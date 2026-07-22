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Topalovic InterGetty
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I 5 goal di Pio Esposito, l'esperimento Asllani in difesa, i lampi di Topalovic: cosa si è visto nell'amichevole dell'Inter contro l'Aasen terminata 16-0

Amichevoli dei club
Inter
F. Esposito
L. Topalovic
K. Asllani

Prima amichevole stagionale per l'Inter di Cristian Chivu, che a Donaueschingen ha travolto con un netto 16-0 l'Aasen: in evidenza Pio Esposito, autore di 5 goal, ma anche il giovane Luka Topalovic. Assenti Massolin e Provedel.

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Una prima sgambata sotto il sole di Donaueschingen, il kick-off di un precampionato ricco di appuntamenti: l'Inter di Cristian Chivu apre la pre-season con un netto 16-0 ai tedeschi dell'SV Aasen 1928, formazione del Baden-Wurttemberg che milita nella sesta serie.

Un test che, nonostante l'ampissimo divario tra le due squadre, ha offerto senza dubbio degli spunti interessanti per il tecnico romeno, in attesa che il gruppo torni al completo con il rientro dei reduci dai Mondiali. Da segnalare anche l'assenza dei nuovi Massolin e Provedel, tenuti a riposo in via precauzionale.


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  • IL TABELLINO DI INTER-AASEN

    INTER-AASEN 16-0

    Marcatori: 1' e 11' Frattesi; 15', 20' e 38' Topalovic; 43' Mosconi; 48' e 64' Diouf; 52', 67', 82', 87' e 89' Esposito; 60' e 75' Iddrissou; 69' Dimarco.

    SV AASEN (3-4-2-1): Murawski; Stiglmeir (78' Schneider), Albicker, M. Hall; Schmid (78' Wiehl), T. Stolz (78' Fehrenbach), Richter, P. Hall; Stihl, Sauter (78' P. Stolz); Ceylan.All. Ceylan

    INTER (3-5-2): Di Gennaro (46' Martinez); Pavard (46' Bisseck), Asllani (46' Bovio), Bastoni (46' Carlos Augusto); Luis Henrique (46' Diouf), 16 Frattesi (46' Stankovic), Zielinski (46' Barella), Akinsanmiro (46' Mkhitaryan), Marello (24' Lavelli, 46' Dimarco); Mosconi (46' Esposito), Topalovic (46' Iddrissou). All. Chivu.

    Arbitro: Petersen

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  • PIO GIÀ IN FORMATO CAMPIONATO: 5 GOAL

    Protagonista assoluto dell'incontro Pio Esposito, autore di 5 dei 16 goal con i quali l'Inter ha superato l'Aasen. Il centravanti italiano, schierato nel secondo tempo in coppia con uno dei giovani sotto osservazione, il 2007 Jamal Idrissou, si è subito sbloccato su assist di Dimarco, segnando poi altre 4 reti nel giro di venti minuti. Per Idrissou invece è arrivata una doppietta.

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  • BRILLA IL GIOIELLO TOPALOVIC

    Nel primo tempo ha strappato applausi il giovane sloveno Luka Topalovic, uno dei ragazzi che sta catturando l'attenzione in questo precampionato. Trequartista dalle grandi doti tecniche, Topalovic aveva debuttato nell'ultima partita dello scorso campionato contro il Bologna fornendo subito un assist e oggi si è messo in evidenza con una tripletta, colpendo anche una traversa nel corso dei 45 minuti disputati. Schierato da seconda punta al fianco di Mosconi, il classe 2006 ha mandato segnali importantissimi a Chivu, che dovrà decidere insieme alla società nelle prossime settimane se tenerlo in rosa o se mandarlo in prestito per fare esperienza.


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  • L'ESPERIMENTO: ASLLANI DIFENSORE CENTRALE

    Nell'undici schierato da Chivu nel primo tempo ha destato curiosità la scelta di posizionare Kristjan Asllani, al rientro dopo una stagione deludente trascorsa con le maglie di Torino e Besiktas, al centro della difesa, per sfruttare le sue doti nella costruzione dal basso. Un esperimento che difficilmente però cambierà il destino del giocatore albanese, candidato a lasciare l'Inter prima della chiusura del mercato: Ausilio sta lavorando per trovare una sistemazione a titolo definitivo per l'ex Empoli, che non ha mai convinto appieno in nerazzurro.

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