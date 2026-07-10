Huijsen ritrova Mourinho al Real Madrid: l'abbraccio allo 'Stadium' e la breve avventura insieme alla Roma, ora il giovane difensore spera nel rilancio LaLiga Real Madrid

L'estate scorsa si era trasferito dal Bournemouth al Real Madrid ma la sua stagione non è stata positiva e ha perso anche il treno per i Mondiali con la Spagna. Huijsen è però un vecchio pupillo di Mourinho, ora spera nel rilancio.

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