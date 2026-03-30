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Mark Doyle

I demoni del passato, il ciclo negativo con Spalletti, il disastro in Norvegia: come l'Italia è arrivata a giocarsi tutto in Bosnia

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Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
G. Gattuso
S. Tonali

Gli azzurri si presentano per la terza volta consecutiva all'appuntamento da dentro o fuori dei playoff. Dopo tanti scossoni, delusioni e umiliazioni, c'è di nuovo un Mondiale in palio.

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L'Italia rappresenta la nobiltà dei Mondiali. Solo il Brasile ha conquistato il titolo più volte (5 contro 4). Eppure sono ormai 20 anni che gli azzurri non alzano più il trofeo. Peggio ancora, non sono riusciti a qualificarsi per le ultime due edizioni, il che significa che c'è un'intera generazione che non ha mai visto la propria Nazionale giocare nemmeno una fase finale.

"Sappiamo benissimo di essere responsabili di tutti quei ragazzi e dell’intero movimento calcistico italiano - ha dichiarato non a caso Manuel Locatelli a Rai Sport la scorsa settimana - La motivazione non ci manca di certo".

Manca solo una vittoria per porre fine all'esilio internazionale dell'Italia, in gran parte autoinflitto: la finale in Bosnia. Una partita di importanza monumentale non solo per la Nazionale azzurra, ma per il calcio in generale. Il tutto dopo una serie di scossoni, delusioni e umiliazioni che durano ormai da troppi anni.

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    IL CICLO NEGATIVO DI SPALLETTI

    La scorsa estate, quando Luciano Spalletti si è dimesso, la Nazionale era nel caos più totale. L'attuale allenatore della Juventus avrebbe dovuto essere il salvatore degli azzurri. Era subentrato nel vuoto incolmabile lasciato da Roberto Mancini ed era considerato da tutti il suo sostituto ideale, avendo appena portato il Napoli al primo Scudetto dai tempi di Diego Maradona.

    Ma se è vero che Spalletti ha sufficientemente stabilizzato la nave per assicurarsi un posto a Euro 2024, quel torneo è stato un disastro per l'Italia. E in particolare per lui. Forse era chiaro fin da prima quanto la sua rosa fosse carente in termini di qualità, ma in Germania l'ex ct ha preso diverse decisioni tattiche e di formazione sconcertanti.

    Il risultato finale è stata la difesa del titolo più debole di sempre in un Europeo dopo quella della Grecia nel 2008. Gli azzurri, che già avevano avuto bisogno di un pareggio al 98' contro la Croazia solo per superare la fase a gironi, sono eliminati dopo un'imbarazzante sconfitta contro la Svizzera.

    Spalletti, di conseguenza, aveva bisogno di un inizio deciso nel percorso di qualificazione ai Mondiali. E invece la sua squadra ha subito una battuta d'arresto scioccante che, di fatto, ha portato alla prematura conclusione del suo mandato.


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    "I NOSTRI TIFOSI NON MERITANO TUTTO QUESTO"

    Il 6 giugno dello scorso anno, l'Italia è stata sconfitta per 3-0 dalla Norvegia a Oslo. E il risultato finale è stato addirittura troppo generoso per gli azzurri. La squadra di Spalletti è stata assolutamente disastrosa dall'inizio alla fine, del tutto priva di qualità e carattere.

    "Non ho parole - ha ammesso un Gigio Donnarumma visibilmente sbalordito - Tutto quello che posso dire è che i nostri tifosi non meritano tutto questo, e dobbiamo trovare la forza da qualche parte, perché siamo l'Italia e questo tipo di partite non sono accettabili".

    Spalletti, com'era prevedibile, si è detto d'accordo: "Dobbiamo trovare qualcosa in più. Altrimenti qualcosa dovrà cambiare".

    Inevitabilmente, quel qualcosa era proprio l'allenatore. La decisione dopo la debacle contro la Norvegia è stata quella di esonerare Spalletti, ma solo dopo avergli permesso di rimanere in carica nel 2-0 sulla Moldavia di tre giorni dopo, nel tentativo di limitare lo sconvolgimento.

    A quel punto, però, le prospettive di qualificazione dell'Italia sembravano cupe. Soprattutto perché c'era una preoccupante carenza di validi candidati alla successione di Spalletti.


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  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    LA SCOMMESSA GATTUSO

    Claudio Ranieri era il candidato più quotato, ma ha rifiutato di tornare sui propri passi dopo aver accettato il ruolo di consulente alla Roma. Stefano Pioli, invece, ha preferito invece assumere la guida della Fiorentina.

    La FIGC, di conseguenza, si è mostrata favorevole all'idea di cercare di attingere allo spirito del 2006 ingaggiando un membro della rosa allora allenata da Marcello Lippi. Sono stati presi in considerazione sia Daniele De Rossi che Fabio Cannavaro, ma il presidente Gabriele Gravina ha invece optato per Rino Gattuso, nonostante la sua storia altalenante come allenatore.

    "Ha le qualità, la determinazione e soprattutto la voglia di realizzare qualcosa di grande per gli azzurri e per il nostro Paese - ha detto Gravina - La Nazionale ha bisogno di lui e Gattuso ha risposto alla chiamata senza esitazione. Ha reagito con lo stesso entusiasmo che mostrava quando veniva convocato come giocatore. Non commetterei però l'errore di ridurre il suo impegno a mero entusiasmo. C'è molto di più. Un grande spirito di sacrificio, una professionalità straordinaria e un livello di preparazione eccezionale. Ciò che mi ha colpito fin dall'inizio è stata la sua volontà di anteporre il 'noi' all'io".

    "Siamo fiduciosi nelle qualità tecniche di Rino - ha insistito il presidente federale - Ci sono prove concrete delle sue capacità e sono convinto che sarà un uomo di risultati. Conosce molto bene il calcio italiano, compresa la mentalità dei giocatori e la pressione dei media, avendo vissuto ambienti intensi come Napoli e Milan. Personalmente ho sempre apprezzato il suo lavoro con i giovani. Ha voluto subito lanciare messaggi molto chiari, traboccanti di entusiasmo. Mi ha detto subito che nessuno vince da solo. Vinciamo insieme, andiamo ai Mondiali insieme".

    Questo resta da vedere. Ma se non altro Gattuso ha messo l'Italia in una posizione tale da potersi qualificare per la prima volta dal 2014.

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    "AMORE PER LA MAGLIA"

    Considerando che la fase a gironi è iniziata e si è conclusa con due devastanti ko contro la Norvegia, si potrebbe anche dire che l'Italia non sia realmente migliorata sotto la guida di Gattuso. Per ammissione dello stesso allenatore, la sua squadra ha capitolato nella seconda metà del ritorno di San Siro, appena Haaland e compagni hanno iniziato a esercitare una pressione davvero intensa.

    Anche se resta ancora da vedere se l'Italia sarà in grado di competere con le migliori squadre del calcio internazionale, però, i progressi compiuti dallo scorso giugno sono evidenti. Le due partite contro Israele ne sono la dimostrazione.

    L'Italia si è dimostrata preoccupantemente vulnerabile e incline agli errori nella folle partita vinta 5-4 a Debrecen, ma molto più solida e sicura di sé nel conquistare un netto 3-0 nel ritorno giocato a Udine.

    La differenza più evidente tra l'Italia di Gattuso e quella di Spalletti è il senso di unità. Sandro Tonali ha dichiarato dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord che i giocatori si sentono "positivi da quando è arrivato Gattuso", ed è facile capire perché. Ci potranno anche essere dubbi persistenti sull'acume tattico dell'ex tecnico di Milan e Napoli, che però è innegabilmente una personalità affascinante e appassionata.

    "Ha tantissimo amore per la maglia azzurra - ha dichiarato Moise Kean a Sky Sport - Ci spinge a non mollare mai".

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    MANTENERE LA CALMA

    Gattuso, però, non è solo grinta e determinazione. Ha preso alcune decisioni molto accorte prima e durante la partita contro l'Irlanda del Nord.

    Anche la scelta della sede è stata geniale. Gattuso che ha avuto un ruolo fondamentale nella decisione di disputare la semifinale alla New Balance Arena di Bergamo anziché al Meazza, in quanto riteneva, a ragione, che il pubblico non si sarebbe rivoltato così rapidamente contro la sua squadra.

    "Se ci fossero stati 70.000 spettatori sugli spalti, credetemi, il 30% avrebbe iniziato a fischiare all'intervallo - ha detto l'ex giocatore del Milan, alludendo al fatto che il risultato era ancora fermo sullo 0-0 alla fine del primo tempo - Abbiamo fatto bene a scegliere Bergamo, perché i tifosi ci hanno aiutato e sono stati fondamentali nel non mettere ulteriore pressione sui miei giocatori".

    Gattuso merita un elogio anche per essere rimasto calmo quanto il pubblico. Il primo tempo è stato, come ha ammesso lui stesso, “una sofferenza”, non da ultimo per l’importanza dell’occasione. Kean ha ammesso apertamente dopo la partita di aver sentito il peso dei Mondiali sulle spalle fino a quando non ha sigillato la vittoria con il secondo goal, mentre Tonali ha riconosciuto che c’era molta tensione all’interno della squadra prima che proprio lui sbloccasse il risultato al 56’.

    "C'era un po' di nervosismo all'inizio del secondo tempo - ha dichiarato il centrocampista del Newcastle a Rai Sport - ma dopo essere passati in vantaggio, abbiamo davvero iniziato a sentirci liberi dalla pressione grazie alla nostra mentalità".

    Ancora una volta, Gattuso è stato fondamentale in tal senso, ricordando ai suoi ragazzi durante l’intervallo che non c’era motivo di frustrarsi. “Non pensavate che sarebbe stato facile, vero?”, ha chiesto durante il discorso in spogliatoio. Gattuso ha anche apportato un’importante modifica tattica, dicendo a Locatelli di avanzare piuttosto che continuare a stare così arretrato.

    "In campo avevo la sensazione di poter aiutare di più la squadra da quella posizione", ha spiegato il centrocampista della Juventus alla RAI, "ma l'allenatore mi ha detto di avanzare, e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".

  • Sandro TonaliGetty

    "CUORE E ANIMA"

    Come ha ammesso Locatelli, però, c'è ancora del lavoro da fare: "Non ci siamo ancora tolti un peso dalle spalle, dobbiamo ancora disputare la finale degli spareggi".

    Il lato positivo è che battere il Galles a Cardiff sarebbe stata una sfida più ardua rispetto a una sfida contro la Bosnia a Zenica: ecco perché giovedì diversi giocatori della rosa di Gattuso, Federico Dimarco in primis, sono stati visti festeggiare il successo ai rigori dei balcanici.

    La squadra di Sergej Barbarez occupa il 66° posto nella classifica mondiale FIFA (l'Italia, nonostante tutte le sue difficoltà, è 12ª) e continua a dipendere fortemente dal quarantenne Edin Dzeko. Ma va ricordato come i bosniaci fossero arrivati a soli 13 minuti dall'assicurarsi la qualificazione diretta prima nell'ultima partita del girone, e come abbiano dimostrato coraggio dopo essere andati in svantaggio sia in partita che ai rigori al Cardiff City Stadium.

    La pressione, inoltre, è tutta sugli azzurri. Anche perché il calcio italiano sta attraversando un brutto momento. Oltre al fatto che la Nazionale ha mancato due Mondiali per la prima volta in assoluto, la reale forza della Serie A è nuovamente sotto osservazione dopo che zero squadre sono riuscite a raggiungere i quarti di finale di Champions League.

    C'è però un cauto ottimismo. Tonali sta dimostrando perché una miriade di club di Premier League voglia ingaggiarlo quest'estate, Bastoni è altrettanto richiesto, e inoltre l'Italia vanta una rosa chiaramente più forte di quella bosniaca da un punto di vista generale.

    Gli azzurri possono inoltre contare su un allenatore che è riuscito a restituire un po' di fiducia dopo le due eliminazioni degli scorsi anni, contro la Svezia prima e la Macedonia del Nord poi.

    I giocatori presenti in quelle due occasioni erano probabilmente più forti. Ma, come ha detto Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport la scorsa settimana, quelle squadre non sembravano unite come il gruppo di Gattuso. "Contro l'Irlanda del Nord - ha detto l'ex allenatore - abbiamo visto una squadra che ci ha messo cuore e anima".

    A Zenica sarà essenziale una simile dimostrazione di impegno: non si giocherà solo contro la Bosnia, ma si combatteranno anche gli stessi "demoni" che Tonali ha detto di aver visto prima della semifinale. "Non sto dicendo che avevamo paura - ha spiegato l'ex centrocampista del Milan - ma, purtroppo, può capitare di pensare a quelle sconfitte passate".

    Non ci possono essere scuse, però. "Non c'è altra opzione che vincere" ha detto ancora Tonali. Lo devono a sé stessi. Al loro allenatore. All'intero movimento calcistico italiano. E, forse più importante di tutto, ai bambini che desiderano disperatamente sapere cosa si prova a vedere il proprio paese competere in un Mondiale.

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