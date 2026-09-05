I cambi tradiscono il Napoli, Badiashile entra e sbaglia, rimonta dell'Inter: non è ancora una squadra di Allegri

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Uno spot per il calcio italiano. Inter-Napoli era d'altronde la sfida tra le due squadre che ormai da quattro anni comandano il nostro campionato. E ha rispettato le attese.
Ritmo, goal, giocate, agonismo. Sabato pomeriggio a 'San Siro' si è visto un po' di tutto ma alla fine a spuntarla sono stati i nerazzurri, capaci di rimontare due goal di svantaggio.
Già questo è un primo indizio di come il Napoli oggi non sia ancora pienamente una squadra di Massimiliano Allegri. La solidità difensiva è da sempre il fiore all'occhiello del tecnico livornese.
A tradire il Napoli poi sono stati anche alcuni dei giocatori subentrati, apparsi non all'altezza dei cambi di Chivu. Uno su tutti? Badiashile.