I convocati dell'Italia contro la Bosnia, Cambiaso stavolta c'è: chi va in tribuna e chi è a disposizione

La differenza con i convocati per Italia-Irlanda del Nord, semifinale che giovedì scorso la squadra di Gattuso ha vinto per 2-0, è la presenza di Andrea Cambiaso: a Bergamo il jolly della Juventus si è seduto in tribuna, stasera andrà in panchina.

Il ct ha dunque deciso di fare a meno di un difensore, sacrificando l'atalantino Scalvini. Nella rosa anti-Bosnia saranno presenti cinque esterni di centrocampo: Politano, Palestra, Dimarco e Spinazzola oltre allo stesso Cambiaso.