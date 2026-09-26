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I centrali di difesa, la regia di Romano e i cambi: cosa non ha funzionato nella prima Italia del Mancini bis

UEFA Nations League A
Italia vs Belgio
Italia
Belgio

Nella negativa notte dell’Olimpico, alcuni aspetti hanno, se possibile, funzionato peggio di altri: Mancini dovrà velocemente correre ai ripari.

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Un debutto amarissimo. La prima del Mancini bis è stata una notte terribile per l’Italia, sconfitta e a tratti maltrattata dal Belgio. Lo 0-2 dell’Olimpico fotografa, e neanche troppo fedelmente, le perduranti difficoltà azzurre.

Se non fosse stato per gli interventi miracolosi di un monumentale Gianluigi Donnarumma, il passivo per la Nazionale avrebbe potuto assumere proporzioni ben più umilianti, confermando come il percorso di ricostruzione sia ancora lungo e decisamente in salita.

Ma quali sono stati gli aspetti che meno hanno convinto nel match contro i Diavoli Rossi?

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    LA COPPIA DIFENSIVA

    Il campanello d’allarme più grosso viene dalla difesa. Mancini ha scelto una difesa inedita, composta dal suo omonimo Gianluca e da Diego Coppola. Un duo che ha, sin da subito, palesato difficoltà, soffrendo terribilmente il posizionamento e le accelerate verticali dei belgi, in particolare sul gol del vantaggio firmato da Godts, in cui entrambi i centrali sono addirittura finiti a scivolare senza esito in piena area. Per tutta la partita i due sono stati in apnea, con l’Italia che sembrava in costante rischio sulle discese belga. 

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  • Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport

    ROMANO, EMOZIONE O LIMITI?

    Ha deluso anche, e spiace dirlo, anche Alessandro Romano. Il talento del Cagliari, strappato alla Svizzera da Mancini, è apparso visibilmente emozionato e intimidito dal palcoscenico e dalla pressione avversaria. Nonostante avesse a fianco due come Tonali e Barella, ha faticato a trovare la posizione in campo e la qualità nel palleggio, andando progressivamente a perdere la fiducia che, per un giocatore in quel ruolo, è fondamentale. 


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    I CAMBI DI MANCINI SONO ESAME

    Il terzo aspetto che ha preoccupato molto è la gestione delle sostituzioni. I primi cambi sono arrivati al 65’ e, soprattutto, hanno visto l’uscita dal campo di Pio Esposito, uno dei migliori, per l’ingresso di Maldini. Mancini avrà, senza dubbio, le sue ragioni, ma anche gli avvicendamenti dalla panchina hanno lasciato della perplessità, anche perchè subito dopo le prime tre mosse è arrivato il 2-0 di Lukebakio. 

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  • CORREZIONI VELOCI

    Di tempo per rimettersi in carreggiata, in realtà, ce n'è poco. Il fitto calendario di questa sosta metterà gli Azzurri subito davanti alla Turchia prima e alla Francia dopo.

    Uno stress test importante a cui Mancini e i suoi dovranno già presentarsi meglio preparati: il rischio di una brutta figura è davvero ampio se ci si ripresenterà in campo così.

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