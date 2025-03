Huijsen in cima alla lista dei desideri del Real Madrid: l’obiettivo per la difesa e la quotazione continua a lievitare

Il Real Madrid ha messo nel suo mirino Dean Huijsen: l’ex Juve è recentemente entrato nel giro della Nazionale maggiore spagnola.

L’ha sfiorato in passato, quando ha preferito approdare alla Juventus, e potrebbe ora abbracciarlo in un futuro non troppo lontano.

Dean Huijsen è uno dei giocatori scelti dal Real Madrid per rafforzare la sua rosa in vista della prossima stagione.

Un profilo che i Blancos hanno monitorato a lungo nel corso degli ultimi anni e sul quale credono al punto di essere pronti a fare un investimento importante.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’ infatti, tra tutti i profili valutati, quello dell’ex Juve è il preferito in assoluto.