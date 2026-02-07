Hugo Ekitike potrebbe non eguagliare mai Erling Haaland in termini di gol, ma il "nuovo Fernando Torres" del Liverpool ha un gioco completo che il numero 9 del Manchester City, attualmente fuori forma, può solo sognarsi.

Guardiola ha giustamente sottolineato che solo uno sciocco potrebbe aspettarsi che le difficoltà di Haaland sotto porta continuino ancora a lungo.

"Non sottovalutate mai gli attaccanti, i marcatori, perché vi zittiranno sempre", ha detto il tecnico del City. "Segnerà per il resto della sua vita, questo è certo".

Guardiola aveva ragione anche quando ha affermato che il City è fortunato ad avere Haaland: "Senza di lui, non saremmo nella posizione in cui ci troviamo ora. Ci dà molto e sta migliorando in tantissime cose".

Questo è stato certamente vero in alcuni momenti di questa stagione. Nella folle vittoria per 5-4 al Fulham, ad esempio, Haaland non solo ha segnato un gol, ma ne ha anche creati altri due, per Tijjani Reijnders e Phil Foden.

Tuttavia, ci sono ancora troppe occasioni in cui il 25enne tocca a malapena la palla, figuriamoci influenzare il gioco, il che significa che a volte è difficile non chiedersi: se Haaland non segna, cosa sta facendo esattamente?