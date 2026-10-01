I convocati di Mancini per Francia-Italia, nove azzurri restano a Coverciano: tra gli esclusi anche Romano, Coppola e Cambiaghi

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Sono arrivate le prime scelte ufficiali di Roberto Mancini per Francia-Italia.
Il Ct azzurro ha diramato l'elenco dei convocati in vista dell'attesissima sfida della terza giornata di Nations League.
Sono nove i giocatori della Nazionale che resteranno a Coverciano per preparare l'ultimo impegno contro la Turchia.
Tra coloro che non parteciperanno a Francia-Italia c'è anche Alessandro Romano.