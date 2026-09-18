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Alphadjo CisseGetty
Redazione Goal

I convocati di Baldini per l'Italia Under 21: prima chiamata per Lulli della Roma e Liberali del Como, ci sono anche Cisse e Camarda del Milan

Campionato Europeo U21
Italia U21

Gli Azzurrini sono attesi dalle partite contro Armenia e Polonia, quest'ultima decisiva: tra i convocati di Silvio Baldini anche Lulli, Cisse, Liberali e Camarda.

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Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani: sono questi i giocatori alla prima chiamata nell'elenco che sarà a disposizione del ct Silvio Baldini per le due sfide di qualificazione a Euro 2027 contro Armenia e Polonia. La Nazionale Under 21 si radunerà lunedì 21 al CPO di Tirrenia, dove rimarrà fino a mercoledì 30, giorno della partenza per Yerevan.

  • IL CALENDARIO

    Giovedì 1° ottobre alle 18.30 (le 20.30 locali) il match in casa dell’Armenia – fanalino di coda con ancora zero punti all’attivo –, mentre lunedì 5 alle 18.15 sarà l’Adriatico di Pescara a ospitare l’ultima partita del girone di qualificazione, quello che si preannuncia come lo scontro diretto decisivo con la Polonia.

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  • LA CLASSIFICA

    La prima classificata va direttamente all’Europeo, così come la migliore seconda dei nove gironi. Un discorso – quello della piazza d’onore e della qualificazione – per cui l’Italia rimane ancora pienamente in corsa.

    GRUPPO E

    Polonia 24

    Italia 21

    Montenegro 18

    Svezia 10

    Macedonia del Nord 6

    Armenia 0

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  • L'ELENCO DEI CONVOCATI

    Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

    Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

    Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

    Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

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