I 23 convocati di Mancini per Italia-Belgio: Inacio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito tra gli esclusi

Non mancano le sorprese nella lista dei convocati di Roberto Mancini per la prima partita di UEFA Nations League dell'Italia, in programma questa sera contro il Belgio: tra i 23 giocatori scelti dal ct azzurro non figurano infatti, tra gli altri, i nomi di Nicolò Zaniolo, Antonio Vergara, Samuele Inacio e Sebastiano Esposito, con i primi due in particolare che sembravano avere grosse chance di giocare contro la nazionale di Van Bommel.
Inclusi nell'elenco invece alcuni degli esordienti più attesi: Issa Doumbia, Alessandro Romano, Mohammed Ali Zoma e Michael Kayode.