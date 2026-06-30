Harry Kane potrebbe vincere il Pallone d’Oro, ma Jude Bellingham ai Mondiali sta dimostrando di essere il 'Messi inglese'

Jude Bellingham aveva un'ottima scusa per interrompere l'intervista con ITV prima del previsto. Sul campo di New Jersey, mentre lodava l'impatto di Harry Kane sulla nazionale inglese, dalle tribune si è alzato un coro unanime: “Hey Jude”.
Gabriel Clarke, sentendo la canzone, ha concesso a Bellingham di uscire in anticipo. Con un «È meglio che vada» si è diretto verso i tifosi che gli intonavano la serenata. Il resto della squadra inglese era già a metà tunnel, diretto agli spogliatoi. Bellingham si è goduto il suo momento.
In 70 minuti ha messo a referto il maggior numero di passaggi chiave, dribbling e contrasti, più un gol e un assist nella vittoria 2-0 sull’Inghilterra. La sua classe era nota, ma sabato ha mostrato anche personalità.
Nella rosa inglese Harry Kane resta il candidato principale al Pallone d’Oro, vicinissimo ai 70 gol tra club e nazionale in stagione. Ma con Bellingham l’Inghilterra ha una superstar che non molla nei momenti chiave, un talismano alla pari dei grandi di questo torneo.
Ha già guidato l’Inghilterra a due successi nel girone in Nord America e, se manterrà questo ritmo, potrebbe condurla ancora più in là prima della fine dell’estate.