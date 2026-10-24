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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Hojlund che non segna, la difesa che subisce troppi goal, le rimonte subite: cosa non funziona nel Napoli di Allegri

Serie A
Napoli
Napoli vs Roma
Roma

Il Napoli ha subito altri tre goal contro la Roma vanificando i primi settanta minuti e la seconda doppietta di McTominay in pochi giorni. La difesa è il grande problema che Allegri deve risolvere.

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Il Napoli esce dal big-match contro la Roma con un punto che serve a poco. E che lascia un retrogusto decisamente amaro.

Già, perché la squadra di Allegri nel primo tempo ha messo sotto i giallorossi e fino al 70' si trovava in vantaggio di due reti.

Poi però il Napoli ha incassato tre goal nel giro di venti minuti vanificando quanto di buono fatto fino a quel momento. Compresa la seconda doppietta consecutiva di McTominay in pochi giorni.

Se a questo si aggiunge il grande nervosismo di Allegri, sia a bordocampo che davanti ai microfoni, ecco che il quadro si fa piuttosto fosco.

  • LA FORMULA GIUSTA A CENTROCAMPO

    Partiamo da quello che funziona, ovvero il centrocampo.

    Allegri almeno in quel reparto sembra aver finalmente trovato la formula giusta, ovvero un mix di muscoli e tecnica,

    L'allenatore ha convinto Kevin De Bruyne a calarsi nel ruolo di play e il belga, anche contro la Roma, ha giocato una partita più che sufficiente seppure calando alla distanza.

    Accanto a lui è stato fondamentale il rientro di Anguissa che assicura maggiore solidità, ma sa anche fare male nell'area avversaria come confermato dalla splendida rovesciata che ha sbloccato il risultato.

    E che dire di McTominay? Lo scozzese, rientrato dopo l'operazione al cuore, ci ha messo un paio di partite per ritrovare la migliore condizione e tornare determinante.

    Stavolta però la sua doppietta non è bastata per regalare la vittoria al Napoli, come invece era accaduto in Champions League contro il Bodo/Glimt.

  • MA LA DIFESA SUBISCE TROPPO

    Il vero punto debole del Napoli in questa stagione è la difesa. Quasi un paradosso per una squadra di Massimiliano Allegri.

    In realtà sabato pomeriggio contro la Roma gli azzurri avevano rischiato piuttosto poco, controllando bene Malen, ovvero uno dei migliori attaccanti del campionato.

    Poi l'uscita dal campo di Badiashile per infortunio ha cambiato tutto. L'ingresso di Beukema al suo posto, infatti, è stato a dir poco disastroso.

    La fotografia migliore in tal senso è quanto accaduto in occasione del 3-3, quando l'ex Bologna è crollato a terra dopo un leggerissimo colpo ricevuto da Balerdi, salvo rialzarsi troppo tardi senza riuscire ad anticipare il difensore giallorosso.

    I numeri del Napoli intanto sono preoccupanti: dieci goal subiti in otto giornate di campionato, più altri sette in sole tre partite di Champions League.

    Il totale fa addirittura diciassette reti incassate in undici partite ufficiale. Uno score negativo che preoccupa Allegri, anche se il tecnico dopo Napoli-Roma ha utilizzato l'arma dell'ironia: "Ma io ho cambiato modo di giocare, ora giochiamo tutti all'attacco. Se posso schiero anche quattro attaccanti".

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  • IL CASO HOJLUND

    In effetti, se i numeri difensivi del Napoli sono preoccupanti, quelli offensivi specie nelle ultime partite sono decisamente buoni.

    Gli azzurri hanno segnato addirittura sette goal tra Bodo/Glimt e Roma. Ma nessuno di questi è stato realizzato da quello che dovrebbe essere il bomber della squadra.

    Rasmus Hojlund ha fin qui trovato la via della rete solo due volte in questa stagione col Napoli, l'ultima a inizio settembre contro l'Inter.

    Nonostante abbia giocato praticamente sempre titolare anche per mancanza di alternative di livello nel ruolo, il danese nelle successive otto gare non è più riuscito a segnare.

    Un problema non da poco per la squadra di Allegri anche se il tecnico, prima di Napoli-Roma, ha nuovamente difeso il suo attaccante: "Aveva fatto 2 goal in 4-5 partite, in Nazionale ha fatto goal, ma è dall'inizio che gioca tutte le partite dall'inizio con Napoli e Nazionale, a parte il tempo di Venezia. Però sono contento di quello che fa, deve restare sereno. Il calcio poi è bello perché un pallone ti gira il periodo negativo in positivo".

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  • UN'ALTRA RIMONTA SUBITA

    C'è infine il nodo delle rimonte subite, visto che quella contro la Roma non è stata la prima. E siamo solo a fine ottobre.

    Già in un altro big-match, quello giocato a San Siro contro l'Inter, gli azzurri erano andati in vantaggio di due goal all'inizio del secondo tempo.

    E in quel caso il Napoli uscì dallo stadio addirittura senza punti visto che gli uomini di Chivu ne avevano poi segnati tre in poco più di mezz'ora ribaltando il risultato.

    A Firenze invece la squadra di Allegri era andato in vantaggio di un solo goal e aveva poi subito il pareggio dei viola. Peggio, molto peggio, è andata in Champions League contro il Villarreal: Napoli in vantaggio e rimontona spagnola con vittoria del Sottomarino Giallo per 3-1.

    Infine, anche nella vittoria contro il Bodo/Glimt, la formazione di Allegri è stata ripresa due volte prima di portarsi sul 4-2 e subire la terza rete dei norvegesi in pieno recupero.

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