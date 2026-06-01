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Stefano Silvestri

I 5 punti chiave del calciomercato dell'Inter: Josep Martinez titolare o no, la situazione di Bastoni e Dumfries, chi arriva a centrocampo

Calciomercato
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I campioni d'Italia in carica ritoccheranno la rosa, come spiegato da Marotta, senza attuare rivoluzioni. Ma il lavoro da fare sui tavoli delle trattative nei prossimi mesi non mancherà lo stesso.

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Dopo una stagione così, dopo uno Scudetto vinto in carrozza e una Coppa Italia messa in bacheca subito dopo, la domanda è la stessa di sempre: ma come si può migliorare una squadra che ha dominato il campionato?

Eppure l'Inter, per un motivo o per un altro, dovrà farlo. O meglio: più che migliorare la rosa, dovrà ritoccarla. Sempre mantenendo intatta quella competitività che in Italia le ha permesso di fare il vuoto dietro di sé, pur con la macchia della clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt.

Dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Lazio, il presidente Beppe Marotta ha spiegato a Mediaset che "non è il caso di cambiare più di tanto". Ed è normale che sia così. Ha detto anche che "non ci sarà una rivoluzione, ma inserimento graduale di giovani".

Solo che il mercato estivo è lungo, molto lungo. E qualcosina in più all'Inter, senza chiaramente parlare di rivoluzione, potrebbe accadere. Con cinque punti chiave già individuabili sui tavoli delle trattative in vista della prossima stagione.

  • Josep Martinez InterGetty

    CHI AL POSTO DI SOMMER?

    Una delle certezze è che tra i pali non ci sarà più Yann Sommer. Molto contestato nell'ultima stagione per qualche intervento a vuoto, lo svizzero ha alternato prestazioni di rilievo ad altre in cui non ha dato sicurezze.

    L'Inter è convinta di avere già in casa il sostituto: quel Josep Martinez che in questi due anni si è tenuto pronto per l'eventualità, sostituendo il titolare in più occasioni sia in campionato che in Coppa Italia, compresa la finale vinta contro la Lazio. Quasi sempre senza risentire delle ruggini della panchina.

    Lo spagnolo ex Genoa è stato talmente positivo che l'idea iniziale dell'Inter è quella di affidare a lui le chiavi della porta. Martinez, a meno di sorprese, sarà dunque il nuovo numero uno dell'Inter. A meno di sorprese, appunto. Perché tutto può ancora accadere.

    Il nome di Guglielmo Vicario è stato spesso chiacchierato attorno all'ambiente nerazzurro negli ultimi mesi, proprio in proiezione dell'imminente addio a parametro zero di Sommer. E un altro Martinez, ovvero il Dibu dell'Aston Villa, pare non essere passato completamente di moda.

    In ogni caso, un nuovo portiere arriverà: o per fare il secondo, o per fare il primo. E dunque, occhio anche a quest'ultimo scenario.

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  • Italy U21 v Sweden U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    TRA DUMFRIES E PALESTRA

    In attesa di sciogliere in maniera definitiva il nodo portiere, il nome davvero caldo è un altro: quel Marco Palestra emerso come una delle grandi sorprese del campionato, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale.

    Palestra tornerà all'Atalanta dal Cagliari, dov'era appena in prestito secco. Ma il suo futuro è tutto da scrivere. L'Inter c'è, è alla finestra, anche se sa che strappare un gioiello del genere a un interlocutore duro come la Dea non sarà per nulla semplice. Ricordate l'estenuante trattativa di un anno fa per Lookman? Ecco.

    Il flirt dell'Inter con Palestra ha ragione d'esistere anche per un altro motivo: la situazione delicata di Denzel Dumfries. Che sì, è di nuovo abile e arruolabile dopo il serio infortunio e andrà ai Mondiali, ma che ha nel contratto una clausola rescissoria di appena 25 milioni di euro.

    Dumfries non ha dato cenni di andarsene e l'Inter non vuole privarsi di lui. A far posto all'italiano potrebbe essere così Luis Henrique, complessivamente deludente nella sua prima stagione in Serie A.

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-TORINOAFP

    LA SITUAZIONE DI BASTONI

    Si sono un pochino calmate le acque attorno ad Alessandro Bastoni: potenza dello Scudetto e della Coppa Italia vinti in una manciata di giorni. Ma ricordate lo scompiglio che si era creato dopo l'episodio con Kalulu e l'espulsione in Bosnia? Ricorderete, sì: difficile dimenticare.

    La sensazione netta, in quelle settimane, è che cambiare aria fosse diventata l'unica opzione percorribile per Bastoni. Anche un vecchio saggio come Beppe Bergomi gli aveva consigliato di lasciare l'Italia, non tanto Milano, per rifarsi una vita in un ambiente più sereno e lontano da fischi e contestazioni.

    Si parlava con insistenza del Barcellona, lo stesso Bastoni pareva aver aperto con convinzione alla possibilità di andare in Catalogna. Poi l'interesse è scemato e non se n'è fatto più nulla, tanto che lo scenario più probabile è diventato improvvisamente quello della permanenza.

    "Noi per principio non siamo dei venditori - ha detto Marotta a DAZN - Se un giocatore va via, è perché anche lui ha espresso la volontà di andare via. Bastoni non ha assolutamente espresso la volontà di andare via. È contento di restare qui con noi, quindi noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà ancora con noi".

    L'Inter, in ogni caso, è necessariamente destinata a rimanere con le antenne dritte. Non solo per quel che è successo tra metà febbraio e fine marzo, ma anche perché Bastoni è un giocatore di alto livello, e i giocatori di alto livello hanno mercato più degli altri. Non è un caso che negli ultimi giorni sia uscito il nome di Evan Ndicka, della Roma, come possibile sostituto.

  • curtis-jones(C)Getty Images

    CHI ARRIVA A CENTROCAMPO?

    In entrata, oltre a Palestra, la priorità dell'Inter è un'altra: rinforzare il centrocampo. E in particolare regalare a Chivu un'altra mezzala, a prescindere dall'ormai probabile rinnovo di Mkhitaryan.

    Il profilo più caldo è quello di Curtis Jones, del Liverpool, in scadenza di contratto tra un anno. Il sogno si chiama invece Manu Koné, forse meno sogno di quanto sembri se è vero che i giallorossi dovranno cedere un elemento entro il 30 giugno per rientrare nel Settlement Agreement. Praticamente impossibile arrivare a Nico Paz, che peraltro costringerebbe Chivu a rivedere il proprio 3-5-2.

    Barella naturalmente rimarrà, Sucic e Zielinski pure. Ma Davide Frattesi, dopo troppe stagioni passate ad ammuffire in panchina, a meno di sorprese non procrastinerà più l'addio. E in questo caso, appunto, libererà un posto in mezzo al campo da riempire con un elemento esterno.

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    I GIOCATORI IN SCADENZA

    Sempre dopo la finale di Coppa Italia, parlando a Mediaset, il presidente Marotta ha ammesso senza troppi giri di parole che più di un giocatore campione d'Italia lascerà l'Inter. Il motivo? La scadenza ormai prossima, e datata 30 giugno, dei rispettivi contratti.

    "Massimo rispetto per quei giocatori che non saranno più con noi - ha detto - ma fa parte del gioco e della vita. Ci sono cicli composti da protagonisti che poi vengono meno, ma si va avanti".

    Il riferimento va proprio al già menzionato Sommer, ma non solo: in uscita c'è sicuramente il trentottenne Francesco Acerbi, che dopo una stagione da comprimario non rinnoverà, così come andrà via Matteo Darmian, salutato dalla curva all'ultima casalinga contro il Verona e considerato esempio di serietà e poliedricità.

    Poi ci sono quelli che potrebbero rimanere. Come Stefan De Vrij, per il quale i discorsi di prolungamento per un'ulteriore stagione sono in piedi. E, soprattutto, come Henrikh Mkhitaryan: l'armeno pareva aver un piede e mezzo fuori dall'uscio di Appiano, i discorsi sul ritiro si stavano sprecando, ma alla fine è pronto a rimanere fino al 2027.

    In questo senso, occhi soprattutto sulla difesa: si attende di capire effettivamente il futuro di De Vrij, non ci saranno più Acerbi e Darmian, motivo per cui almeno un ingresso ci sarà certamente. Con Muharemovic del Sassuolo e Solet dell'Udinese, entrambi ottimi protagonisti del nostro campionato, in prima linea.