Huijsen ritrova Mourinho al Real Madrid: l'abbraccio allo 'Stadium' e la breve avventura insieme alla Roma, ora il giovane difensore spera nel rilancio

Di nuovo insieme. L'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina del Real Madrid potrebbe cambiare il futuro di Dean Huijsen.
Il giovane difensore infatti è da sempre un pupillo dello Special One che lo aveva fortemente voluto alla Roma.
Huijsen proprio per raggiungere Mourinho nella Capitale aveva fatto saltare l'accordo tra Juventus e Frosinone. Ma alla fine i due a Trigoria hanno lavorato insieme solo qualche settimana.
Il portoghese infatti venne esonerato quasi subito e con De Rossi il feeling non era mai scattato. Tanto che Huijsen al termine di quella stagione tornò alla Juventus, prima della cessione al Bournemouth.
Ora però il difensore avrà l'occasione di rilanciarsi dopo un primo anno al Real Madrid ben al di sotto delle attese.