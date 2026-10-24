Hojlund che non segna, la difesa che subisce troppi goal, le rimonte subite: cosa non funziona nel Napoli di Allegri

In effetti, se i numeri difensivi del Napoli sono preoccupanti, quelli offensivi specie nelle ultime partite sono decisamente buoni.

Gli azzurri hanno segnato addirittura sette goal tra Bodo/Glimt e Roma. Ma nessuno di questi è stato realizzato da quello che dovrebbe essere il bomber della squadra.

Rasmus Hojlund ha fin qui trovato la via della rete solo due volte in questa stagione col Napoli, l'ultima a inizio settembre contro l'Inter.

Nonostante abbia giocato praticamente sempre titolare anche per mancanza di alternative di livello nel ruolo, il danese nelle successive otto gare non è più riuscito a segnare.

Un problema non da poco per la squadra di Allegri anche se il tecnico, prima di Napoli-Roma, ha nuovamente difeso il suo attaccante: "Aveva fatto 2 goal in 4-5 partite, in Nazionale ha fatto goal, ma è dall'inizio che gioca tutte le partite dall'inizio con Napoli e Nazionale, a parte il tempo di Venezia. Però sono contento di quello che fa, deve restare sereno. Il calcio poi è bello perché un pallone ti gira il periodo negativo in positivo".