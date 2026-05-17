Hojlund annuncia il riscatto dal Manchester United: dopo la qualificazione in Champions League è ufficialmente un giocatore del Napoli

"Questo goal ha un significato simbolico perché racchiude due cose. Abbiamo conquistato la Champions League con il Napoli, il che significa che, grazie al mio contratto, sono ufficialmente un giocatore del Napoli, e sto dicendo addio al Manchester United. È una sensazione strana, perché nell'ultimo anno mi sono già sentito un giocatore del Napoli. Il modo in cui voi tifosi mi avete sostenuto, mi avete fatto sentire a casa e mi avete permesso di ritrovare la fiducia in me stesso, è qualcosa di cui sono immensamente grato.

Dire addio al Manchester United è anche un momento emozionante. Il sogno della mia infanzia si è avverato: giocare all'Old Trafford con la maglia rossa. Quindi il goal di oggi simboleggia un nuovo inizio, un momento di fiducia, in cui darò tutto per il Napoli, e un ringraziamento a tutti i tifosi, i giocatori e lo staff del Manchester United che hanno realizzato il sogno che avevo da bambino. È tempo di nuovi sogni, quindi inseguiamoli!" ha scritto Hojlund su Instagram.







