Hojlund è vivo e segna con la Danimarca: 2 goal in 3 partite, un segnale per Allegri e il Napoli

Nel giro di due settimane, Hojlund ha segnato gli stessi goal segnati col Napoli in questo inizio di stagione.

In sei partite, tra campionato e Champions, l'ex Atalanta ha infatti realizzato due reti, contro Como e Inter.

Nelle ultime due gare, contro Bologna e Fiorentina, ha trovato maggiori difficoltà a essere incisivo ed il suo minutaggio è sceso, con Lucca subentrato a Firenze al suo posto dopo nemmeno un'ora di gioco.