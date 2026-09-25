Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-NATIONS-ITA-TRAININGAFP
GOAL

I 23 convocati di Mancini per Italia-Belgio: Inacio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito tra gli esclusi

UEFA Nations League A
Italia vs Belgio
Italia
Belgio

Il ct Roberto Mancini ha scelto 23 calciatori per la sfida di stasera contro il Belgio: Romano, Doumbia e Zoma in lista, resta fuori dall'elenco anche Fagioli.

Pubblicità

Non mancano le sorprese nella lista dei convocati di Roberto Mancini per la prima partita di UEFA Nations League dell'Italia, in programma questa sera contro il Belgio: tra i 23 giocatori scelti dal ct azzurro non figurano infatti, tra gli altri, i nomi di Nicolò Zaniolo, Antonio Vergara, Samuele Inacio e Sebastiano Esposito, con i primi due in particolare che sembravano avere grosse chance di giocare contro la nazionale di Van Bommel.

Inclusi nell'elenco invece alcuni degli esordienti più attesi: Issa Doumbia, Alessandro Romano, Mohammed Ali Zoma e Michael Kayode.

  • I 23 CONVOCATI DI MANCINI PER ITALIA-BELGIO

    Portieri: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 14 Vicario.

    Difensori: 2 Kayode, 3 Ahanor, 4 Calafiori, 6 Coppola, 19 Scalvini, 22 Di Lorenzo, 23 Mancini.

    Centrocampisti: 4 Romano, 13 Mandragora, 8 Tonali, 15 Doumbia, 16 Frattesi, 18 Barella.

    Attaccanti: 7 Pio Esposito, 9 Kean, 10 Raspadori, 11 Scamacca, 17 Zoma, 20 Maldini, 21 Cambiaghi.


    • Pubblicità

  • GLI ESCLUSI

    Non prenderanno dunque parte alla sfida contro il Belgio i seguenti 11 giocatori.

    • Massimo Pessina
    • Alessandro Bastoni (squalificato)
    • Daniele Ghilardi
    • Eddy Kouadio
    • Matteo Ruggeri
    • Samuele Ricci
    • Nicolò Fagioli
    • Samuele Inacio
    • Sebastiano Esposito
    • Antonio Vergara
    • Nicolò Zaniolo


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CAMBIAGHI PREFERITO A ZANIOLO E VERGARA

    Tra le scelte forti di Mancini c'è quella di puntare con decisione su Nicolò Cambiaghi come ala destra nel suo 4-3-3: l'esterno del Bologna ha convinto il ct nel corso degli allenamenti a Coverciano, spingendolo a lasciar fuori dall'elenco dei convocati due concorrenti per una maglia come Antonio Vergara e Nicolò Zaniolo, entrambi probabilmente penalizzati dallo scarso minutaggio collezionato finora in campionato, chi per scelta tecnica (il napoletano), chi per problemi fisici (il 10 dell'Udinese).

    Rinviata anche la possibilità di vedere in campo insieme Sebastiano e Pio Esposito con la maglia azzurra: per l'attaccante del Sassuolo, come per il baby Inacio, potrebbe esserci spazio nelle prossime uscite della Nazionale, che lunedi sarà di scena in Turchia per la sfida contro la squadra allenata da Vincenzo Montella.

    Tra gli esclusi anche Fagioli e Ricci a centrocampo, così come in difesa Mancini ha optato per Ahanor (preferito a Ruggeri) come potenziale cambio di Calafiori vista l'assenza di Dimarco.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
UEFA Nations League A
Italia crest
Italia
ITA
Belgio crest
Belgio
BEL