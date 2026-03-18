Hojlund faro del Napoli: riscatto sicuro dal Manchester United, sarà anche la punta del futuro

Arrivato in fretta e furia per sopperire alla lunga assenza di Romelu Lukaku, Rasmus Hojlund ci ha messo davvero poco per conquistarsi un posticino all'interno dei cuori dei tifosi del Napoli.

Quello che doveva essere un semplice 'rimpiazzo' si è pian piano trasformato in un investimento utile non solo per il presente, ma anche per il futuro a lungo termine.

Ed è proprio qui il punto: Hojlund continuerà a far parte della rosa partenopea, alla luce di un rendimento che ha convinto tutti e che indurrà il Napoli a mettere mani al portafoglio per esercitare il riscatto a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League, sempre più probabile dati gli ultimi risultati.