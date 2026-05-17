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Hojlund NapoliGetty
Lelio Donato

Hojlund annuncia il riscatto dal Manchester United: dopo la qualificazione in Champions League è ufficialmente un giocatore del Napoli

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Napoli

La qualificazione aritmetica del Napoli alla prossima edizione della Champions League fa scattare l'obbligo di riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United. Lo annuncia lo stesso attaccante sui social.

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Rasmus Hojlund è ufficialmente un giocatore del Napoli.

Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante danese domenica pomeriggio subito dopo la vittoria ottenuta dalla squadra di Antonio Conte a Pisa.

La qualificazione alla prossima Champions League ha fatto scattare l'obbligo di riscatto previsto al momento del suo arrivo dal Manchester United la scorsa estate.

  • L'ANNUNCIO DI HOJLUND

    "Questo goal ha un significato simbolico perché racchiude due cose. Abbiamo conquistato la Champions League con il Napoli, il che significa che, grazie al mio contratto, sono ufficialmente un giocatore del Napoli, e sto dicendo addio al Manchester United. È una sensazione strana, perché nell'ultimo anno mi sono già sentito un giocatore del Napoli. Il modo in cui voi tifosi mi avete sostenuto, mi avete fatto sentire a casa e mi avete permesso di ritrovare la fiducia in me stesso, è qualcosa di cui sono immensamente grato.

    Dire addio al Manchester United è anche un momento emozionante. Il sogno della mia infanzia si è avverato: giocare all'Old Trafford con la maglia rossa. Quindi il goal di oggi simboleggia un nuovo inizio, un momento di fiducia, in cui darò tutto per il Napoli, e un ringraziamento a tutti i tifosi, i giocatori e lo staff del Manchester United che hanno realizzato il sogno che avevo da bambino. È tempo di nuovi sogni, quindi inseguiamoli!" ha scritto Hojlund su Instagram.



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  • QUANTO COSTA IL RISCATTO DI HOJLUND

    Rasmus Hojlund era arrivato al Napoli la scorsa estate per sopperire al grave infortunio di Romelu Lukaku dopo essere stato trattato a lungo anche dal Milan.

    Gli azzurri lo avevano prelevato in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League. Condizione verificatasi alla penultima giornata di campionato grazie alla vittoria di Pisa.

    L'acquisto di Hojlund a titolo definitivo dal Manchester United costa in totale al Napoli circa 50 milioni di euro. Gli azzurri infatti verseranno altri 44 milioni dopo i 6 già sborsati per il prestito dell'attaccante.

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  • LA STAGIONE DI HOJLUND AL NAPOLI

    La prima stagione di Rasmus Hojlund al Napoli è stata più che positiva, nonostante il lungo digiuno delle ultime settimane spezzato proprio a Pisa.

    Il danese ha segnato comunque quindici goal e fornito sei assist in 43 presenze complessive tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

    E nella prossima stagione Hojlund punta a migliorarsi ulteriormente.


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