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Hojlund NapoliGetty
Vittorio Rotondaro

Hojlund faro del Napoli: riscatto sicuro dal Manchester United, sarà anche la punta del futuro

Napoli pronto a versare altri 44 milioni nelle casse del Manchester United per Rasmus Hojlund: riscatto certo a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League.

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Arrivato in fretta e furia per sopperire alla lunga assenza di Romelu Lukaku, Rasmus Hojlund ci ha messo davvero poco per conquistarsi un posticino all'interno dei cuori dei tifosi del Napoli.

Quello che doveva essere un semplice 'rimpiazzo' si è pian piano trasformato in un investimento utile non solo per il presente, ma anche per il futuro a lungo termine.

Ed è proprio qui il punto: Hojlund continuerà a far parte della rosa partenopea, alla luce di un rendimento che ha convinto tutti e che indurrà il Napoli a mettere mani al portafoglio per esercitare il riscatto a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League, sempre più probabile dati gli ultimi risultati.

  • I NUMERI DI HOJLUND

    La rete realizzata contro il Lecce ha permesso a Hojlund di andare in doppia cifra in questa Serie A: ora sono dieci i sigilli, a quattro lunghezze dal capocannoniere Lautaro Martinez.

    Il danese ha migliorato il proprio record personale italiano: con la maglia dell'Atalanta si era fermato a nove nella stagione 2022/23, l'ultima prima del trasferimento in Inghilterra al Manchester United.

    Considerando anche tutte le altre competizioni affrontate dal Napoli, Hojlund è a quota quattordici goal e guida la classifica azzurra davanti a McTominay, 'fermo' a dieci.

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  • I TERMINI DELL'ACCORDO COL MANCHESTER UNITED

    Il Napoli ha già versato 6 milioni di euro nelle casse del Manchester United per il prestito oneroso di Hojlund, arrivato alla fine della sessione estiva dal calciomercato per prendere il posto dell'infortunato Lukaku.

    Nell'accordo coi 'Red Devils' è presente un'opzione per il riscatto del cartellino fissata a ulteriori 44 milioni, che diventa obbligatoria in caso di qualificazione alla Champions League dei campani.

    Il tutto per un totale di 50 milioni tondi tondi, investimento già messo in cantiere da De Laurentiis e Manna.

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  • IL RISCATTO È CERTO

    Le ultime tre vittorie consecutive hanno consolidato il posizionamento in zona Champions del Napoli, terzo a +6 sulla quinta piazza occupata dalla Juventus.

    I campioni d'Italia non dovrebbero avere grossi problemi a finire tra le prime quattro in questo finale di stagione, ma ai piani alti la scelta sul futuro di Hojlund è già stata presa: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Napoli ha deciso di riscattare Hojlund già diversi mesi fa.

    Troppo imponente l'impatto per non essere considerato, tanto che anche col rientro di Lukaku il danese non ha perso i gradi del titolare inamovibile di Conte, ormai impossibilitato a fare a meno di lui.

  • UN FUTURO A TINTE AZZURRE

    Il Napoli, d'altronde, ha già fatto firmare a Hojlund un contratto valido fino al 2030, a dimostrazione di quanto il club puntasse sul classe 2003 fin dagli albori della storia d'amore.

    Nell'accordo è presente una clausola rescissoria dal valore di 85 milioni, esercitabile però soltanto a partire dall'estate 2027: un ulteriore dettaglio che fortifica un legame destinato ad andare oltre la stagione in corso. Su questo non ci sono più dubbi.

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