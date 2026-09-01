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Lavagna Milan AmorimGOAL
Stefano Silvestri

Hutchinson, Cissé, Loftus-Cheek, Pulisic, Rabiot, Diego Moreira, Saelemaekers: chi gioca titolare sulla trequarti del Milan

Serie A
Milan

Tra giocatori riabilitati da Amorim, trattenuti e prelevati sul mercato, il reparto rossonero è affollatissimo: le nuove gerarchie al termine della finestra estiva.

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Sì, Rafael Leao se n'è andato e giocherà con il Galatasaray. Ma ciò non significa che il Milan sia privo di trequartisti, reparto fondamentale per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim: anzi.

Tra giocatori riabilitati dal tecnico portoghese, trattenuti e acquistati sul mercato, i rossoneri sono sostanzialmente pieni di elementi che possono giocare in quel ruolo. Dunque nei due alle spalle della prima punta, e in particolare di Gonçalo Ramos, a segno venerdì scorso contro il Venezia.

Quali sono dunque le gerarchie di Amorim a partire dalle prossime partite, in primis quella di domenica in casa della Juventus?


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  • GLI ATTUALI TITOLARI

    Alphadjo Cissé e Ruben Loftus-Cheek: sono loro gli attuali titolari sulla trequarti del Milan. Ovvero coloro che hanno giocato dall'inizio sia all'esordio in casa del Torino che cinque giorni più tardi contro il Venezia.

    Cissé ha fatto bene all'Olimpico Grande Torino, meno contro i lagunari. Così così in entrambe le partite, invece, Loftus-Cheek. Che però gode della stima di Amorim, giunto a chiederne e ottenerne la permanenza nonostante la possibilità di perderlo per fine contratto tra meno di un anno.

    Le gerarchie non sono in ogni caso fisse: Cissé è giovanissimo e ancora inesperto a questi livelli, nonostante la prodezza di Torino, mentre Loftus-Cheek non dà garanzie totali.

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  • Rabiot MilanGetty Images

    RABIOT IN AGGUATO, C'È ANCHE SAELEMAEKERS

    In entrambe le partite, a subentrare dalla panchina è stato Adrien Rabiot. Che a Torino ha spaccato in due la partita, con una rete e un assist, continuando a mettere benzina nelle gambe col Venezia.

    L'ex bianconero di professione farebbe la mezzala, ma l'intenzione di Amorim di schierarlo qualche metro più avanti è nota da tempo. E dunque occhio allo scenario che vede il francese trequartista, o accanto a Cissé o a Loftus-Cheek, già domenica prossima contro la Juventus. Proprio nella partita da ex.

    "Potrà giocare sia come centrocampista sia come trequartista - ha detto di lui Amorim prima di Milan-Venezia - dipenderà da cosa vorremo dalla partita. Dipenderà da quali giocatori saranno a disposizione. So che lui è abituato a giocare in mezzo. Da trequartista ha fatto molto bene quando era al Marsiglia. È molto intelligente, ha tiro da fuori e ha un’ottima lettura delle situazioni come si è visto nel goal di Torino”.

    Attenzione anche ad Alexis Saelemaekers, un altro che non sarebbe propriamente un trequartista ma che con Amorim lo sta facendo dopo l'annata a tutta fascia con Allegri. Ottimo il suo impatto da subentrato contro il Venezia. Il belga, che non a caso il Milan ha deciso di non dare all'Atalanta, rimane comunque in seconda fila nelle gerarchie.

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  • PULISIC IN RITARDO

    Chi dovrà riconquistarsi il posto strada facendo è Christian Pulisic. L'infortunio rimediato contro il Belgio nell'ultima partita del Mondiale sta ancora condizionando l'americano, tornato in gruppo solo a pochi giorni dall'inizio del campionato.

    Zero minuti sia contro il Torino che contro il Venezia: questo dicono i dati. La chiara conferma che a Pulisic servirà del tempo per riconquistarsi quello spazio che nelle scorse stagioni aveva a prescindere, guai fisici permettendo.

    Ce la farà? Le possibilità ci sono, perché la qualità di Pulisic non è in discussione. Ma intanto, per la prima volta da quando è al Milan, l'ex Chelsea dovrà risalire la china e le gerarchie.

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  • GLI ULTIMI ARRIVATI: DIEGO MOREIRA E HUTCHINSON

    Per quanto riguarda Diego Moreira, prelevato dallo Strasburgo, meglio depennarlo dalla lista: Amorim ha spiegato a chiare lettere di vederlo esterno a tutta fascia, non trequartista.

    “Diego Moreira può giocare sia con sia al posto di Chukwueze. Se Chukwu dovesse mancare, con Moreira abbiamo messo un giocatore che non farà mutare l’identità della squadra. Ci saranno partite nelle quali giocheremo con due esterni molto offensivi. Se troviamo un centrocampo a quattro, ci può essere Bartesaghi per abbassarsi sulla linea della nostra difesa. Vedremo”.

    Discorso diverso per quanto riguarda Omari Hutchinson, l'ultimo arrivato: l'inglese di origini giamaicane è un trequartista puro, o un esterno offensivo, e come tale verrà schierato da Amorim. Non a caso l'allenatore milanista era a caccia di un elemento mancino per la trequarti, e a poche ore dalla fine del mercato è stato accontentato.

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  • IL POSSIBILE 11 DEL MILAN CONTRO LA JUVENTUS

    Il ballottaggio principale del Milan in vista del big match contro la Juventus sembra essere relativo proprio alla zolla del trequartista di destra: Loftus-Cheek non ha iniziato benissimo il campionato dopo l'ottima prova contro il Manchester United in amichevole e può essere considerato a rischio titolarità.

    A prenderne il posto potrebbe essere proprio quel Rabiot che a Torino ha lasciato ottimi ricordi, e che giocherà la terza partita da ex in campionato. Oppure lo stesso Saelemaekers, che ha guadagnato punti con l'ottimo secondo tempo contro il Venezia.

    Questa, dunque, potrebbe essere la formazione scelta da Amorim per la gara dell'Allianz Stadium:

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari (Modric), Musah, Estupinan; Loftus-Cheek (Rabiot, Saelemaekers), Cissé; Gonçalo Ramos. All. Amorim

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