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"Andavo a piangere in bagno durante gli allenamenti": Milik racconta il suo calvario infinito alla Juventus
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Un incubo senza fine causato dagli infortuni
Milik ha vissuto un periodo difficile per problemi fisici, giocando poco con la Juventus. Arrivato dal Marsiglia nel 2023, prima in prestito e poi a titolo definitivo, l’attaccante ha raccontato a Kanal Sportowy le sue battaglie mentali a Torino.
In un'intervista al canale polacco Kanal Sportowy, l'attaccante ha spiegato che i continui periodi in infermeria lo hanno spinto al limite. La Juventus lo ha sostenuto durante il recupero, ma il peso psicologico è diventato insostenibile.
"Negli ultimi due anni avrei potuto parlare solo dei miei infortuni. È stato un periodo che mi ha sfinito. Volevo staccare da tutto".
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Toccare il fondo
Durante l'ultima anno e mezzo il peso emotivo ha raggiunto il culmine, travolgendo Milik con un nuovo grave infortunio. L'attaccante, che in precedenza aveva brillato all'Ajax (47 gol in 76 partite), al Napoli (48 reti in 122 incontri) e al Marsiglia (30 gol in 55 presenze), ha raccontato il suo momento più buio.
Ha confessato: "All'inizio del 2025 ho avuto l'ennesimo problema, sono stati momenti spiacevoli. Ho toccato il fondo: andavo in palestra e spesso dovevo interrompere l'allenamento per chiudermi in bagno e piangere".
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Una stagione rovinata dal dolore
Dal punto di vista statistico, la stagione 2025-26 è stata un fallimento: Milik ha totalizzato solo due presenze in Serie A per 34 minuti. Negli ultimi due anni il suo bollettino medico è pesante: infortunio prima l'infortunio al ginocchio nel 2024 con 208 giorni di stop, poi i problemi al polpaccio, disturbi muscolari e un altro problema di natura sconosciuta che gli è costato altri 147 giorni.
Un nuovo infortunio al polpaccio a inizio anno lo ha fermato per oltre due mesi, poi uno strappo al bicipite femorale ad aprile gli ha aggiunto altri 30 giorni di stop.
"Mi dispiace che la stagione con la Juve sia finita", ha continuato. "Nell'ultimo periodo mi sentivo come una persona affamata che cammina in una strada piena di ristoranti. Oggi sorrido, sono riposato e pronto a giocare".
- AFP
Cosa riserva il futuro a Milik?
Con il contratto in scadenza nel 2027, il doppio vincitore della Coppa Italia vuole cambiare rotta. Si concentrerà sulla preparazione estiva per dimostrare allo staff che i suoi problemi fisici sono superati.
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