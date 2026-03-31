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Cambiaso Scalvini ScamaccaGetty Images
Stefano Silvestri

I convocati dell'Italia contro la Bosnia, Cambiaso stavolta c'è: chi va in tribuna e chi è a disposizione

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia
A. Cambiaso

Il jolly della Juventus, diversamente dalla semifinale contro l'Irlanda del Nord, rappresenterà un'opzione dalla panchina per Gattuso: esclusi invece Caprile, Coppola, Scalvini, Cambiaghi e Scamacca.

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Il grande giorno di Bosnia-Italia, la partita che determinerà la qualificazione o meno degli azzurri ai Mondiali, è arrivato. E come sempre sono state diramate le rose delle due Nazionali, con i giocatori a disposizione dei rispettivi ct.

In quella dell'Italia non compaiono cinque elementi: Elia Caprile, Giorgio Scalvini, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca.

Tutti e cinque, di conseguenza, non siederanno neppure in panchina questa sera a Zenica: si accomoderanno in tribuna, a tifare e a soffrire per i compagni che proveranno a riportare l'Italia alla fase finale di un Mondiale.

  • I CONVOCATI DELL'ITALIA

    Questa è la rosa dell'Italia in occasione della finale in Bosnia:

    Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;

    Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;

    Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;

    Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.

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  • CAMBIASO PRESENTE

    La differenza con i convocati per Italia-Irlanda del Nord, semifinale che giovedì scorso la squadra di Gattuso ha vinto per 2-0, è la presenza di Andrea Cambiaso: a Bergamo il jolly della Juventus si è seduto in tribuna, stasera andrà in panchina.

    Il ct ha dunque deciso di fare a meno di un difensore, sacrificando l'atalantino Scalvini. Nella rosa anti-Bosnia saranno presenti cinque esterni di centrocampo: Politano, Palestra, Dimarco e Spinazzola oltre allo stesso Cambiaso.

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  • COME STA SCAMACCA

    In tribuna va anche Gianluca Scamacca, proprio come contro l'Irlanda del Nord. Anche se la differenza rispetto a giovedì scorso, dal punto di vista delle condizioni fisiche del calciatore, è sostanziale.

    Scamacca è infatti tornato in gruppo negli ultimi giorni, rivelando in pratica di aver superato il problema all'adduttore che lo aveva colpito in precedenza. Ma Gattuso ha comunque deciso di non arruolarlo per la gara.

    I quattro attaccanti puri a disposizione di Gattuso sono così gli stessi di giovedì: Kean, Retegui, Esposito e Raspadori.

  • FUORI CAPRILE, COPPOLA E CAMBIAGHI

    Prevedibile l'esclusione di Elia Caprile, Diego Coppola e Nicolò Cambiaghi, quest'ultimo inserito all'ultimo nel gruppo azzurro per i playoff dopo il forfait di Federico Chiesa: tutti sono seconde scelte, tutti dovranno compiere un miracolo per essere quantomeno presi in considerazione per gli eventuali Mondiali. E intanto anche loro, questa sera, si trasformeranno in semplici tifosi.

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