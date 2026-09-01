Hutchinson, Cissé, Loftus-Cheek, Pulisic, Rabiot, Diego Moreira, Saelemaekers: chi gioca titolare sulla trequarti del Milan

Sì, Rafael Leao se n'è andato e giocherà con il Galatasaray. Ma ciò non significa che il Milan sia privo di trequartisti, reparto fondamentale per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim: anzi.
Tra giocatori riabilitati dal tecnico portoghese, trattenuti e acquistati sul mercato, i rossoneri sono sostanzialmente pieni di elementi che possono giocare in quel ruolo. Dunque nei due alle spalle della prima punta, e in particolare di Gonçalo Ramos, a segno venerdì scorso contro il Venezia.
Quali sono dunque le gerarchie di Amorim a partire dalle prossime partite, in primis quella di domenica in casa della Juventus?
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.