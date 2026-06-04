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Calendario Serie A 2-1Getty Images
Stefano Silvestri

I criteri del calendario della Serie A 2026/2027: campionato fermo per 3 settimane a settembre e ottobre, niente derby all'ultima giornata

Serie A

Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre è prevista una finestra FIFA unica con 4 partite delle Nazionali: tutti i criteri annunciati ufficialmente dalla Lega Calcio Serie A.

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I Mondiali sono alle porte, sì. Ma anche se la stagione di club si è conclusa da meno di una settimana con la finale di Champions League, è già tempo di pensare alla prossima.

Domani, venerdì 5 giugno, verrà infatti svelato il calendario del campionato 2026/2027. Le 20 squadre della Serie A conosceranno dunque non tanto le rispettive avversarie, ma l'ordine cronologico in cui dovranno affrontarle dalla prima alla trentottesima giornata.

La Lega Calcio Serie A ha intanto comunicato ufficialmente i criteri di compilazione del calendario. Con una novità ufficiale riguardante le finestre FIFA per gli impegni delle Nazionali.

  • LA PIATTAFORMA FASTBREAK PRO SCHEDULE

    La Lega Calcio Serie A ha intanto annunciato la firma di una collaborazione pluriennale con Fastbreak AI, azienda leader nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per la gestione delle competizioni sportive, per la compilazione dei calendari: compilazione affidata a Fastbreak Pro Schedule, piattaforma pensata per l’ottimizzazione dei calendari che "consentirà alla Lega Serie A di elaborare i calendari stagionali tenendo conto di centinaia di parametri e vincoli operativi, tra cui le esigenze sportive dei Club, le finestre di indisponibilità, i periodi di recupero, la disponibilità degli impianti sportivi e le necessità dei broadcaster, al fine di generare una programmazione efficiente e bilanciata".

    "La costruzione del calendario sportivo - ha detto Luigi De Siervo, ad della Lega - richiede oggi un costante equilibrio tra le esigenze sportive dei Club, il rispetto dei tifosi, le necessità dei broadcaster, i vincoli organizzativi e le disposizioni territoriali, in un contesto sempre più complesso. Fastbreak ci mette a disposizione uno strumento innovativo che ci consentirà di affrontare tale complessità in modo ancora più efficace. La loro tecnologia ha già dimostrato la propria affidabilità presso alcune delle più importanti organizzazioni sportive internazionali e ci aiuterà a sviluppare calendari che pongano al centro tutte le esigenze che siamo chiamati a valutare nel processo di programmazione".

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  • CAMPIONATO FERMO PER 3 SETTIMANE

    Per quanto riguarda i criteri, il campionato si fermerà per tre settimane dalla fine di settembre all'inizio di ottobre: questo perché è divenuto effettivo l'accorpamento in una delle due finestre FIFA previste, appunto, nei due mesi in questione.

    "A partire dalla Stagione 2026/27 - comunica la Lega - ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026".

    La Serie A giocherà dunque nel weekend del 18, 19 e 20 settembre e poi tornerà in campo solamente a metà ottobre, nel weekend del 9, 10 e 11: nel mezzo, spazio a quattro partite dell'Italia e delle altre Nazionali.

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  • CONFERMATA L'ASIMMETRIA

    Confermata all'interno dei criteri l'asimmetria tra l'ordine delle partite d'andata e di quelle di ritorno. Come spiegato dalla Lega Calcio Serie A, "la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno".

    Vi sarà inoltre "un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria".

  • FBL-ITA-SERIE A-TORINO-JUVENTUSAFP

    NIENTE DERBY ALL'ULTIMA GIORNATA

    Saranno due i turni infrasettimanali del prossimo campionato: uno alla nona giornata e l'altro alla diciottesima, in programma rispettivamente il 28 ottobre e il 6 gennaio.

    Un'importante novità arriva invece di derby, che verranno "calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9)".

    Evidente la volontà di porre rimedio al caos scatenatosi nel finale del campionato appena concluso, sia a Roma con la concomitanza col tennis (ma non era l'ultima giornata) che, soprattutto, a Torino prima del match tra i granata e la Juventus.

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  • LE SFIDE TRA LE SQUADRE NELLE COPPE

    Un altro criterio annunciato dalla Lega Calcio Serie A prevede che "le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League".

    Ci sarà infine alternanza di campi, nella stessa giornata, per le squadre della stessa città: dunque se l'Inter giocherà in casa il Milan lo farà in trasferta e viceversa, così come per la coppia Lazio-Roma e la coppia Juventus-Torino.

  • COMO IN TRASFERTA NELLE PRIME 3 GIORNATE

    Il Como giocherà in trasferta le prime tre partite del campionato, per consentire al club lariano di completare i lavori di riqualificazione dello stadio Sinigaglia in vista della prima, storica partecipazione a una coppa europea. Ovvero la Champions League, la competizione più importante di tutte.

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