"Ho sofferto di ansia per un anno e mezzo" - Ronald Araujo del Barcellona parla della sua battaglia contro la depressione dopo aver interrotto la carriera calcistica
Ritiro spirituale a Gerusalemme dopo l'uscita shock
A novembre, il Barcellona ha concesso ad Araujo un "congedo a tempo indeterminato" dalla prima squadra. All'epoca, il club ha citato "motivi personali" per l'improvvisa partenza dell'uruguaiano, avvenuta subito dopo una disastrosa prestazione in Champions League contro il Chelsea, dove ha ricevuto un cartellino rosso.
In seguito è emerso che il 26enne ha trascorso il suo periodo lontano dalla Catalogna intraprendendo un viaggio spirituale per guarire la sua mente. Araujo si è recato in Israele, trascorrendo diverse settimane a Gerusalemme per staccare dalla pressione incessante del calcio d'élite e riconnettersi con la sua fede. Il viaggio è stato approvato dall'allenatore Hansi Flick e dal direttore sportivo Deco, che hanno dato la priorità al benessere del giocatore rispetto alle esigenze sportive durante un periodo difficile per la difesa della squadra.
Il difensore è poi tornato alla sede del club a gennaio. Il suo reinserimento è stato graduale: inizialmente si è allenato da solo, poi si è riunito al gruppo e infine ha fatto la sua apparizione nella partita di campionato contro l'Elche.
"Ti consuma" - Araujo sul giocare nonostante il dolore
Parlando per la prima volta dal suo ritorno in campo, Araujo ha offerto una visione sincera ed emozionante dell'oscurità con cui aveva convissuto molto prima del suo periodo di assenza. In un'intervista schietta con Mundo Deportivo, il difensore centrale ha ammesso di aver mascherato i suoi sintomi per 18 mesi, cercando di mantenere la facciata del difensore duro che i tifosi adorano.
"Da un anno e mezzo soffrivo di ansia che si è trasformata in depressione, e continuavo a giocare così", ha detto. "Questo non aiuta, perché in campo non ti senti davvero te stesso. Sai il tuo valore e quello che puoi dare in campo, e quando non mi sentivo bene, sapevo che qualcosa non andava. Quel giorno ho capito che era così, che avevo bisogno di parlare con dei professionisti e con il club affinché potessero aiutarmi".
Ha spiegato che il suo background culturale e il machismo spesso associato al calcio rendevano difficile ammettere la propria vulnerabilità, aggiungendo: "Cerchi di essere forte, forse a causa delle tue radici, delle tue origini, inizi ad andare avanti, ma mi sentivo come se non stessi bene. Non solo nello sport, ma anche nella mia famiglia e nella mia vita personale. Non mi sentivo me stesso, ed è stato allora che ho capito e ho detto: c'è qualcosa che non va, devo parlare e chiedere aiuto. Sono il tipo di persona che tiene tutto per sé, ma bisogna anche capire che ci sono professionisti che possono aiutarti, darti gli strumenti per sapere come gestire determinate situazioni... Avevo bisogno di parlare e dire che c'era qualcosa che non andava in me per potermi riprendere".
Abuso dei social media e punto di rottura
Sebbene la lotta mentale fosse in atto da mesi, il punto di rottura è arrivato a novembre. Gli insulti ricevuti dopo l'espulsione contro il Chelsea, un momento che ha riecheggiato il suo controverso cartellino rosso contro il PSG nelle stagioni precedenti, sono passati dalle critiche professionali a vili attacchi personali.
Araujo ha sottolineato la disumanizzazione dei calciatori moderni, osservando che il pubblico spesso dimentica il costo umano dei propri commenti. "In fin dei conti, siamo persone oltre che calciatori. Non è solo una questione di soldi, non è solo una questione di fama", ha affermato. "Anche noi soffriamo per quello che succede in campo. Siamo fortunati a fare quello che facciamo, sì, ma dietro tutto questo c'è una persona, ci sono dei sentimenti".
L'aspetto più doloroso per l'uruguaiano era vedere l'impatto che gli abusi avevano sulla sua famiglia. Ha raccontato un momento specifico e straziante che lo ha convinto a fare un passo indietro. "Ricordo che un giorno stavo bevendo mate con mia moglie. Ho visto il suo viso cambiare mentre guardava il telefono e le lacrime le scendevano dagli occhi", ha ricordato. "Le ho chiesto cosa avesse visto... 'Non capisco la malvagità delle persone, stanno augurando la morte alle nostre figlie', mi ha detto".
Una "persona diversa" torna all'ovile
Dopo aver cercato un aiuto professionale e aver dedicato il tempo necessario per ricominciare da capo a Gerusalemme, Araujo ritiene di essere uscito dal buio con una nuova prospettiva sulla vita e sul calcio. Il suo ritorno in campo è già stato segnato da un gol nella Copa del Rey, ma per Araujo la vittoria più grande è la sua lucidità mentale.
"Penso che il peggio sia passato. Ho toccato il fondo. Sono ben preparato, lavoro con grandi professionisti e sono ansioso di affrontare ciò che mi aspetta", ha detto.
"Barcellona è la mia casa. La città è la mia casa. Il club è la mia casa. Ho trascorso quasi tutta la mia vita professionale qui. Mi sento molto a mio agio, apprezzato dal club e dai tifosi. E non vedo l'ora di vedere le cose da una prospettiva diversa e di mostrare quello che so fare, ovvero giocare. Capisco che esistono due mondi, quello reale e quello virtuale. E nel mondo reale sento il sostegno dei tifosi, dei sostenitori del Barça e del club. Questo è molto importante. Sono davvero desideroso di avere successo qui e di vincere i titoli importanti che tutti noi desideriamo".
