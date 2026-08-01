I cento anni del Napoli, De Laurentiis sogna in grande: "Mi manca soltanto la Champions League, chissà se Allegri ce la porterà"

Aurelio De Laurentiis sogna di vincere la Champions League.





Il presidente del Napoli ha dichiarato in un'intervista al Tg3 regionale della Campania: "In 22 anni di calcio ho sempre indovinato quello che sarebbe successo. Al mio ciclo manca la Champions League, chissà se Max Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si deve andare per i massimi obiettivi. Soprattutto se sei il Napoli, che è l'unica squadra italiana ad aver giocato in Europa per 16 stagioni consecutive. Sono stati 22 anni di successi, per completarli manca soltanto la vittoria della Champions".



