Harry Kane potrebbe vincere il Pallone d’Oro, ma Jude Bellingham ai Mondiali sta dimostrando di essere il 'Messi inglese'

La seconda partita dell’Inghilterra contro il Ghana è parsa un nulla di fatto. È stata soprattutto una lezione di difesa della squadra di Carlos Queiroz, che ha ammesso di voler solo mettere in difficoltà l’Inghilterra.

Bellingham è stato premiato dalla FIFA come miglior giocatore, ma ha ammesso che il riconoscimento sarebbe dovuto andare a un difensore ghanese per l’impegno mostrato nei 90 minuti. In realtà, quel giorno l’Inghilterra non ha brillato. Un duello tra attacco e difesa, vinto dalla difesa.

Con quel punto l’Inghilterra era già agli ottavi prima di affrontare Panama, ma serviva una vittoria per chiudere al primo posto e un percorso più agevole. Il primo tempo è stato difficile da guardare. Bellingham, però, ha mostrato carattere: un tackle in scivolata decisivo e un urlo di esultanza. È un giocatore emotivo e l’ha dimostrato.

Nella ripresa ha firmato entrambe le reti: sul primo corner, pur marcato, ha allungato la gamba e anticipato il difensore insaccando al volo. Cinque minuti dopo ha finalmente lanciato l’azione oltre Kane, finto due volte e servito l’assist che Kane ha trasformato in gol di testa.

Quei lampi hanno coronato la prova completa del numero 10 inglese.