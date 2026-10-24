Hojlund che non segna, la difesa che subisce troppi goal, le rimonte subite: cosa non funziona nel Napoli di Allegri

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Il Napoli esce dal big-match contro la Roma con un punto che serve a poco. E che lascia un retrogusto decisamente amaro.
Già, perché la squadra di Allegri nel primo tempo ha messo sotto i giallorossi e fino al 70' si trovava in vantaggio di due reti.
Poi però il Napoli ha incassato tre goal nel giro di venti minuti vanificando quanto di buono fatto fino a quel momento. Compresa la seconda doppietta consecutiva di McTominay in pochi giorni.
Se a questo si aggiunge il grande nervosismo di Allegri, sia a bordocampo che davanti ai microfoni, ecco che il quadro si fa piuttosto fosco.