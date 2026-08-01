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Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
Redazione Goal

I cento anni del Napoli, De Laurentiis sogna in grande: "Mi manca soltanto la Champions League, chissà se Allegri ce la porterà"

Champions League
Napoli

Il presidente sogna la coppa dalle grandi orecchie.

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Aurelio De Laurentiis sogna di vincere la Champions League.


Il presidente del Napoli ha dichiarato in un'intervista al Tg3 regionale della Campania: "In 22 anni di calcio ho sempre indovinato quello che sarebbe successo. Al mio ciclo manca la Champions League, chissà se Max Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si deve andare per i massimi obiettivi. Soprattutto se sei il Napoli, che è l'unica squadra italiana ad aver giocato in Europa per 16 stagioni consecutive. Sono stati 22 anni di successi, per completarli manca soltanto la vittoria della Champions".


  • IL BILANCIO

    "Maradona è stato grande, irripetibile, unico nella storia non del Napoli, ma del calcio mondiale".


    "Napoli calcio si confonde con Napoli città, una città molto particolare divisa tra paradiso e inferno, dunque in un purgatorio continuo che abbiamo toccato solo ai tempi della Serie C. Per noi è stato poi sempre un paradiso".


    "Un errore di questi anni? Talvolta mi sono lasciato trascinare più dal cuore che dalla responsabilità imprenditoriale".


    "Per il centenario del club mi auguro altri 100 anni ancora sul tetto del mondo".


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