La stagione del difensore si conclude anticipatamente, Hermoso saluta così il Bayer Leverkusen e tornerà alla Roma.

La stagione di Mario Hermoso si conclude anzitempo e nel peggiore dei modi possibili, ovvero per infortunio.

Il difensore infatti è stato costretto ad operarsi e come comunicato dal Bayer Leverkusen non scenderà più in campo fino a giugno.

Un lunghissimo stop, quindi, per Hermoso il cui cartellino è ancora di proprietà della Roma dove a questo punto tornerà quasi certamente in estate.