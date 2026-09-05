I cambi tradiscono il Napoli, Badiashile entra e sbaglia, rimonta dell'Inter: non è ancora una squadra di Allegri

"Per gli spettatori e per l'Inter che ha vinto è stata una partita divertente, per noi un po' meno. Abbiamo preso il goal del 2-1 in modo un po' troppo leggero. C'è da migliorare, rimane la prestazione, la gestione della palla. Bisogna rimanere sereni perché in questo momento paghiamo un po' troppo gli errori, poi la condizione crescerà. Ora pensiamo alla Champions" ha dichiarato Allegri a DAZN.

Riguardo ai cambi invece il tecnico ha ammesso: "Volevo difendere dentro l'area e abbiamo preso goal dentro l'area, forse era meglio se facevo qualcosa di diverso. Vergara ha fatto molto bene. Era la prima volta che giocava da mezzala. Alisson ha stoppato quattro volte di suola e quattro volte ha sbagliato, ma ricordiamoci che viene da un infortunio e non è ancora il miglior Alisson".

Allegri infine ha sottolineato: "Non vuol dire che bisogna difendere dentro l'area perché abbiamo preso cinque goal. Se in mezzora abbiamo preso tre goal vuol dire che potevamo fare meglio.Questo non sminuisce la prestazione dei ragazzi, penso che sia stata molto piacevole da vedere".