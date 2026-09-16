I convocati dell'Italia, le novità di Roberto Mancini per la Nations League: chi sarà chiamato in Nazionale

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Cresce l'attesa per scoprire l'elenco dei convocati di Roberto Mancini.
Per il Ct si tratta della prima volta dopo il ritorno sulla panchina azzurra. E le novità potrebbero essere subito molte.
L'intenzione è quella di ringiovanire il gruppo inserendo alcuni giocatori che si stanno mettendo in luce non solo nel nostro campionato.
Ma quali potrebbe essere i volti nuovi della Nazionale nel Mancini-bis?