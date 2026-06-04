La Lega Calcio Serie A ha intanto annunciato la firma di una collaborazione pluriennale con Fastbreak AI, azienda leader nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per la gestione delle competizioni sportive, per la compilazione dei calendari: compilazione affidata a Fastbreak Pro Schedule, piattaforma pensata per l’ottimizzazione dei calendari che "consentirà alla Lega Serie A di elaborare i calendari stagionali tenendo conto di centinaia di parametri e vincoli operativi, tra cui le esigenze sportive dei Club, le finestre di indisponibilità, i periodi di recupero, la disponibilità degli impianti sportivi e le necessità dei broadcaster, al fine di generare una programmazione efficiente e bilanciata".

"La costruzione del calendario sportivo - ha detto Luigi De Siervo, ad della Lega - richiede oggi un costante equilibrio tra le esigenze sportive dei Club, il rispetto dei tifosi, le necessità dei broadcaster, i vincoli organizzativi e le disposizioni territoriali, in un contesto sempre più complesso. Fastbreak ci mette a disposizione uno strumento innovativo che ci consentirà di affrontare tale complessità in modo ancora più efficace. La loro tecnologia ha già dimostrato la propria affidabilità presso alcune delle più importanti organizzazioni sportive internazionali e ci aiuterà a sviluppare calendari che pongano al centro tutte le esigenze che siamo chiamati a valutare nel processo di programmazione".