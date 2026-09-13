"Ho un gioiello tra le mani", quanto vale Romano e dove può andare: l'Inter lo osserva durante Atalanta-Cagliari

Chiaramente bisogna aspettare ancora, ma Alessandro Romano ha già fatto capire, in questo avvio di Serie A, di essere pronto per giocarsi una grande occasione in una squadra di vertice.

Fabio Pisacane ha sottolineato in maniera decisa la fortuna che il Cagliari sta avendo nel poterlo schierare in questa stagione: ma la fortuna va costruita con la bravura, e il club rossoblù è stato molto bravo a prenderlo dalla Roma e portarlo in Sardegna. E su questo non possono esserci dubbi.

L'impatto di Romano in questa stagione ha già spinto diversi Top club a interessarsi a lui: secondo Sky Sport, tra questi, ci sarebbe anche l'Inter che ha iniziato a seguire "da vicino" il giovane centrocampista.