero confezionato l'azione del clamoroso 2-2 che ha portato la sfida ai tempi supplementari.

Il tutto dopo il goal di Lukaku che aveva riaperto la partita e prima del rigore trasformato dallo stesso Tielemans allo scadere del secondo supplementare, che ha coronato una delle più incredibili rimonte mai viste ai Mondiali.

  • LA STAGIONE DIFFICILE DI LUKAKU

    E dire che secondo molti Romelu Lukaku a questo Mondiale non doveva neppure partecipare.

    La sua d'altronde è stata una stagione disastrosa. L'attaccante aveva subito un gravissimo infortunio muscolare nei primi giorni del ritiro estivo tanto che il Napoli era stato costretto a tornare precipitosamente sul mercato acquistando Hojlund.

    Una volta clinicamente guarito dopo l'operazione, Lukaku ci ha messo parecchio prima di ritrovare una condizione accettabile anche a causa di un fisico pesante che di certo non lo aiuta nel recuperare velocemente.

    Nonostante questo Lukaku a fine febbraio la sua zampata l'aveva data segnando il goal della vittoria sul campo del Verona. Sembrava l'inizio della rinascita, ma così non è stato.

    Dopo la pausa delle nazionali di marzo anzi Lukaku ha preferito restare in Belgio per proseguire il suo recupero proprio in vista dei Mondiali. Una scelta di certo non apprezzata (eufemismo) da Conte e dal Napoli.

    Alla fine la stagione di Lukaku si è conclusa con appena 40 minuti giocati in Serie A ma nonostante questo Garcia ha deciso di convocarlo.

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  • IL RITORNO DI BIG ROM

    Il CT del Belgio ha spiegato così la scelta di chiamare Lukaku: "Lui è guarito, ma ha un ritardo di condizione. La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo la missione di aiutarlo a tornare in cima".

    Al contrario nella lista di Garcia non è rientrato Openda: "Scegliere significa anche eliminare giocatori che meritavano di essere nella lista.Lois non gioca più da mesi alla Juventus. Non potevamo partire con due giocatori che hanno poco ritmo" aveva dichiarato il CT.

    Lukaku è fin qui partito dalla panchina in tre delle quattro gare giocate dal Belgio ai Mondiali. Ma nonostante questo è stato per distacco l'attaccante più decisivo dei Diavoli Rossi.

    Il bomber del Napoli ha messo in qualche modo lo zampino nel pareggio contro l'Egitto, poi ha segnato due reti contro Nuova Zelanda e Senegal oltre a fornire un assist. E ora in Belgio lo vogliono dal 1' negli ottavi di finale contro gli Stati Uniti.

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  • MA NON TIRA IL RIGORE DECISIVO

    Al termine della partita vinta nei supplementari contro il Senegal, Lukaku ha spiegato anche perché non ha tirato il calcio di rigore decisivo lasciandolo a Tielemans dopo aver tenuto a lungo il pallone tra le mani.

    "Volevo tirarlo io? Sì, ma mentalmente non sono ancora pronto per momenti così difficili e cruciali, quindi preferisco lasciare la palla a Youri. La squadra viene prima di tutto" ha dichiarato Lukaku.

    L'attaccante insomma è consapevole di non essere al top: "È stata una gara intensa, ma abbiamo dimostrato carattere e attributi. Servono vittorie come questa per unire ancora di più il gruppo. Queste sono le vittorie più belle per noi e per i tifosi"

    Lukaku infine ci è commosso parlando dei goal realizzati nelle ultime partite: "Credo sia mio padre che mi aiuta dall'alto".

  • POCHI SORRISI PER DE BRUYNE

    Chi invece finora non ha rispettato le attese è Kevin De Bruyne.

    Anche lui d'altronde è reduce da una stagione complicata a causa di un infortunio molto simile a quello subito dal compagno Lukaku.

    De Bruyne a differenza di Big Rom è però riuscito a recuperare più velocemente e nel finale di stagione ha spesso giocato col Napoli nonostante le incomprensioni con Conte, rese pubbliche dallo stesso calciatore poco prima dei Mondiali.

    Il responso del campo però dice che quello attuale è un De Bruyne ancora molto lontano rispetto al campione ammirato per anni al Manchester City.

    Sempre schierato titolare da Garcia, il giocatore del Napoli ha segnato contro la Nuova Zelanda ma nelle altre partite dei Mondiali non ha brillato. Anzi. E contro il Senegal è stato sostituito dopo un'ora di gioco. Una scelta che sul momento in Belgio molti non avevano compreso del tutto.

    Alla fine però lo stesso De Bruyne ha ammesso come la mossa di Garcia fosse quella giusta: "Beh sì, è successo questo e alla fine ha avuto ragione e va bene così. Sono orgoglioso del modo in cui abbiamo giocato nel secondo tempo e nei supplementari.

    Abbiamo mostrato un vero carattere, abbiamo continuato a spingere, creato occasioni e non abbiamo mai smesso di credere. Anche quando la partita sembrava difficile, nessuno ha chinato la testa. A volte i campioni sono definiti da momenti come questo: quando rifiuti di arrenderti e trovi un modo per vincere".

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