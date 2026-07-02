Harry Kane è un fuoriclasse, ma l’Inghilterra così non vincerà il Mondiale: cosa non sta funzionando e cosa deve cambiare Tuchel

Mercoledì Harry Kane ha brillato con l’Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, ma i Tre Leoni devono ancora crescere per spiccare ai Mondiali 2026. Attualmente sono lontani dai vertici.

Kane ha segnato in due modi diversi, entrambi decisivi, ribaltando lo 0-1 e garantendosi l'accesso alla sfida di domenica col Messico, co-padrone di casa. Eppure non doveva essere così difficile.

L’Inghilterra vuole vincere i Mondiali, ha un allenatore come Thomas Tuchel, considerato uno dei migliori tattici del pianeta, e dispone di talenti sufficienti nei ruoli chiave per competere con chiunque. Ma dovrà dimostrare molto di più nelle prossime partite per essere considerata una vera contendente.

«Abbiamo mantenuto la fiducia e anche nel secondo tempo abbiamo continuato a spingere. Il loro portiere ha fatto parate incredibili, ma oggi questa squadra non ha accettato la sconfitta», ha dichiarato Tuchel.

Il pubblico di Atlanta, solitamente rumoroso sotto la cupola chiusa dello stadio, è rimasto attonito dopo soli sette minuti: cross sul secondo palo, controllo e tiro di Cipenga che batte Pickford sul primo palo.

Nel resto del primo tempo l’Inghilterra ha reagito: Jude Bellingham ha colpito due volte di testa, parato, e Marcus Rashford ha visto un tiro respinto sulla linea. Polemiche quando Kane ha superato il portiere e sembrava essere stato falciato in area, ma l’arbitro ha fatto segno di proseguire.

Nella ripresa l’iniziativa inglese è calata. Rashford ha colpito la rete laterale e Bellingham ha chiamato il portiere a un’altra parata, ma per il resto la squadra di Tuchel ha faticato.

Kane ha cambiato le sorti della partita. Il suo primo gol è stato un preciso colpo di testa nell’angolo basso su cross di Anthony Gordon. Il secondo, spettacolare: finta e destro potente dal limite che ha lasciato il portiere immobile.

«Il nostro capitano è il nostro leader e oggi ha deciso la partita con due conclusioni incredibili. Il secondo è stato semplicemente un gol geniale», ha dichiarato Tuchel.

Nonostante la rimonta, l’Inghilterra ha complicato ancora una volta la propria gara. Il Congo è 46° nel ranking FIFA, mentre l’Inghilterra è 4ª: un divario che, nonostante la grinta avversaria, avrebbe dovuto farsi sentire.

L’Inghilterra resta in corsa, ma dovrà fare di più per battere le migliori nelle prossime due settimane e mezzo.