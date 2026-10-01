I convocati di Mancini per Francia-Italia, nove azzurri restano a Coverciano: tra gli esclusi anche Romano, Coppola e Cambiaghi

Sono invece nove i calciatori che non andranno a Parigi ma resteranno a Coverciano dove si alleneranno in vista della prossima gara contro la Turchia.

Nell'elenco figurano quattro difensori ovvero Honest Ahanor, Diego Coppola, Daniele Ghilardi e Eddy Kouadio. Due centrocampisti Rolando Mandragora e Alessandro Romano. Oltre a due attaccanti: Nicolò Cambiaghi e Samuele Inacio. E un portiere (Massimo Pessina).