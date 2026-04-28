Harry Kane ha dimostrato di essere il miglior attaccante del mondo: ora la macchina da goal del Bayern Monaco deve cogliere questa occasione d'oro per entrare nella storia

Le imprese di Kane sono ancora più straordinarie se si pensa che il suo futuro all’Allianz Arena è da tempo al centro di voci, soprattutto dei media inglesi, convinti che l’attaccante voglia tornare in Premier League per battere il record di 260 goal di Alan Shearer.

Il suo contratto scade nel 2027 e la clausola estiva da 65 milioni di euro è ormai scaduta, perciò le voci si sono intensificate. Tuttavia il 32enne non ha mai espresso l’intenzione di andare via e sembra vicino a un nuovo accordo, visto che i vertici hanno già programmato i colloqui.

"Oggi lo comprerei per 150 milioni di euro", ha dichiarato di recente il presidente onorario del Bayern Uli Hoeness. "È un sogno per il Bayern Monaco, un'icona mondiale, un bravo ragazzo e un modello per i nostri giovani. Li abbraccia e spiega loro come calciare la palla".

Intervistato da Sky Sports Germania, Kane ha confermato: "Sono molto felice qui. Abbiamo una grande squadra, l'allenatore e lo staff lavorano uniti. Abbiamo ancora tanto da giocare in questa stagione ed è entusiasmante".