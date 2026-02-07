Hugo Ekitike potrebbe non eguagliare mai Erling Haaland in termini di gol, ma il "nuovo Fernando Torres" del Liverpool ha un gioco completo che il numero 9 del Manchester City, attualmente fuori forma, può solo sognarsi.

Haaland è consapevole del dibattito in corso sulla sua generale mancanza di coinvolgimento nel gioco di costruzione del City, ma insiste nel dire che questo non lo disturba minimamente.
"Quando segno, nessuno ne parla, ma quando non lo faccio, la gente inizia a menzionare i miei tocchi", ha detto l'attaccante al podcast Men in Blazers. " Questo fa parte della mia vita, è così che la gente parla e non posso controllare ciò che dice di me.
Devo solo concentrarmi su ciò che devo fare in campo e il mio compito non è quello di essere come Rodri, di controllare il gioco, ma di stare nell'area di rigore e finalizzare gli attacchi. Questo è il mio obiettivo e non mi interessa ciò che dice la gente. Si tratta di concentrarsi sull'aiutare la squadra a vincere.
Alla fine, si può giocare a calcio senza toccare la palla, anche se per alcuni può sembrare strano. Si può fare con i movimenti, con la mente e con la consapevolezza. È una parte importante del gioco. Non si tratta solo di toccare la palla.
"Ovviamente bisogna toccare la palla, ma conosco il mio ruolo in questa squadra".
Essenzialmente, il compito di Haaland è quello di segnare gol, e lo fa meglio di qualsiasi altro giocatore al mondo.
È anche vero che i suoi movimenti, insieme alla sua semplice presenza, occupano i difensori, creando così tempo e spazio per gli altri attaccanti del City per fare il loro lavoro.
Tuttavia, mentre Roy Keane ha esagerato (come al solito) affermando che "il gioco generale di Haaland è quello di un giocatore di Serie B", non si può negare che il gioco a tutto campo dell'attaccante lasci a desiderare.
A volte può essere paragonato a Ronaldo, il numero 9 più esplosivo dell'era moderna, ma sebbene sia di gran lunga superiore nel gioco aereo, Haaland non ha nulla a che vedere con le abilità del brasiliano, che era in grado di affrontare da solo tutta la difesa avversaria.
Anche guardando ai suoi contemporanei, Haaland può segnare tanti gol quanto Kylian Mbappé o Harry Kane, ma non è neanche lontanamente un giocatore completo come loro, o come Ekitike, se è per questo.