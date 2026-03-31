I convocati dell'Italia contro la Bosnia, Cambiaso stavolta c'è: chi va in tribuna e chi è a disposizione

Il grande giorno di Bosnia-Italia, la partita che determinerà la qualificazione o meno degli azzurri ai Mondiali, è arrivato. E come sempre sono state diramate le rose delle due Nazionali, con i giocatori a disposizione dei rispettivi ct.
In quella dell'Italia non compaiono cinque elementi: Elia Caprile, Giorgio Scalvini, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca.
Tutti e cinque, di conseguenza, non siederanno neppure in panchina questa sera a Zenica: si accomoderanno in tribuna, a tifare e a soffrire per i compagni che proveranno a riportare l'Italia alla fase finale di un Mondiale.