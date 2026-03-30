I demoni del passato, il ciclo negativo con Spalletti, il disastro in Norvegia: come l'Italia è arrivata a giocarsi tutto in Bosnia

La scorsa estate, quando Luciano Spalletti si è dimesso, la Nazionale era nel caos più totale. L'attuale allenatore della Juventus avrebbe dovuto essere il salvatore degli azzurri. Era subentrato nel vuoto incolmabile lasciato da Roberto Mancini ed era considerato da tutti il suo sostituto ideale, avendo appena portato il Napoli al primo Scudetto dai tempi di Diego Maradona.

Ma se è vero che Spalletti ha sufficientemente stabilizzato la nave per assicurarsi un posto a Euro 2024, quel torneo è stato un disastro per l'Italia. E in particolare per lui. Forse era chiaro fin da prima quanto la sua rosa fosse carente in termini di qualità, ma in Germania l'ex ct ha preso diverse decisioni tattiche e di formazione sconcertanti.

Il risultato finale è stata la difesa del titolo più debole di sempre in un Europeo dopo quella della Grecia nel 2008. Gli azzurri, che già avevano avuto bisogno di un pareggio al 98' contro la Croazia solo per superare la fase a gironi, sono eliminati dopo un'imbarazzante sconfitta contro la Svizzera.

Spalletti, di conseguenza, aveva bisogno di un inizio deciso nel percorso di qualificazione ai Mondiali. E invece la sua squadra ha subito una battuta d'arresto scioccante che, di fatto, ha portato alla prematura conclusione del suo mandato.



