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Harry Kane Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Harry Kane ha dimostrato di essere il miglior attaccante del mondo: ora la macchina da goal del Bayern Monaco deve cogliere questa occasione d'oro per entrare nella storia

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Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco

Harry Kane è già grande, e ora punta a confermarlo. Il Bayern Monaco punta su di lui per battere il Paris Saint-Germain in semifinale di Champions: mentre in Bundesliga il titolo è già certo, i Mondiali si avvicinano e lui è già in pole position per il Pallone d’Oro.

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Alcuni rivali non hanno brillato quest’anno e le prossime sfide saranno più dure, ma Kane resta il miglior attaccante al mondo.

Manca poco alla conclusione di una stagione personale straordinaria con il Bayern, ma con ancora tanto in palio per club e nazionale, sarà deciso a non fermarsi finché non avrà scritto la storia su più fronti.

Nelle prossime settimane, a partire dalla sfida col PSG, avrà un'occasione d'oro che dovrà sfruttare fino in fondo.

  • Harry KaneGetty Images

    Nuovi traguardi

    A 32 anni, Kane sta vivendo la sua stagione più prolifica. Ha battuto molti record e, pur avendo segnato 33 goal in 31 partite, il primato di 41 reti in una stagione di Bundesliga di Robert Lewandowski sembra ancora fuori portata.

    Con 95 reti in 91 match nella Bundesliga, Kane è il secondo più veloce a raggiungere tale quota dopo Dieter Müller, che ci mise 32 gare in più negli anni settanta. I suoi 51 goal in tutte le competizioni sono il nuovo record nei cinque principali campionati europei dopo i 55 di Lewandowski nel 2019-20, e l’attuale numero 9 del Bayern sembra destinato a superarlo.

    Comanda la classifica della Scarpa d'Oro con nove goal di margine su Haaland e Mbappé (fermi a 24), nonostante un recente problema al polpaccio che ne ha frenato la corsa, mentre il Bayern festeggia un altro titolo di Bundesliga.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "Ho sbloccato il livello successivo"

    All’inizio della stagione l’allenatore Vincent Kompany notò che Kane aveva raggiunto un nuovo livello. "È stato lui a sbloccarlo", disse il tecnico belga già a ottobre. "Lo ha sempre fatto in carriera. La sua crescita è una questione di mentalità: lavora sodo ogni anno.

    Non potevo spingerlo oltre: doveva volerlo lui".

    A inizio anno Kompany ha aggiunto: "La costanza di Harry è impressionante. Si vede che si trova a suo agio a Monaco, con la sua famiglia e in questa squadra. È un leader assoluto".

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  • Harry Kane Michael Olise FC Bayern 2025Getty Images

    Lavoro di squadra

    Kane non ha raggiunto questi traguardi da solo: con gli esterni Michael Olise e Luis Diaz ha formato un tridente offensivo tra i più temibili del continente.

    Il tridente del Bayern, affilato come un rasoio, ha totalizzato 159 tra goal e assist nella stagione 2025-26, con gli esterni che ne hanno forniti oltre 45 a testa. Kane, inoltre, eccelle nel venire a ricevere palla e nel coinvolgere i compagni con la sua gamma di passaggi.

    Le sue imprese sono straordinarie, ma senza il francese e il colombiano al suo fianco Kane non sarebbe capocannoniere d'Europa.

  • Harry Kane Lionel MessiGetty/GOAL

    Alla pari di Messi

    Dopo il secondo titolo di Bundesliga e aver superato la cosiddetta 'maledizione dei trofei', Kane punta alla sua prima Champions League. Superare il PSG in semifinale non sarà facile: molti considerano questo match degno della finale di Budapest. Tuttavia, il bomber del Bayern arriva all’appuntamento in uno stato di grazia, con un ruolino di marcia europeo che parla chiaro.

    Dopo aver segnato in entrambe le gare dei quarti contro il Real Madrid, è arrivato a 52 goal in 68 presenze in Champions, eguagliando la media di Messi con il Barcellona. In questa stagione ha già 12 reti in 11 match, tutte nelle ultime otto gare, anche se è rimasto a secco nell’incontro della fase a gironi contro il PSG al Parc des Princes.

    Solo l'ex attaccante del Manchester United Ruud van Nistelrooy ha fatto meglio, con 53 reti nelle sue prime 67 presenze nella massima competizione europea.

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  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    Niente ritorno in Premier

    Le imprese di Kane sono ancora più straordinarie se si pensa che il suo futuro all’Allianz Arena è da tempo al centro di voci, soprattutto dei media inglesi, convinti che l’attaccante voglia tornare in Premier League per battere il record di 260 goal di Alan Shearer.

    Il suo contratto scade nel 2027 e la clausola estiva da 65 milioni di euro è ormai scaduta, perciò le voci si sono intensificate. Tuttavia il 32enne non ha mai espresso l’intenzione di andare via e sembra vicino a un nuovo accordo, visto che i vertici hanno già programmato i colloqui.

    "Oggi lo comprerei per 150 milioni di euro", ha dichiarato di recente il presidente onorario del Bayern Uli Hoeness. "È un sogno per il Bayern Monaco, un'icona mondiale, un bravo ragazzo e un modello per i nostri giovani. Li abbraccia e spiega loro come calciare la palla".

    Intervistato da Sky Sports Germania, Kane ha confermato: "Sono molto felice qui. Abbiamo una grande squadra, l'allenatore e lo staff lavorano uniti. Abbiamo ancora tanto da giocare in questa stagione ed è entusiasmante".

  • GFX Harry Kane Erling Haaland Kylian MbappeGetty/GOAL

    I rivali restano indietro

    A questo punto è difficile negare che Kane sia il miglior attaccante del pianeta, anche se in patria non riceve ancora i riconoscimenti che merita: in Germania si ritiene che le difese della Bundesliga siano più deboli di quelle della Premier League.

    Haaland, pur segnando 35 reti, ha deluso le attese, mentre un infortunio al ginocchio ha frenato Mbappé, comunque a 41 goal in 41 partite. Nel frattempo le prestazioni di Lewandowski sembrano calare al Barcellona, cosa comprensibile a 37 anni.

    Nessuno dei tre, inoltre, è in corsa per la Champions League, rendendo quasi impossibile sostenere che Kane non sia il migliore nel suo ruolo, e forse anche in assoluto.

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  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Un'occasione d'oro

    Con la stagione che entra nelle ultime settimane, Kane ha un'occasione d'oro: 270 minuti per conquistare la sua prima Champions League e rafforzare la candidatura al Pallone d'Oro. Il Bayern è dato per favorito.

    In estate lo attende il Mondiale, forse l’ultima chance di trionfare con la nazionale. Ha già buone possibilità di alzare il Pallone d'Oro a Parigi a fine anno, diventando il primo inglese a riuscirci dopo Michael Owen nel 2001. Ma la sua consacrazione sarebbe certa se ponesse fine ai 60 anni di delusioni dei 'Tre Leoni' in Nord America.

    Il titolo di miglior giocatore del pianeta è a portata di mano e, vista la sua forma, Kane non sembra intenzionato a lasciarselo sfuggire.

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