I due volti del Belgio che ha rischiato la clamorosa eliminazione: De Bruyne sostituito, Lukaku entra e cambia la partita ma non tira il rigore decisivo

Il CT del Belgio ha spiegato così la scelta di chiamare Lukaku: "Lui è guarito, ma ha un ritardo di condizione. La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo la missione di aiutarlo a tornare in cima".

Al contrario nella lista di Garcia non è rientrato Openda: "Scegliere significa anche eliminare giocatori che meritavano di essere nella lista.Lois non gioca più da mesi alla Juventus. Non potevamo partire con due giocatori che hanno poco ritmo" aveva dichiarato il CT.

Lukaku è fin qui partito dalla panchina in tre delle quattro gare giocate dal Belgio ai Mondiali. Ma nonostante questo è stato per distacco l'attaccante più decisivo dei Diavoli Rossi.

Il bomber del Napoli ha messo in qualche modo lo zampino nel pareggio contro l'Egitto, poi ha segnato due reti contro Nuova Zelanda e Senegal oltre a fornire un assist. E ora in Belgio lo vogliono dal 1' negli ottavi di finale contro gli Stati Uniti.