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Darmian InterGetty
Lelio Donato

Holm verso l'operazione dopo l'infortunio, chi può prendere il Bologna tra gli svincolati: spuntano Darmian e De Sciglio

Calciomercato
Bologna

Il grave infortunio di Holm potrebbe costringere la società emiliana a tornare sul mercato per sostituirlo. Tra i profili valutati dal Bologna ci sarebbero vari giocatori svincolati.

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La sosta delle nazionali ha regalato una brutta sorpresa per il Bologna.

Emil Holm si è fermato per un nuovo problema muscolare la cui entità è particolarmente seria e quasi certamente lo costringerà ad operarsi, con conseguente allungamento dei tempi di recupero.

Da qui la necessità da parte della società felsinea di tornare immediatamente sul mercato pescando dall'elenco dei giocatori attualmente svincolati senza aspettare la finestra di gennaio.

Tra i profili valutati dal Bologna in queste ore ci sarebbero anche Matteo Darmian e Mattia De Sciglio, ma non solo.

  • HOLM VERSO L'OPERAZIONE

    Emil Holm si è fatto male durante la gara di Nations League tra Svezia e Romania.

    L'esterno del Bologna è uscito dal campo in barella e in lacrime. Segnale chiaro di come l'infortunio subito fosse particolarmente grave.

    Dopo aver lasciato il ritiro della Svezia, Holm si è recato in Finlandia per un consulto in vista di una probabile operazione al bicipite femorale.

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  • STOP LUNGHISSIMO

    Nel caso in cui fosse confermata la necessità di ricorrere all'intervento chirurgico, ovviamente, i tempi di recupero per Emil Holm si allungherebbero.

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' il rischio è che l'esterno svedese possa restare fermo fino a sei mesi chiudendo di fatto in anticipo la sua stagione.

    Holm questa estate era rientrato a Bologna dopo il breve prestito alla Juventus, da cui non era stato riscattato anche a causa di qualche infortunio di troppo.

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  • CHI PRENDE IL BOLOGNA?

    Ecco allora che in queste ore il Bologna ha iniziato a sondare il mercato degli svincolati alla ricerca di un terzino destro che prenda il posto di Holm.

    Il profilo più caldo sembra quello di Matteo Darmian, rimasto senza squadra a 36 anni dopo la fine della sua esperienza all'Inter dove ha sempre fornito un contributo importante quando è stato chiamato in causa.

    Le altre opzioni portano a Pol Lirola, più giovane di Darmian ma con una lunga trafila in Serie A, Hysaj, Sampirisi e Bakker (ex Atalanta).

    Tra i profili seguiti infine ci sarebbe anche quello di Mattia De Sciglio che però non gioca ormai da più di un anno.

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