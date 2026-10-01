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Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport
Lelio Donato

I convocati di Mancini per Francia-Italia, nove azzurri restano a Coverciano: tra gli esclusi anche Romano, Coppola e Cambiaghi

UEFA Nations League A
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Francia vs Italia
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Nell'elenco dei convocati per Francia-Italia non figurano nove giocatori tra cui Romano e Cambiaghi, mentre rientrano come previsto sia Gianluca Mancini che Barella.

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Sono arrivate le prime scelte ufficiali di Roberto Mancini per Francia-Italia.

Il Ct azzurro ha diramato l'elenco dei convocati in vista dell'attesissima sfida della terza giornata di Nations League.

Sono nove i giocatori della Nazionale che resteranno a Coverciano per preparare l'ultimo impegno contro la Turchia.

Tra coloro che non parteciperanno a Francia-Italia c'è anche Alessandro Romano.

  • I CONVOCATI PER FRANCIA-ITALIA

    Di seguito l'elenco dei giocatori convocati da Roberto Mancini per Francia-Italia.


    Portieri: Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario.

    Difensori: Michael Kayode, Matteo Ruggeri, Riccardo Calafiori, Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo.

    Centrocampisti: Nicolò Barella, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Samuele Ricci, Issa Doumbia, Davide Frattesi.

    Attaccanti: Pio Esposito, Moise Kean, Mohamed Alì Zoma, Gianluca Scamacca, Daniel Maldini, Antonio Vergara, Sebastiano Esposito.

  • NOVE ESCLUSI: I NOMI

    Sono invece nove i calciatori che non andranno a Parigi ma resteranno a Coverciano dove si alleneranno in vista della prossima gara contro la Turchia.

    Nell'elenco figurano quattro difensori ovvero Honest Ahanor, Diego Coppola, Daniele Ghilardi e Eddy Kouadio. Due centrocampisti Rolando Mandragora e Alessandro Romano. Oltre a due attaccanti: Nicolò Cambiaghi e Samuele Inacio. E un portiere (Massimo Pessina).

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  • I MOTIVI DELL'ESCLUSIONE DI ROMANO E CAMBIAGHI

    A fare rumore è soprattutto l'esclusione dai convocati di Alessandro Romano.

    Il regista del Cagliari era stato schierato subito titolare al suo debutto assoluto in azzurro contro il Belgio, mentre in Turchia era partito dalla panchina subentrando a gara in corso.

    Stavolta invece Roberto Mancini ha preferito lasciarlo a Coverciano insieme ad altri otto giocatori tra cui spiccano anche Coppola e Cambiaghi, pure loro entrambi titolari nella prima giornata di Nations League.

    Alla base delle esclusioni, come sempre, non c'è una bocciatura nei confronti dei singoli giocatori ma la necessità da parte di Mancini di valutare l'intera rosa.

    "Come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa, con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia - in programma lunedì 5 ottobre a Bologna - il Ct Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento in Francia" ha spiegato la FIGC in una nota.

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  • CHI GIOCA CONTRO LA FRANCIA

    Ma quindi chi gioca contro la Francia?

    In porta, ovviamente, Donnarumma con la probabile conferma di Kayode a destra e Bastoni in mezzo. Al suo fianco ballottaggio aperto tra Mancini e Scalvini, sulla sinistra invece rientra Calafiori.

    A centrocampo sicuro anche il ritorno di Barella con Tonali e Fagioli insidiati da Frattesi per una maglia da titolare.

    I dubbi maggiori riguardano l'attacco: Pio Esposito si gioca il posto al centro del tridente con Moise Kean, sulle fasce tutto aperto Sebastiano Esposito spera nella conferma con uno tra Maldini e Vergara dall'altra parte.

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