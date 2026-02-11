"Ho sofferto di ansia per un anno e mezzo" - Ronald Araujo del Barcellona parla della sua battaglia contro la depressione dopo aver interrotto la carriera calcistica

A novembre, il Barcellona ha concesso ad Araujo un "congedo a tempo indeterminato" dalla prima squadra. All'epoca, il club ha citato "motivi personali" per l'improvvisa partenza dell'uruguaiano, avvenuta subito dopo una disastrosa prestazione in Champions League contro il Chelsea, dove ha ricevuto un cartellino rosso.

In seguito è emerso che il 26enne ha trascorso il suo periodo lontano dalla Catalogna intraprendendo un viaggio spirituale per guarire la sua mente. Araujo si è recato in Israele, trascorrendo diverse settimane a Gerusalemme per staccare dalla pressione incessante del calcio d'élite e riconnettersi con la sua fede. Il viaggio è stato approvato dall'allenatore Hansi Flick e dal direttore sportivo Deco, che hanno dato la priorità al benessere del giocatore rispetto alle esigenze sportive durante un periodo difficile per la difesa della squadra.

Il difensore è poi tornato alla sede del club a gennaio. Il suo reinserimento è stato graduale: inizialmente si è allenato da solo, poi si è riunito al gruppo e infine ha fatto la sua apparizione nella partita di campionato contro l'Elche.