Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani: sono questi i giocatori alla prima chiamata nell'elenco che sarà a disposizione del ct Silvio Baldini per le due sfide di qualificazione a Euro 2027 contro Armenia e Polonia. La Nazionale Under 21 si radunerà lunedì 21 al CPO di Tirrenia, dove rimarrà fino a mercoledì 30, giorno della partenza per Yerevan.
I convocati di Baldini per l'Italia Under 21: prima chiamata per Lulli della Roma e Liberali del Como, ci sono anche Cisse e Camarda del Milan
IL CALENDARIO
Giovedì 1° ottobre alle 18.30 (le 20.30 locali) il match in casa dell’Armenia – fanalino di coda con ancora zero punti all’attivo –, mentre lunedì 5 alle 18.15 sarà l’Adriatico di Pescara a ospitare l’ultima partita del girone di qualificazione, quello che si preannuncia come lo scontro diretto decisivo con la Polonia.
LA CLASSIFICA
La prima classificata va direttamente all’Europeo, così come la migliore seconda dei nove gironi. Un discorso – quello della piazza d’onore e della qualificazione – per cui l’Italia rimane ancora pienamente in corsa.
GRUPPO E
Polonia 24
Italia 21
Montenegro 18
Svezia 10
Macedonia del Nord 6
Armenia 0
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L'ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).
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