Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Havertz titolare nella finale di Champions League al posto di Gyokeres: i motivi della scelta di Arteta per PSG-Arsenal

Champions League
Arsenal
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain

Viktor Gyokeres, grande colpo dell'Arsenal nell'ultimo mercato estivo, parte dalla panchina in finale di Champions League contro il PSG. Arteta gli preferisce ancora Kai Havertz.

Pubblicità

Nella formazione iniziale dell'Arsenal per la finale di Champions League contro il PSG non figura Vitkor Gyokeres.

L'esclusione di quello che è stato il grande colpo di mercato dei Gunners la scorsa estate, in realtà, non è però una grandissima sorpresa.

Non è la prima volta infatti che in questa stagione Mikel Arteta ha preferito il tedesco all'ex bomber dello Sporting, che all'Arsenal non è riuscito a ripetersi sugli stessi livelli.

Dietro la scelta del tecnico spagnolo di schierare Havertz e non Gyokeres nel ruolo di prima punta ci sono precise ragioni tecnico-tattiche.

  • PERCHÈ HAVERTZ GIOCA TITOLARE AL POSTO DI GYOKERES

    Kai Havertz è un giocatore con caratteristiche fisiche e tecniche molto diverse rispetto a Gyokeres.

    Il talento tedesco garantisce ad Arteta un maggiore lavoro in fase di pressing e una maggiore qualità in fase di palleggio. Oltre a non concedere punti di riferimento precisi ai difensori avversari.

    Havertz non aveva giocato neppure un minuto nelle due semifinali contro l'Atletico Madrid perché non al meglio fisicamente.

    La sua stagione d'altronde è stata pesantemente condizionata dagli infortuni, ma quando è tornato a disposizione Arteta lo ha spesso schierato titolare come nella decisiva sfida di Premier contro il Manchester City.

    • Pubblicità

  • LA SCELTA DI ARTETA PER LA FINALE DI CHAMPIONS

    Viktor Gyokeres, dopo un inizio di stagione piuttosto complicato, nelle ultime settimane è sembrato in netta crescita.

    L'attaccante svedese ha dato un contributo importante anche contro l'Atletico Madrid segnando il rigore del momentaneo vantaggio all'andata.

    Gyokeres inoltre aveva sempre giocato titolare tutte le gare ad eliminazione diretta di questa edizione della Champions League, anche a causa dell'assenza di Havertz.

    Nella sfida più importante però Arteta ha preferito il tedesco così Gyokeres partirà dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità nella ripresa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I NUMERI DI HAVERTZ E GYOKERES IN QUESTA STAGIONE

    Ma com'è andata la stagione di Kai Havertz e Viktor Gyokeres?

    Il tedesco, pesantemente condizionato da un serio infortunio al ginocchio, ha messo insieme appena 23 presenze in tutte le competizioni segnando sei goal (di cui tre in Champions League) e fornendo cinque assist.

    Nonostante un inizio complicato invece i numeri di Gyokeres alla sua prima stagione con l'Arsenal sono più buoni.

    Ventuno le reti segnate dallo svedese, di cui cinque in Champions League. in cinquantaquattro presenze tra tutte le competizioni.

    Numeri buoni, dicevamo, ma molto lontani da quelli della scorsa stagione quando Gyokeres con la maglia dello Sporting aveva segnato addirittura 54 goal in sole 45 presenze.

  • UN NUOVO ATTACCANTE DAL MERCATO?

    Il rendimento di Gyokeres, come detto, non ha rispettato del tutto le attese e per questo motivo si parla con insistenza della possibilità che l'Arsenal questa estate torni già sul mercato per acquistare un altro attaccante.

    "Nelle partite più importanti, è sembrato un po' carente", ha detto dello svedese Jamie Carragher a 'Sky Sports'.

    In realtà però Gyokeres ha pagato anche un stile di gioco, ovvero quello di Arteta, che non sembra ideale per sfruttare le sue caratteristiche migliori. L'ex Sporting è bravissimo di testa e molto forte fisicamente, dunque avrebbe bisogno di più cross dalle fasce.

    Toccherà quindi all'Arsenal mettere il suo attaccante nelle condizioni migliori per rendere al massimo.

  • Pubblicità
    Pubblicità