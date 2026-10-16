Hutchinson, Jashari e Bartesaghi sono le "riscoperte" del Milan: la gestione di Amorim, chi può diventare titolare

L'uomo copertina è stato naturalmente lui: Alphadjo Cisse. Il ragazzo della storia, colui che a Salisburgo ha fatto il bello e il cattivo tempo, dominando con una tripletta inattesa e formidabile.
Ma Cisse non è stato l'unica risposta positiva per il Milan. La più bella, sì, ma accompagnata da diverse altre. Come le prestazioni sopra la media di diversi elementi che, per un motivo o per un altro, erano finiti nelle retrovie e sotto la lente d'ingrandimento. Anche sotto forma di critiche.
Il riferimento va a tre rossoneri in particolare: Omari Hutchinson, Ardon Jashari e Davide Bartesaghi. Tutti promossi in Austria. E, adesso, tutti speranzosi di recuperare terreno nelle gerarchie di Amorim.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.