I 5 punti chiave del calciomercato dell'Inter: Josep Martinez titolare o no, la situazione di Bastoni e Dumfries, chi arriva a centrocampo

Dopo una stagione così, dopo uno Scudetto vinto in carrozza e una Coppa Italia messa in bacheca subito dopo, la domanda è la stessa di sempre: ma come si può migliorare una squadra che ha dominato il campionato?
Eppure l'Inter, per un motivo o per un altro, dovrà farlo. O meglio: più che migliorare la rosa, dovrà ritoccarla. Sempre mantenendo intatta quella competitività che in Italia le ha permesso di fare il vuoto dietro di sé, pur con la macchia della clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt.
Dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Lazio, il presidente Beppe Marotta ha spiegato a Mediaset che "non è il caso di cambiare più di tanto". Ed è normale che sia così. Ha detto anche che "non ci sarà una rivoluzione, ma inserimento graduale di giovani".
Solo che il mercato estivo è lungo, molto lungo. E qualcosina in più all'Inter, senza chiaramente parlare di rivoluzione, potrebbe accadere. Con cinque punti chiave già individuabili sui tavoli delle trattative in vista della prossima stagione.