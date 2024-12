Hojlund e Walker litigano, a fine partita sfottò su Instagram: "E l'Oscar va a..."

Testa contro testa tra Hojlund e Walker, il giocatore del Manchester City a terra dopo aver simulato: la risposta social è immediata.

Due goal nei minuti finali e delirio Manchester United. Il Derby cittadino è dei Red Devils, che trovano probabilmente la svolta stagionale per rinascere, battendo i cugini del City per 2-1. Guardiola finisce per l'ennesima volta k.o negli ultimi due mesi, oramai sempre più difficoltà (alcuni giorni fa era stato battuto dalla Juventus).

La vittoria del Manchester United permette a Rasmus Hojlund, ex giocatore dell'Atalanta, di rispondere a Walker, difensore del Manchester City con cui ha avuto un alterco nella partita dell'Etihad Stadium. Al termine della partita, infatti, Hojlund ha pubblicato un post per prendere in giro l'avversario, reo di aver simulato in occasione del diverbio sul campo del Derby vinto per 2-1.

L'episodio arriva al 40', quando Walker e Hojlund finiscono testa contro testa: nessuna testata da parte dei due giocatori, ma quello del Manchester City crolla improvvisamente a terra. Il risultato? L'ex Atalanta ha pubblicato un chiarissimo messaggio per parlare della simulazione dell'avversario: "Che performance brillante. Ma l'Oscar va a...".