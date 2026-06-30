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Bellingham KaneGetty
Thomas Hindle

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Harry Kane potrebbe vincere il Pallone d’Oro, ma Jude Bellingham ai Mondiali sta dimostrando di essere il 'Messi inglese'

Analysis
Inghilterra
J. Bellingham
H. Kane
Coppa del Mondo
Storie
Inghilterra vs RD Congo

Harry Kane è il capitano dell’Inghilterra e il favorito per il Pallone d’Oro 2026, ma Jude Bellingham, con le sue prestazioni ai Mondiali, ha dimostrato di essere il talismano più simile a Lionel Messi dei Tre Leoni.

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Jude Bellingham aveva un'ottima scusa per interrompere l'intervista con ITV prima del previsto. Sul campo di New Jersey, mentre lodava l'impatto di Harry Kane sulla nazionale inglese, dalle tribune si è alzato un coro unanime: “Hey Jude”.

Gabriel Clarke, sentendo la canzone, ha concesso a Bellingham di uscire in anticipo. Con un «È meglio che vada» si è diretto verso i tifosi che gli intonavano la serenata. Il resto della squadra inglese era già a metà tunnel, diretto agli spogliatoi. Bellingham si è goduto il suo momento.

In 70 minuti ha messo a referto il maggior numero di passaggi chiave, dribbling e contrasti, più un gol e un assist nella vittoria 2-0 sull’Inghilterra. La sua classe era nota, ma sabato ha mostrato anche personalità.

Nella rosa inglese Harry Kane resta il candidato principale al Pallone d’Oro, vicinissimo ai 70 gol tra club e nazionale in stagione. Ma con Bellingham l’Inghilterra ha una superstar che non molla nei momenti chiave, un talismano alla pari dei grandi di questo torneo.

Ha già guidato l’Inghilterra a due successi nel girone in Nord America e, se manterrà questo ritmo, potrebbe condurla ancora più in là prima della fine dell’estate.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rischio di esclusione

    Solo poche settimane fa si discuteva se Bellingham meritasse un posto nella nazionale inglese. Il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 di Tuchel sembrava conteso con Morgan Rogers.

    Sembrava logico: Bellingham viveva una stagione deludente con il Real Madrid, mentre Rogers guidava l’Aston Villa verso un trofeo europeo, brillando come uno dei migliori trequartisti della Premier. Tuchel lo elogiò per impegno e qualità, definendo invece Bellingham «ripugnante» in dichiarazioni poi ritrattate.

    Alla vigilia del torneo Tuchel lo includeva appena tra i «14-15» titolari potenziali. Oggi quelle parole suonano ridicole.

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  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Presentarsi

    Chi voleva Rogers titolare contro la Croazia ha avuto risposta solo alla fine: Bellingham ha faticato nei primi 30 minuti del Mondiale.

    I suoi primi 30 minuti in Coppa del Mondo non sono stati brillanti: l’Inghilterra ha faticato a Dallas, con poca intesa, scelte di possesso sbagliate e un pressing timido. Il vice Anthony Barry li ha rimproverati in diretta all’intervallo, definendo i primi 45 minuti “terribili”, pur essendo sul 2-2 contro la squadra più forte del Gruppo L.

    È stato Bellingham a risvegliare l’Inghilterra, trascinando i Tre Leoni verso il terzo gol con uno scatto alle spalle della difesa che Noni Madueke non aveva mai osato tentare. Ha corso con maggiore determinazione, dribblato con più verve e concluso con più precisione di chiunque altro. Un momento di grande abilità. Ma è stato soprattutto un gesto di spavalderia, il modo di dire: «Ci penso io».

    Da lì in avanti ha messo in campo tackle decisi, ha guidato la squadra dal centrocampo e ha scelto sempre la giocata giusta.

    Bellingham sapeva che era il suo momento e non intendeva lasciarselo sfuggire.

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La qualità si nota subito

    La seconda partita dell’Inghilterra contro il Ghana è parsa un nulla di fatto. È stata soprattutto una lezione di difesa della squadra di Carlos Queiroz, che ha ammesso di voler solo mettere in difficoltà l’Inghilterra.

    Bellingham è stato premiato dalla FIFA come miglior giocatore, ma ha ammesso che il riconoscimento sarebbe dovuto andare a un difensore ghanese per l’impegno mostrato nei 90 minuti. In realtà, quel giorno l’Inghilterra non ha brillato. Un duello tra attacco e difesa, vinto dalla difesa.

    Con quel punto l’Inghilterra era già agli ottavi prima di affrontare Panama, ma serviva una vittoria per chiudere al primo posto e un percorso più agevole. Il primo tempo è stato difficile da guardare. Bellingham, però, ha mostrato carattere: un tackle in scivolata decisivo e un urlo di esultanza. È un giocatore emotivo e l’ha dimostrato.

    Nella ripresa ha firmato entrambe le reti: sul primo corner, pur marcato, ha allungato la gamba e anticipato il difensore insaccando al volo. Cinque minuti dopo ha finalmente lanciato l’azione oltre Kane, finto due volte e servito l’assist che Kane ha trasformato in gol di testa.

    Quei lampi hanno coronato la prova completa del numero 10 inglese.

  • Quarter-final England v Portugal - World Cup 2006Getty Images Sport

    Il complesso di Gerrard

    Oggi non esiste più un calcio tipicamente inglese, ma alcuni tratti ricorrenti restano. Pochi Paesi hanno prodotto tanti giocatori offensivi, atletici e tenaci, con spavalderia, audacia e leadership quanto l’Inghilterra, soprattutto negli ultimi anni.

    Il paragone più immediato è Steven Gerrard, che da giovane mostrava la stessa grinta: entrava duro, correva di più e sembrava avere più fame. Lo stesso Gerrard ammette che Bellingham è «miglia avanti» rispetto a dove si trovava lui alla stessa età.

    Gerrard rimane una leggenda del Liverpool, ma in nazionale non ha brillato: oltre 100 presenze e la fascia di capitano, ma mai decisivo nei tornei maggiori. Colpa solo sua? No. I tifosi del Liverpool lo videro trascinare il club a diverse vittorie, cosa che non accadde con l’Inghilterra. Bellingham, invece, sta già dimostrando che si può fare.

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  • Steven Gerrard Wayne Rooney Rio Ferdinand EnglandGetty

    Il migliore dopo Rooney?

    Da tempo l’Inghilterra non ha un talento capace di cambiare le sorti di una partita. Kane è il miglior marcatore della Nazionale, ma la sua eredità include rigori sbagliati nei tornei maggiori e prestazioni deludenti nei match decisivi.

    Dopo ogni partita dell’Inghilterra torna la solita domanda: «Si affidano troppo a Kane?». Domanda sciocca, liquidata da Tuchel con una risata, ma che svela un problema: quando la pressione sale, Kane non sempre risponde.

    È un giocatore di sistema, che funziona quando tutti fanno il loro dovere. Scende, passa, aiuta in difesa: tutto utile, ma non sempre basta per segnare.

    Da Wayne Rooney in avanti l’Inghilterra non ha più avuto un giocatore così pronto a prendere in mano la partita. Nel 2004, a 18 anni, Rooney infiammò gli Europei: quattro gol, un assist e un posto nella Squadra del Torneo. Si ruppe un piede nei quarti contro il Portogallo, lasciando l’Inghilterra a chiedersi cosa sarebbe potuto accadere se fosse rimasto in forma.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Il fattore decisivo

    E così torniamo a Bellingham. Si sente parte di una tradizione: Paul Gascoigne, il giovane Michael Owen, David Beckham e Wayne Rooney. Tutti hanno brillato con l’Inghilterra, ma si sono spenti presto.

    Bellingham, però, sta già costruendo un curriculum di tutto rispetto: la sua rovesciata contro la Slovacchia a Euro 2024 ha tenuto in vita l’Inghilterra, e al Real Madrid ha già mostrato classe nei match che contano.

    In un torneo dove Lionel Messi conferma il suo talento straordinario, Bellingham può essere la risposta inglese all’otto volte vincitore del Pallone d’Oro. Non si può paragonare i loro talenti, ma Bellingham, 23 anni da lunedì, può avere lo stesso peso su questa Inghilterra che Messi ha sull’Argentina.

    Ha il talento per realizzare ciò che Gascoigne, Owen, Beckham, Rooney e Gerrard non hanno ottenuto: portare l’Inghilterra a vincere la Coppa del Mondo.

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