"Andavo a piangere in bagno durante gli allenamenti": Milik racconta il suo calvario infinito alla Juventus

Durante l'ultima anno e mezzo il peso emotivo ha raggiunto il culmine, travolgendo Milik con un nuovo grave infortunio. L'attaccante, che in precedenza aveva brillato all'Ajax (47 gol in 76 partite), al Napoli (48 reti in 122 incontri) e al Marsiglia (30 gol in 55 presenze), ha raccontato il suo momento più buio.

Ha confessato: "All'inizio del 2025 ho avuto l'ennesimo problema, sono stati momenti spiacevoli. Ho toccato il fondo: andavo in palestra e spesso dovevo interrompere l'allenamento per chiudermi in bagno e piangere".