I convocati di Baldini per l'Italia Under 21: prima chiamata per Lulli della Roma e Liberali del Como, ci sono anche Cisse e Camarda del Milan

Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani: sono questi i giocatori alla prima chiamata nell'elenco che sarà a disposizione del ct Silvio Baldini per le due sfide di qualificazione a Euro 2027 contro Armenia e Polonia. La Nazionale Under 21 si radunerà lunedì 21 al CPO di Tirrenia, dove rimarrà fino a mercoledì 30, giorno della partenza per Yerevan.