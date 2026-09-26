I centrali di difesa, la regia di Romano e i cambi: cosa non ha funzionato nella prima Italia del Mancini bis

Un debutto amarissimo. La prima del Mancini bis è stata una notte terribile per l’Italia, sconfitta e a tratti maltrattata dal Belgio. Lo 0-2 dell’Olimpico fotografa, e neanche troppo fedelmente, le perduranti difficoltà azzurre.
Se non fosse stato per gli interventi miracolosi di un monumentale Gianluigi Donnarumma, il passivo per la Nazionale avrebbe potuto assumere proporzioni ben più umilianti, confermando come il percorso di ricostruzione sia ancora lungo e decisamente in salita.
Ma quali sono stati gli aspetti che meno hanno convinto nel match contro i Diavoli Rossi?