I demoni del passato, il ciclo negativo con Spalletti, il disastro in Norvegia: come l'Italia è arrivata a giocarsi tutto in Bosnia

Come ha ammesso Locatelli, però, c'è ancora del lavoro da fare: "Non ci siamo ancora tolti un peso dalle spalle, dobbiamo ancora disputare la finale degli spareggi".
Il lato positivo è che battere il Galles a Cardiff sarebbe stata una sfida più ardua rispetto a una sfida contro la Bosnia a Zenica: ecco perché giovedì diversi giocatori della rosa di Gattuso, Federico Dimarco in primis, sono stati visti festeggiare il successo ai rigori dei balcanici.
La squadra di Sergej Barbarez occupa il 66° posto nella classifica mondiale FIFA (l'Italia, nonostante tutte le sue difficoltà, è 12ª) e continua a dipendere fortemente dal quarantenne Edin Dzeko. Ma va ricordato come i bosniaci fossero arrivati a soli 13 minuti dall'assicurarsi la qualificazione diretta prima nell'ultima partita del girone, e come abbiano dimostrato coraggio dopo essere andati in svantaggio sia in partita che ai rigori al Cardiff City Stadium.
La pressione, inoltre, è tutta sugli azzurri. Anche perché il calcio italiano sta attraversando un brutto momento. Oltre al fatto che la Nazionale ha mancato due Mondiali per la prima volta in assoluto, la reale forza della Serie A è nuovamente sotto osservazione dopo che zero squadre sono riuscite a raggiungere i quarti di finale di Champions League.
C'è però un cauto ottimismo. Tonali sta dimostrando perché una miriade di club di Premier League voglia ingaggiarlo quest'estate, Bastoni è altrettanto richiesto, e inoltre l'Italia vanta una rosa chiaramente più forte di quella bosniaca da un punto di vista generale.
Gli azzurri possono inoltre contare su un allenatore che è riuscito a restituire un po' di fiducia dopo le due eliminazioni degli scorsi anni, contro la Svezia prima e la Macedonia del Nord poi.
I giocatori presenti in quelle due occasioni erano probabilmente più forti. Ma, come ha detto Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport la scorsa settimana, quelle squadre non sembravano unite come il gruppo di Gattuso. "Contro l'Irlanda del Nord - ha detto l'ex allenatore - abbiamo visto una squadra che ci ha messo cuore e anima".
A Zenica sarà essenziale una simile dimostrazione di impegno: non si giocherà solo contro la Bosnia, ma si combatteranno anche gli stessi "demoni" che Tonali ha detto di aver visto prima della semifinale. "Non sto dicendo che avevamo paura - ha spiegato l'ex centrocampista del Milan - ma, purtroppo, può capitare di pensare a quelle sconfitte passate".
Non ci possono essere scuse, però. "Non c'è altra opzione che vincere" ha detto ancora Tonali. Lo devono a sé stessi. Al loro allenatore. All'intero movimento calcistico italiano. E, forse più importante di tutto, ai bambini che desiderano disperatamente sapere cosa si prova a vedere il proprio paese competere in un Mondiale.