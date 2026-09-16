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Lelio Donato

I convocati dell'Italia, le novità di Roberto Mancini per la Nations League: chi sarà chiamato in Nazionale

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Belgio
Belgio

Dovrebbero essere molti i volti nuovi tra i convocati di Roberto Mancini per le gare che attendono l'Italia in Nations League tra settembre ed ottobre. Ecco chi sono i giocatori vicini a vestirsi d'azzurro per la prima volta.

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Cresce l'attesa per scoprire l'elenco dei convocati di Roberto Mancini.

Per il Ct si tratta della prima volta dopo il ritorno sulla panchina azzurra. E le novità potrebbero essere subito molte.

L'intenzione è quella di ringiovanire il gruppo inserendo alcuni giocatori che si stanno mettendo in luce non solo nel nostro campionato.

Ma quali potrebbe essere i volti nuovi della Nazionale nel Mancini-bis?

  • CHI DIETRO DONNARUMMA

    In porta, ovviamente, si riparte dal capitano Gianluigi Donnarumma il cui posto non può essere messo in discussione.

    Alle sue spalle verranno convocati Carnesecchi e Vicario, quest'ultimo appena rientrato in Serie A dove oggi indossa la maglia della Juventus.

    Ma nell'elenco allargato di Mancini secondo quanto riporta 'Sky Sport' potrebbe figurare anche Matteo Pessina, classe 2007 del Bologna.

    Daffara e Palmisani verranno invece aggregati all'Under 21.

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  • I VOLTI NUOVI

    I volti nuovi della prima Italia di Roberto Mancini nel suo secondo mandato da Ct saranno almeno tre.

    Due di questi a centrocampo, dato che nell'elenco figureranno sia Alessandro Romano che Issa Doumbia. Il giocatore del Cagliari ha deciso di scegliere l'Italia dopo aver vestito la maglia della Svizzera nelle selezioni giovanili.

    Mentre il secondo sta facendo benissimo con lo Sporting in Portogallo dopo essersi già messo in mostra a Venezia.

    La terza novità della nuova Italia di Roberto Mancini riguarda l'attacco dove dovrebbe essere convocato Ali Zoma, bomber del Norimberga e autore di cinque goal nelle prime cinque giornate della 2.Bundesliga.

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  • GLI INFORTUNATI E IL CASO PALESTRA

    Non mancheranno neppure i grandi assenti per infortunio nelle prime convocazioni di Mancini.

    Spiccano tra questi i nomi di Manuel Locatelli, Riccardo Orsolini e Alessandro Buongiorno. Non disponibili anche Giovanni Leoni e Federico Chiesa. In forte dubbio Nicolò Zaniolo.

    Mentre sono da valutare le condizioni di Marco Palestra. L'esterno non ha ancora debuttato in Premier League col Chelsea a causa di un fastidioso problema fisico da cui sta recuperando.

    Mancini chiederà informazioni sulle sue condizioni al club londinese e solo dopo deciderà se convocare Palestra. Se non dovesse farcela potrebbe salire dall'Under 21 uno tra Kayode e Favasuli.

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  • SOTTO ESAME

    Ci sono poi alcuni giocatori sotto esame fino all'ultimo in vista degli impegni di Nations League.

    Mancini sta valutando l'opportunità di convocare Mateo Retegui, mentre sono in ballottaggio per un posto Matteo Politano e Antonio Vergara del Napoli, col secondo leggermente favorito.

    Altri giovani in rampa di lancio, dal milanista Cisse a Raimondo del Frosinone, passando per Lulli della Roma e Ndour della Fiorentina resteranno per il momento con l'Under 21.

    Mancini in difesa chiamerà Coppola e sta valutando Ghilardi. Ma piace anche Kouadio, che il Ct non vuole farsi soffiare dalla Costa d'Avorio.

    Sicura infine la convocazione di un altro giovanissimo talento come Samuele Inacio. Il figlio di Inacio Pià ha già esordito contro il Lussemburgo in amichevole.

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  • IL CALENDARIO DELLA NAZIONALE

    Durante la lunga pausa che fermerà il campionato ci saranno ben quattro partite dell'Italia.

    La nuova Nazionale di Mancini avrà un calendario molto impegnativo, visto che gli Azzurri in Nations League affronteranno Belgio, Turchia (due volte) e Francia. Di seguito il calendario dell'Italia:

    25 settembre: Italia-Belgio

    28 settembre: Turchia-Italia

    2 ottobre: Francia-Italia

    5 ottobre: Italia-Turchia

UEFA Nations League A
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