I 7 giorni da incubo dell'Inter senza Thuram: tre sconfitte di fila, zero goal e una stagione che rischia di crollare

L'assenza del francese è coincisa con il crollo dei nerazzurri, logori e privi di un'alternativa di pari livello. E mercoledì c'è il Barcellona.

Se è vero che tre indizi fanno una prova, eccoli qui i tre indizi: tre sconfitte consecutive. Roba che all'Inter è un inedito quasi assoluto, e che fa crollare la squadra di Simone Inzaghi nell'insicurezza più totale dopo tante settimane da dominatrice d'Italia.

Prima il Bologna, poi il Milan, infine la Roma. Tre partite in una settimana, tre sconfitte, zero goal segnati. L'Inter, semplicemente, sembra essersi fermata alla grande gioia del passaggio del turno in Champions League contro il Bayern. Da lì in poi, solo e soltanto delusioni che rischiano di tramutare in un incubo il sogno - in realtà già svanito - del Triplete.

Se le prime avvisaglie si erano fatte sentire già a Parma, con un 2-0 a favore trasformatosi in 2-2 in 45 pessimi minuti, il castello di carte è crollato nelle settimane successive. Con un denominatore comune: l'assenza di Marcus Thuram.