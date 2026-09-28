Holm verso l'operazione dopo l'infortunio, chi può prendere il Bologna tra gli svincolati: spuntano Darmian e De Sciglio

La sosta delle nazionali ha regalato una brutta sorpresa per il Bologna.

Emil Holm si è fermato per un nuovo problema muscolare la cui entità è particolarmente seria e quasi certamente lo costringerà ad operarsi, con conseguente allungamento dei tempi di recupero.

Da qui la necessità da parte della società felsinea di tornare immediatamente sul mercato pescando dall'elenco dei giocatori attualmente svincolati senza aspettare la finestra di gennaio.

Tra i profili valutati dal Bologna in queste ore ci sarebbero anche Matteo Darmian e Mattia De Sciglio, ma non solo.