I 5 punti chiave del calciomercato dell'Inter: Josep Martinez titolare o no, la situazione di Bastoni e Dumfries, chi arriva a centrocampo

Si sono un pochino calmate le acque attorno ad Alessandro Bastoni: potenza dello Scudetto e della Coppa Italia vinti in una manciata di giorni. Ma ricordate lo scompiglio che si era creato dopo l'episodio con Kalulu e l'espulsione in Bosnia? Ricorderete, sì: difficile dimenticare.

La sensazione netta, in quelle settimane, è che cambiare aria fosse diventata l'unica opzione percorribile per Bastoni. Anche un vecchio saggio come Beppe Bergomi gli aveva consigliato di lasciare l'Italia, non tanto Milano, per rifarsi una vita in un ambiente più sereno e lontano da fischi e contestazioni.

Si parlava con insistenza del Barcellona, lo stesso Bastoni pareva aver aperto con convinzione alla possibilità di andare in Catalogna. Poi l'interesse è scemato e non se n'è fatto più nulla, tanto che lo scenario più probabile è diventato improvvisamente quello della permanenza.

"Noi per principio non siamo dei venditori - ha detto Marotta a DAZN - Se un giocatore va via, è perché anche lui ha espresso la volontà di andare via. Bastoni non ha assolutamente espresso la volontà di andare via. È contento di restare qui con noi, quindi noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà ancora con noi".

L'Inter, in ogni caso, è necessariamente destinata a rimanere con le antenne dritte. Non solo per quel che è successo tra metà febbraio e fine marzo, ma anche perché Bastoni è un giocatore di alto livello, e i giocatori di alto livello hanno mercato più degli altri. Non è un caso che negli ultimi giorni sia uscito il nome di Evan Ndicka, della Roma, come possibile sostituto.