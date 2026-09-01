Hutchinson, Cissé, Loftus-Cheek, Pulisic, Rabiot, Diego Moreira, Saelemaekers: chi gioca titolare sulla trequarti del Milan

In entrambe le partite, a subentrare dalla panchina è stato Adrien Rabiot. Che a Torino ha spaccato in due la partita, con una rete e un assist, continuando a mettere benzina nelle gambe col Venezia.

L'ex bianconero di professione farebbe la mezzala, ma l'intenzione di Amorim di schierarlo qualche metro più avanti è nota da tempo. E dunque occhio allo scenario che vede il francese trequartista, o accanto a Cissé o a Loftus-Cheek, già domenica prossima contro la Juventus. Proprio nella partita da ex.

"Potrà giocare sia come centrocampista sia come trequartista - ha detto di lui Amorim prima di Milan-Venezia - dipenderà da cosa vorremo dalla partita. Dipenderà da quali giocatori saranno a disposizione. So che lui è abituato a giocare in mezzo. Da trequartista ha fatto molto bene quando era al Marsiglia. È molto intelligente, ha tiro da fuori e ha un’ottima lettura delle situazioni come si è visto nel goal di Torino”.

Attenzione anche ad Alexis Saelemaekers, un altro che non sarebbe propriamente un trequartista ma che con Amorim lo sta facendo dopo l'annata a tutta fascia con Allegri. Ottimo il suo impatto da subentrato contro il Venezia. Il belga, che non a caso il Milan ha deciso di non dare all'Atalanta, rimane comunque in seconda fila nelle gerarchie.