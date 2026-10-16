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Hutchinson Jashari BartesaghiGetty Images
Stefano Silvestri

Hutchinson, Jashari e Bartesaghi sono le "riscoperte" del Milan: la gestione di Amorim, chi può diventare titolare

Serie A
Milan
A. Jashari
O. Hutchinson
D. Bartesaghi

Se il protagonista assoluto nel poker di Salisburgo è stato Cisse, i rossoneri hanno avuto risposte più che positive da diversi elementi finiti sotto la lente d'ingrandimento: la concorrenza in rosa aumenta.

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L'uomo copertina è stato naturalmente lui: Alphadjo Cisse. Il ragazzo della storia, colui che a Salisburgo ha fatto il bello e il cattivo tempo, dominando con una tripletta inattesa e formidabile.

Ma Cisse non è stato l'unica risposta positiva per il Milan. La più bella, sì, ma accompagnata da diverse altre. Come le prestazioni sopra la media di diversi elementi che, per un motivo o per un altro, erano finiti nelle retrovie e sotto la lente d'ingrandimento. Anche sotto forma di critiche.

Il riferimento va a tre rossoneri in particolare: Omari Hutchinson, Ardon Jashari e Davide Bartesaghi. Tutti promossi in Austria. E, adesso, tutti speranzosi di recuperare terreno nelle gerarchie di Amorim.


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  • TUTTI PROMOSSI

    Hutchinson è stato il migliore dei tre. Soprattutto, è quello che più degli altri si è messo in mostra in maniera attiva, visibile, brillante.

    L'ex mancino del Nottingham Forest è stato schierato da Amorim esterno a tutta fascia, alla Chukwueze. E non ha fallito la missione, dominando la propria corsia tra uno scatto e un dribbling, un cross morbido col piede "sbagliato" e una giocata di qualità. Oltre all'assist per lo 0-1 di Cisse.

    Ma ha fatto benissimo anche Jashari in mezzo al campo. Sin da subito lo svizzero ha dato la sensazione di essere in una serata sì: sensazione confermata poi dalla padronanza con cui ha gestito possesso e fase di filtro in mezzo al campo. Con un disimpegno sbagliato ha fatto venire i brividi, venendo salvato da Pavlovic, ma si è riscattato recuperando la palla che Ramos ha trasformato nello 0-4.

    Promosso pure Bartesaghi, esterno sinistro di centrocampo come ai tempi di Allegri. Il centro volante per la seconda rete di Cisse è stato solamente l'highlight principale di una prestazione attenta, solida, molto positiva.

  • DOVE PUÒ GIOCARE HUTCHINSON

    Hutchinson ha dato dimostrazione di quale sia, probabilmente, il suo ruolo ideale: esterno destro. Un po', appunto, come fatto da Chukwueze nelle prime partite stagionali.

    "Può giocare lì, può giocare da numero 10 - ha detto Amorim al termine di Salisburgo-Milan - L' importante avere più opzioni, è buono avere giocatori che possono ruotare in più ruoli".


    Il problema, per Hutchinson, è che il Milan nelle ultime partite di campionato è passato alla difesa a quattro. E non è ancora chiaro in che modo Amorim intenderà schierare la propria squadra domenica contro l'Atalanta.

    In caso di 3-4-2-1, Hutchinson contenderebbe in maniera più concreta che mai il posto a Chukwueze sulla destra. Più difficile immaginarlo titolare in un 4-4-1-1 o addirittura in un 4-3-3: Pulisic è intoccabile, un Cisse del genere non può non trovare spazio e in rosa c'è pure Moreira.

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  • SEGNALI DA JASHARI

    Quanto a Jashari, il suo problema è stato duplice dal momento in cui il Milan lo ha prelevato dal Bruges: l'infortunio dell'estate 2025 e l'arrivo di Modric a rubargli spazio. Un mix micidiale.

    Ma oggi il croato ha un anno in più e gestirlo in maniera più oculata è diventato inevitabile. Amorim ha spiegato come nelle partite di corsa il suo utilizzo, perlomeno dal primo minuto, non sia consigliabile. E così ecco che Rabiot, ottimo anche a Salisburgo, diventa di fatto l'unico elemento intoccabile del centrocampo rossonero.

    Accanto a lui se la giocheranno in parecchi: Modric, appunto, ma anche Musah e Jashari. Dipenderà da diversi fattori: se Amorim vorrà più palleggio o più corsa, ma anche le condizioni di ognuno. Intanto, lo svizzero ha dimostrato se non altro di esserci dopo tante prove poco convincenti.

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  • BARTESAGHI INSIDIA ESTUPINAN

    Impossibile, infine, non considerare questo Bartesaghi un concreto candidato per una maglia da titolare. Sia che il Milan giochi con quattro difensori, sia che lo faccia con tre.

    Al momento il favorito per scendere in campo dall'inizio contro l'Atalanta continua a essere Pervis Estupinan. Come accaduto in questo primo scorcio stagionale. Amorim lo stima, ha impedito la sua cessione in estate, sta provando a rivitalizzarlo dopo un'annata non positiva nonostante il guizzo vincente nel derby.

    Il problema è che Estupinan sta continuando a faticare, dando fiato alle trombe di chi vorrebbe un cambio della guardia a sinistra: fuori l'ecuadoriano, dentro al suo posto Bartesaghi. Ma anche quest'ultimo ha bisogno di confermarsi per tornare a tutti gli effetti quello dell'anno scorso.

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