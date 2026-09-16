I convocati dell'Italia, le novità di Roberto Mancini per la Nations League: chi sarà chiamato in Nazionale

Non mancheranno neppure i grandi assenti per infortunio nelle prime convocazioni di Mancini.

Spiccano tra questi i nomi di Manuel Locatelli, Riccardo Orsolini e Alessandro Buongiorno. Non disponibili anche Giovanni Leoni e Federico Chiesa. In forte dubbio Nicolò Zaniolo.

Mentre sono da valutare le condizioni di Marco Palestra. L'esterno non ha ancora debuttato in Premier League col Chelsea a causa di un fastidioso problema fisico da cui sta recuperando.

Mancini chiederà informazioni sulle sue condizioni al club londinese e solo dopo deciderà se convocare Palestra. Se non dovesse farcela potrebbe salire dall'Under 21 uno tra Kayode e Favasuli.