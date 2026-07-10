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Huijsen MourinhoGOAL
Lelio Donato

Huijsen ritrova Mourinho al Real Madrid: l'abbraccio allo 'Stadium' e la breve avventura insieme alla Roma, ora il giovane difensore spera nel rilancio

LaLiga
Real Madrid

L'estate scorsa si era trasferito dal Bournemouth al Real Madrid ma la sua stagione non è stata positiva e ha perso anche il treno per i Mondiali con la Spagna. Huijsen è però un vecchio pupillo di Mourinho, ora spera nel rilancio.

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Di nuovo insieme. L'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina del Real Madrid potrebbe cambiare il futuro di Dean Huijsen.

Il giovane difensore infatti è da sempre un pupillo dello Special One che lo aveva fortemente voluto alla Roma.

Huijsen proprio per raggiungere Mourinho nella Capitale aveva fatto saltare l'accordo tra Juventus e Frosinone. Ma alla fine i due a Trigoria hanno lavorato insieme solo qualche settimana.

Il portoghese infatti venne esonerato quasi subito e con De Rossi il feeling non era mai scattato. Tanto che Huijsen al termine di quella stagione tornò alla Juventus, prima della cessione al Bournemouth.

Ora però il difensore avrà l'occasione di rilanciarsi dopo un primo anno al Real Madrid ben al di sotto delle attese.

  • L'ABBRACCIO ALLO STADIUM E LA SCELTA DI HUIJSEN

    Tutto inizia in una fredda serata di fine dicembre all'Allianz Stadium di Torino quando, al termine di Juventus-Roma, Huijsen si avvicina a Mourinho.

    I due si abbracciano e la scena non passa decisamente inosservata, dato che il difensore in quel momento ha giocato solo una manciata di minuti in Serie A.

    Poche settimane dopo la Juventus chiude col Frosinone per il prestito di Huijsen ma il difensore, corteggiato proprio dalla Roma di Mourinho, rifiuta la destinazione e sceglie i giallorossi.

    Una scelta non troppo gradita dalla società bianconera che deve piegarsi alla volontà del giocatore.

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  • SOLO POCHE SETTIMANE INSIEME

    Per uno strano scherzo del destino Huijsen e Mourinho a Trigoria lavoreranno insieme solo un paio di settimane.

    Il difensore parte due volte dalla panchina contro Atalanta e Milan. E dopo la sconfitta contro i rossoneri Mourinho viene esonerato dalla Roma.

    Al suo posto arriva Daniele De Rossi. Huijsen all'inizio gioca parecchio e segna anche due goal. Il nuovo tecnico d'altronde non ha dubbi sulle sue qualità.

    "È capace di fare quello che ha fatto sul goal, ma non deve essere così soft. È un giocatore a cui tra qualche anno chiederemo i biglietti per andare a vedere la finale di Champions" aveva dichiarato sicuro De Rossi.

    Huijsen però da aprile 2024 di fatto non vedrà più il campo. Così al termine della stagione la Roma non cerca neppure di trattenerlo e il difensore torna momentaneamente alla Juventus.

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  • L'ESPLOSIONE IN PREMIER E LA CHIAMATA DEL REAL

    Il rapporto tra Huijsen e la Juventus è ormai deteriorato dopo quanto accaduto durante il mercato invernale, così i bianconeri due anni fa non ci pensano troppo nel cederlo al Bournemouth. Stavolta a titolo definitivo.

    Anche perché la cessione del giovane difensore per circa 15 milioni di euro più bonus permette di fare registrare una plusvalenza importante ai fini del bilancio.

    Peccato che Huijsen ci metta pochissimo a conquistare la Premier League attirando l'interesse dei maggiori club europei, che vedono in lui qualità da predestinato.

    Nell'estate del 2025 irrompe il Real Madrid che paga la clausola da 59,5 milioni di euro e lo porta al 'Bernabeu' mentre qualcuno dalle parti della Continassa forse si mangia le mani.

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  • UNA STAGIONE DIFFICILE E I MONDIALI SALTATI

    La chiamata del Real Madrid sembra il grande salto verso la definitiva consacrazione, ma le cose andranno diversamente.

    I Blancos incappano in una delle peggiori stagioni della loro storia recente. Un disastro collettivo che non risparmia Huijsen.

    Le presenze in Liga sono ventotto anche a causa di qualche infortunio muscolare di troppo. Ma soprattutto le prestazioni offerte dall'ex Juventus non sono sempre impeccabili, anzi.

    Huijsen è bravo ad impostare da dietro ma si distrae ancora troppo spesso quando deve marcare l'avversario diretto dentro l'area di rigore.

    E così, dopo aver giocato la Nations League da protagonista, Huijsen perde anche il treno che porta ai Mondiali con la Spagna.

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  • COSA CAMBIA CON MOURINHO

    Il futuro di Huijsen al Real Madrid sembrava in bilico ma l'arrivo di Mourinho potrebbe cambiare di nuovo tutto.

    Lo Special One stima molto il giovane difensore, che dunque dovrebbe restare. Anche se difficilmente partirà in primissima fila nelle gerarchie.

    Non a caso Mourinho ha chiesto per prima cosa proprio l'acquisto di due centrali e, dopo Konaté, vuole un difensore mancino.

    Huijsen insomma deve riconquistarsi il posto e la fiducia del suo mentore. Ma a soli ventuno anni tutto è ancora possibile.