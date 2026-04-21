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Christian Pulisic USMNT Belgium 2026Getty
Francesco Schirru

I biglietti per la partita inaugurale degli Stati Uniti non si vendono: flop per il primo match degli USA

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USA vs Paraguay
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Stati Uniti-Paraguay è per ora lontanissima dal soldout, causa prezzi e limitata popolarità della squadra locale. Al SoFi Stadium pochi giorni giocherà l'Iran, che ha venduto circa 10.000 biglietti in più.

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A meno di due mesi da Stati Uniti-Paraguay, partita inaugurale della squadra padrona di casa, il SoFi Stadium non è ancora soldout. L'impianto ospiterà la prima sfida della rappresentativa a stelle e strisce, il 13 giugno, ma per ora i biglietti acquistati sono stati poco più di 40.000, decisamente meno rispetto al match previsto tre giorni dopo nella stessa sede e che vedrà di fronte l'Iran e la Nuova Zelanda.

Lo stadio di Inglewood, Los Angeles, può contenere 69.650 persone e sembrava potesse raggiungere il tutto esaurito rapidamente. Eppure quando il countdown è ormai cominciato, i tifosi locali e non sono ancora restii nell'acquistare i tagliandi. La motivazione principale sembra essere data dai prezzi, considerando che sin dalla messa in vendita dei biglietti qualche mese fa, la partita risultava come la terza più costosa dell'intero torneo dopo la finale e una delle due semifinali.

Basti pensare che i biglietti più costosti per Usa-Paraguay hanno un costo di 2.730 e 1.940 dollari, ovvero oltre 2.300 e 1.600 euro: cifre per nulla alla portata di tutti, sopratutto considerando un torneo come il Mondiale, di solito aperto a prezzi popolari.


  • COSTI CONGELATI

    I biglietti del Mondiale 2026 hanno prezzi dinamici, ovvero aumentano a seconda della domanda. Stati Uniti-Paraguay ha dei costi congelati, considerando la scarsa richiesta rispetto ad altre partite. Le prime gare di Messico e Canada, ad esempio, hanno visto i costi per i biglietti aumentare notevolmente, tanto da sueprare quelli previsti per la stessa inaugurale degli USA.

    Come riporta The Athletic, la vendita dei biglietti per Stati Uniti-Paraguay sta andando a rilento, tanto che ogni giorno viene venduta solamente qualche dozzina di tagliandi.


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  • LE ALTRE PARTITE

    Il caso degli Stati Uniti è sicuramente quello più particolare, considerando come le partite con una vendita a rilento vedano protagoniste squadre ben dievrse rispetto ai padroni di casa, che sulla carta dovrebbero raggiungere il sold out in pochi giorni.

    Le altre gare che faticano a raggiungere il soldout o comunque a riempire lo stadio sono quelle che vedono protagoniste Austria, Giordania e Algeria, nonchè nello specifico Nuova Zeland-Egitto, Uzbekistan-Repubblica Democratica del Congo, Arabia Saudita-Capo Verde e Arabia Saudita-Uruguay.

    L'entusiasmo per la squadra degli Stati Uniti è minimo, tanto che anche l'altra partita al SoFi contro la Turchia ha visto fin qui venduti meno biglietti del previsto, meno di 40.000.

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  • ABBASSARE I PREZZI

    Un anno dopo il Mondiale per Club, la FIFA potrebbe decidere di abbassare i prezzi per portare più tifosi allo stadio ed evitare il flop, qualcosa di praticamente mai visto al Mondiale per nazioni.

    Gli Stati Uniti non hanno certo un grande seguito rispetto ad altre nazioni e la FIFA sembra aver valutato erroneamente la popolarità della squadra, nonostante il Mondiale. A Los Angeles la popolarità della rappresentativa locale è superata di gran lunga da altre colleghe, su tutte quella iraniana, che di fatto ha venduto 10.000 biglietti in più per la sfida al SoFi.

    La FIFA ha fin qui evitato di abbassare i prezzi, ma quando in queste ultime settimane verranno resi disponibili gli ultimi biglietti difficilmente potrà rimanere ancorata con le sue idee, pena un SoFi ampiamente vuoto nel primo match della Nazionale padrona di casa. Un danno di immagine epocale.

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