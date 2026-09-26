I centrali di difesa, la regia di Romano e i cambi: cosa non ha funzionato nella prima Italia del Mancini bis

Ha deluso anche, e spiace dirlo, anche Alessandro Romano. Il talento del Cagliari, strappato alla Svizzera da Mancini, è apparso visibilmente emozionato e intimidito dal palcoscenico e dalla pressione avversaria. Nonostante avesse a fianco due come Tonali e Barella, ha faticato a trovare la posizione in campo e la qualità nel palleggio, andando progressivamente a perdere la fiducia che, per un giocatore in quel ruolo, è fondamentale.



