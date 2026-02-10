Ora, secondo il Daily Mail, Maguire sta per essere ricompensato per le sue recenti ottime prestazioni. La testata afferma che sembra "sempre più probabile" che l'ex stella del Leicester City riceverà un nuovo contratto, dato che quello attuale scadrà in estate.

Maguire ha attualmente un contratto da 180.000 sterline a settimana e si pensa che voglia rimanere all'Old Trafford il più a lungo possibile, essendo arrivato a Manchester nel 2019 con un trasferimento da 80 milioni di sterline (93,6 milioni di euro/101,6 milioni di dollari) dal Leicester. Secondo quanto riferito, si spera di raggiungere un compromesso riguardo allo stipendio e alla durata del nuovo contratto. Maguire ha collezionato 260 presenze in tutte le competizioni con il club, vincendo la Carabao Cup 2022-23 e la FA Cup 2023-24.

Il difensore centrale è già libero di discutere potenziali nuovi contratti con squadre di tutta Europa, con il Milan che avrebbe contattato lo United durante la finestra di mercato di gennaio. Anche l'Al-Qadsiah, squadra della Saudi Pro League ora allenata da Brendan Rodgers, avrebbe manifestato il proprio interesse.