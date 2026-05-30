Havertz titolare nella finale di Champions League al posto di Gyokeres: i motivi della scelta di Arteta per PSG-Arsenal

Nella formazione iniziale dell'Arsenal per la finale di Champions League contro il PSG non figura Vitkor Gyokeres.

L'esclusione di quello che è stato il grande colpo di mercato dei Gunners la scorsa estate, in realtà, non è però una grandissima sorpresa.

Non è la prima volta infatti che in questa stagione Mikel Arteta ha preferito il tedesco all'ex bomber dello Sporting, che all'Arsenal non è riuscito a ripetersi sugli stessi livelli.

Dietro la scelta del tecnico spagnolo di schierare Havertz e non Gyokeres nel ruolo di prima punta ci sono precise ragioni tecnico-tattiche.