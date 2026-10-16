Hutchinson, Jashari e Bartesaghi sono le "riscoperte" del Milan: la gestione di Amorim, chi può diventare titolare

Hutchinson è stato il migliore dei tre. Soprattutto, è quello che più degli altri si è messo in mostra in maniera attiva, visibile, brillante.

L'ex mancino del Nottingham Forest è stato schierato da Amorim esterno a tutta fascia, alla Chukwueze. E non ha fallito la missione, dominando la propria corsia tra uno scatto e un dribbling, un cross morbido col piede "sbagliato" e una giocata di qualità. Oltre all'assist per lo 0-1 di Cisse.

Ma ha fatto benissimo anche Jashari in mezzo al campo. Sin da subito lo svizzero ha dato la sensazione di essere in una serata sì: sensazione confermata poi dalla padronanza con cui ha gestito possesso e fase di filtro in mezzo al campo. Con un disimpegno sbagliato ha fatto venire i brividi, venendo salvato da Pavlovic, ma si è riscattato recuperando la palla che Ramos ha trasformato nello 0-4.

Promosso pure Bartesaghi, esterno sinistro di centrocampo come ai tempi di Allegri. Il centro volante per la seconda rete di Cisse è stato solamente l'highlight principale di una prestazione attenta, solida, molto positiva.