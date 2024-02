Buone notizie anche dai conti per i nerazzurri, l'Inter ha rispettato gli accordi con l'UEFA e incasserà 30 milioni dal nuovo sponsor.

Solo buone notizie per l'Inter che, se non bastasse la vittoria contro l'Atalanta e l'ulteriore allungo in vetta alla classifica, può festeggiare anche fuori dal campo.

La società nerazzurra infatti sta rispettando gli impegni presi con l'UEFA per sistemare i conti del club.

Inoltre la stessa Inter ha raggiunto l'accordo col nuovo main sponsor che porterà una cifra consistente nelle casse nerazzurre.