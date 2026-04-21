I biglietti per la partita inaugurale degli Stati Uniti non si vendono: flop per il primo match degli USA

A meno di due mesi da Stati Uniti-Paraguay, partita inaugurale della squadra padrona di casa, il SoFi Stadium non è ancora soldout. L'impianto ospiterà la prima sfida della rappresentativa a stelle e strisce, il 13 giugno, ma per ora i biglietti acquistati sono stati poco più di 40.000, decisamente meno rispetto al match previsto tre giorni dopo nella stessa sede e che vedrà di fronte l'Iran e la Nuova Zelanda.

Lo stadio di Inglewood, Los Angeles, può contenere 69.650 persone e sembrava potesse raggiungere il tutto esaurito rapidamente. Eppure quando il countdown è ormai cominciato, i tifosi locali e non sono ancora restii nell'acquistare i tagliandi. La motivazione principale sembra essere data dai prezzi, considerando che sin dalla messa in vendita dei biglietti qualche mese fa, la partita risultava come la terza più costosa dell'intero torneo dopo la finale e una delle due semifinali.

Basti pensare che i biglietti più costosti per Usa-Paraguay hanno un costo di 2.730 e 1.940 dollari, ovvero oltre 2.300 e 1.600 euro: cifre per nulla alla portata di tutti, sopratutto considerando un torneo come il Mondiale, di solito aperto a prezzi popolari.



