Harry Maguire resterà?! Il difensore del Manchester United, spesso criticato, sta per firmare un nuovo contratto dopo la straordinaria inversione di tendenza sotto la guida di Michael Carrick.
Maguire torna nella squadra del Manchester United dopo la nomina di Carrick
L'esperienza e la leadership di Maguire erano molto apprezzate dall'ex allenatore Ruben Amorim, anche se non era sempre titolare fisso. Negli ultimi anni sono stati acquistati giocatori del calibro di Matthijs de Ligt e Leny Yoro, ma Maguire è rimasto una presenza costante in difesa, totalizzando 40 presenze in tutte le competizioni nella scorsa stagione e segnando quattro gol.
Il difensore inglese pronto a firmare un nuovo contratto
Ora, secondo il Daily Mail, Maguire sta per essere ricompensato per le sue recenti ottime prestazioni. La testata afferma che sembra "sempre più probabile" che l'ex stella del Leicester City riceverà un nuovo contratto, dato che quello attuale scadrà in estate.
Maguire ha attualmente un contratto da 180.000 sterline a settimana e si pensa che voglia rimanere all'Old Trafford il più a lungo possibile, essendo arrivato a Manchester nel 2019 con un trasferimento da 80 milioni di sterline (93,6 milioni di euro/101,6 milioni di dollari) dal Leicester. Secondo quanto riferito, si spera di raggiungere un compromesso riguardo allo stipendio e alla durata del nuovo contratto. Maguire ha collezionato 260 presenze in tutte le competizioni con il club, vincendo la Carabao Cup 2022-23 e la FA Cup 2023-24.
Il difensore centrale è già libero di discutere potenziali nuovi contratti con squadre di tutta Europa, con il Milan che avrebbe contattato lo United durante la finestra di mercato di gennaio. Anche l'Al-Qadsiah, squadra della Saudi Pro League ora allenata da Brendan Rodgers, avrebbe manifestato il proprio interesse.
Maguire impressionante in assenza di De Ligt
De Ligt è emerso come un leader importante nella difesa dello United, ma l'olandese ora dovrà lottare per rientrare in squadra una volta recuperato dall'infortunio, con Maguire che sta giocando bene al fianco di Martinez.
L'ex difensore dello United Wes Brown ha recentemente sostenuto Maguire per un nuovo contratto, dicendo: "Se Amorim fosse ancora in carica, Maguire non otterrebbe sicuramente un nuovo contratto, ma Michael Carrick è arrivato e Harry sta giocando, e poi ci sono De Ligt e Yoro e alcuni fantastici giovani difensori che si sono distinti. Quindi è una decisione importante. Penso che se dipendesse da Michael, lui vorrebbe tenerlo perché credo che abbia dimostrato di poter fare il suo lavoro. È semplice.
"Visto come sta giocando Harry in questo momento, sono sicuro che dietro le quinte ci saranno discussioni e che altre squadre saranno molto interessate a ingaggiarlo in estate".
La battaglia per i primi quattro posti si fa sempre più accesa, con i Red Devils che puntano alla Champions League
Lo United ha dato prova di una forma devastante da quando Carrick è stato nominato allenatore ad interim fino alla fine della stagione. Ci sono state vittorie a sorpresa contro il Manchester City e l'Arsenal nelle prime due partite dell'ex centrocampista dello United, seguite da ulteriori vittorie contro il Fulham e il Tottenham Hotspur. Questi successi hanno catapultato i Red Devils al quarto posto in Premier League prima delle partite infrasettimanali e altri tre punti contro il West Ham United martedì sera li vedrebbero superare l'Aston Villa per differenza reti.
Dopo di che, lo United non tornerà in campo fino a lunedì 23 febbraio, quando farà visita all'Everton, per poi affrontare una serie di partite che includono gli scontri con Crystal Palace, Newcastle United e Villa.
Sul fronte dei contratti, lo United ha già confermato che il centrocampista esperto Casemiro lascerà il club alla fine della stagione, mentre è probabile che anche il difensore Tyrell Malacia cercherà una nuova squadra durante la finestra di mercato estiva.
