Hojlund è vivo e segna con la Danimarca: 2 goal in 3 partite, un segnale per Allegri e il Napoli

La Nazionale ha rivitalizzato anche Rasmus Hojlund dopo due partite a secco con la maglia del Napoli.
L'attaccante danese, insieme al collega Goncalo Ramos, si sta prendendo la scena durante questa sosta.
La Nazionale ha rivitalizzato anche Rasmus Hojlund dopo due partite a secco con la maglia del Napoli.
L'attaccante danese, insieme al collega Goncalo Ramos, si sta prendendo la scena durante questa sosta.
Con la Danimarca, Hojlund difficilmente sbaglia un colpo.
Subito in goal nella sconfitta per 3-2 contro la Norvegia, si è ripetuto poi con un bellissimo scavetto contro il Portogallo dopo essere rimasto a bocca asciutta contro il Galles.
Due goal in tre gare con la Nazionale, a testimonianza che Hojlund è vivo e vede la porta se messo in condizione di far goal.
Nel giro di due settimane, Hojlund ha segnato gli stessi goal segnati col Napoli in questo inizio di stagione.
In sei partite, tra campionato e Champions, l'ex Atalanta ha infatti realizzato due reti, contro Como e Inter.
Nelle ultime due gare, contro Bologna e Fiorentina, ha trovato maggiori difficoltà a essere incisivo ed il suo minutaggio è sceso, con Lucca subentrato a Firenze al suo posto dopo nemmeno un'ora di gioco.
I goal di Hojlund sono fondamentali per il Napoli e alla ripresa del campionato Allegri dovrà trovare una chiave per farlo rendere nel migliore dei modi.
Per questo il tecnico azzurro sta pensando a una variazione di modulo col passaggio al più caro e collaudato 3-5-2.
A uno come Hojlund a volte bastano pochi palloni giocabili per lasciare il segno in area di rigore, ma la difficoltà nel produrre gioco offensivo del Napoli lo ha penalizzato in questo inizio di stagione.
La sosta riporterà però a Napoli un Hojlund carico e motivato. Adesso toccherà ad Allegri fare in modo di metterlo in condizione di segnare ancora.
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