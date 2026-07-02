I due volti del Belgio che ha rischiato la clamorosa eliminazione: De Bruyne sostituito, Lukaku entra e cambia la partita ma non tira il rigore decisivo

Alzi la mano chi al minuto ottantasei di Belgio-Senegal avrebbe scommesso sul passaggio del turno dei Diavoli Rossi.
La Nazionale allenata da Rudi Garcia d'altronde era sotto di due reti mentre gli africani sembravano in totale controllo. Inoltre nelle file del Belgio serpeggiava un nervosismo evidenziato chiaramente dalla discussione in mezzo al campo tra Trossard e Tielemans.
Per uno strano scherzo del destino pochi minuti dopo proprio loro due avrebbero confezionato l'azione del clamoroso 2-2 che ha portato la sfida ai tempi supplementari.
Il tutto dopo il goal di Lukaku che aveva riaperto la partita e prima del rigore trasformato dallo stesso Tielemans allo scadere del secondo supplementare, che ha coronato una delle più incredibili rimonte mai viste ai Mondiali.