I 5 goal di Pio Esposito, l'esperimento Asllani in difesa, i lampi di Topalovic: cosa si è visto nell'amichevole dell'Inter contro l'Aasen terminata 16-0

Nel primo tempo ha strappato applausi il giovane sloveno Luka Topalovic, uno dei ragazzi che sta catturando l'attenzione in questo precampionato. Trequartista dalle grandi doti tecniche, Topalovic aveva debuttato nell'ultima partita dello scorso campionato contro il Bologna fornendo subito un assist e oggi si è messo in evidenza con una tripletta, colpendo anche una traversa nel corso dei 45 minuti disputati. Schierato da seconda punta al fianco di Mosconi, il classe 2006 ha mandato segnali importantissimi a Chivu, che dovrà decidere insieme alla società nelle prossime settimane se tenerlo in rosa o se mandarlo in prestito per fare esperienza.



