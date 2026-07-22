I 5 goal di Pio Esposito, l'esperimento Asllani in difesa, i lampi di Topalovic: cosa si è visto nell'amichevole dell'Inter contro l'Aasen terminata 16-0

Una prima sgambata sotto il sole di Donaueschingen, il kick-off di un precampionato ricco di appuntamenti: l'Inter di Cristian Chivu apre la pre-season con un netto 16-0 ai tedeschi dell'SV Aasen 1928, formazione del Baden-Wurttemberg che milita nella sesta serie.
Un test che, nonostante l'ampissimo divario tra le due squadre, ha offerto senza dubbio degli spunti interessanti per il tecnico romeno, in attesa che il gruppo torni al completo con il rientro dei reduci dai Mondiali. Da segnalare anche l'assenza dei nuovi Massolin e Provedel, tenuti a riposo in via precauzionale.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.