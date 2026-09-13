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Antonio Torrisi

"Ho un gioiello tra le mani", quanto vale Romano e dove può andare: l'Inter lo osserva durante Atalanta-Cagliari

Calciomercato
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Il talento attualmente al Cagliari, arrivato dalla Roma, attenzionato dalla formazione nerazzurra alla New Balance Arena: nel mirino dell'Inter anche Mendy.

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Chiaramente bisogna aspettare ancora, ma Alessandro Romano ha già fatto capire, in questo avvio di Serie A, di essere pronto per giocarsi una grande occasione in una squadra di vertice.

Fabio Pisacane ha sottolineato in maniera decisa la fortuna che il Cagliari sta avendo nel poterlo schierare in questa stagione: ma la fortuna va costruita con la bravura, e il club rossoblù è stato molto bravo a prenderlo dalla Roma e portarlo in Sardegna. E su questo non possono esserci dubbi.

L'impatto di Romano in questa stagione ha già spinto diversi Top club a interessarsi a lui: secondo Sky Sport, tra questi, ci sarebbe anche l'Inter che ha iniziato a seguire "da vicino" il giovane centrocampista.

  • DI CHI È ALESSANDRO ROMANO: COME È ARRIVATO AL CAGLIARI DALLA ROMA

    Riepiloghiamo velocemente come il Cagliari è riuscito ad ingaggiare Alessandro Romano: dopo l'avventura allo Spezia nella seconda metà della scorsa stagione, il club rossoblù è riuscito a prendere il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto "condizionato" dalla Roma.

    In questo modo, all'avversarsi delle condizioni il Cagliari sarà proprietario del cartellino del giovane classe 2006 con un contratto fino al 2032 (e con una spesa totale di 5 milioni di euro più 1,5 milioni di euro di bonus).

    Tra l'altro, nell'accordo con i giallorossi non è stato inserito alcun diritto di recompra: insomma, Romano è "virtualmente" del Cagliari.

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  • QUANTO VALE OGGI ALESSANDRO ROMANO

    "Sa quello che vuole e dove arrivare, ho un gioiello tra le mani e sta allo staff cercare di coltivarlo": Fabio Pisacane è sicuro del valore di Alessandro Romano.

    Le parole rilasciate al termine della sfida del Cagliari contro l'Atalanta ovviamente rendono l'idea, ma non del tutto. In queste prime 4 giornate di Serie A il giovane centrocampista (ex capitano della Svizzera U19 che ha scelto di vestire la maglia della Nazionale italiana, e quindi convocabile da Roberto Mancini) è già andato in rete alla prima giornata contro il Parma, ma in generale è stato autore di diverse prestazioni da Top. E il suo valore (che fino all'inizio della scorsa sessione di mercato era di circa 2 milioni di euro) sta aumentando di settimana in settimana.

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  • DOVE PUÒ ANDARE ALESSANDRO ROMANO? L'INTER CI PENSA

    Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella serata di Atalanta-Cagliari l'Inter ha osservato dal vivo Alessandro Romano, iniziando a tracciare un percorso che potrebbe portarla, nei prossimi mesi, a costruire un affare.

    E non solo per lui: tra gli osservati del club nerazzurro ci sarebbe anche Paul Mendy, classe 2007 a segno proprio contro la formazione di Maurizio Sarri.

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