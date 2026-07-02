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England DR Congo W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Harry Kane è un fuoriclasse, ma l’Inghilterra così non vincerà il Mondiale: cosa non sta funzionando e cosa deve cambiare Tuchel

Analysis
Inghilterra
Coppa del Mondo
H. Kane
T. Tuchel
RD Congo
Storie
Inghilterra vs RD Congo

L'Inghilterra ha battuto la Repubblica Democratica del Congo, ma non può affidarsi solo a Harry Kane per vincere il torneo.

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Mercoledì Harry Kane ha brillato con l’Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, ma i Tre Leoni devono ancora crescere per spiccare ai Mondiali 2026. Attualmente sono lontani dai vertici.

Kane ha segnato in due modi diversi, entrambi decisivi, ribaltando lo 0-1 e garantendosi l'accesso alla sfida di domenica col Messico, co-padrone di casa. Eppure non doveva essere così difficile.

L’Inghilterra vuole vincere i Mondiali, ha un allenatore come Thomas Tuchel, considerato uno dei migliori tattici del pianeta, e dispone di talenti sufficienti nei ruoli chiave per competere con chiunque. Ma dovrà dimostrare molto di più nelle prossime partite per essere considerata una vera contendente.

«Abbiamo mantenuto la fiducia e anche nel secondo tempo abbiamo continuato a spingere. Il loro portiere ha fatto parate incredibili, ma oggi questa squadra non ha accettato la sconfitta», ha dichiarato Tuchel.

Il pubblico di Atlanta, solitamente rumoroso sotto la cupola chiusa dello stadio, è rimasto attonito dopo soli sette minuti: cross sul secondo palo, controllo e tiro di Cipenga che batte Pickford sul primo palo.

Nel resto del primo tempo l’Inghilterra ha reagito: Jude Bellingham ha colpito due volte di testa, parato, e Marcus Rashford ha visto un tiro respinto sulla linea. Polemiche quando Kane ha superato il portiere e sembrava essere stato falciato in area, ma l’arbitro ha fatto segno di proseguire.

Nella ripresa l’iniziativa inglese è calata. Rashford ha colpito la rete laterale e Bellingham ha chiamato il portiere a un’altra parata, ma per il resto la squadra di Tuchel ha faticato.

Kane ha cambiato le sorti della partita. Il suo primo gol è stato un preciso colpo di testa nell’angolo basso su cross di Anthony Gordon. Il secondo, spettacolare: finta e destro potente dal limite che ha lasciato il portiere immobile.

«Il nostro capitano è il nostro leader e oggi ha deciso la partita con due conclusioni incredibili. Il secondo è stato semplicemente un gol geniale», ha dichiarato Tuchel.

Nonostante la rimonta, l’Inghilterra ha complicato ancora una volta la propria gara. Il Congo è 46° nel ranking FIFA, mentre l’Inghilterra è 4ª: un divario che, nonostante la grinta avversaria, avrebbe dovuto farsi sentire.

L’Inghilterra resta in corsa, ma dovrà fare di più per battere le migliori nelle prossime due settimane e mezzo.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    GOD SAVE KANE

    Chi altri? L’Inghilterra ha puntato su Bellingham e Kane per uscire dai guai in questo torneo (forse più di quanto Tuchel avrebbe voluto), e mai come stavolta è stato evidente.

    Kane sembrava ai margini, coinvolto solo a tratti, finché non si è acceso.

    Il primo goal è parso inevitabile non appena il cross ha lasciato il destro di Gordon: Kane si è inserito rapido, ha letto la traiettoria e ha concluso a porta vuota. Il secondo, invece, è stato un gioiello.

    Kane è un giocatore speciale, e questa è stata una conclusione davvero speciale, un tiro a fil di rete che ha lasciato il portiere inchiodato sul posto. È stato, senza dubbio, il momento più importante di Kane con la maglia dell’Inghilterra, e un motivo in più per pensare che i fuoriclasse dei Tre Leoni possano portare la squadra molto avanti in questo torneo, anche se non tutti sono al meglio della forma.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    NON BASTA PER VINCERE I MONDIALI

    La Repubblica Democratica del Congo ha mostrato buon calcio nel girone contro Portogallo e Colombia e sta crescendo.

    Ma l’Inghilterra punta in alto e, in questa fase, deve spazzare via anche gli avversari più tenaci.

    Non è chiaro cosa abbia causato questa prova opaca. Esiste una ricetta semplice per battere l’Inghilterra: difendersi bassi, frustrarla e colpire in contropiede. Ma ci sono anche problemi più profondi.

    L’Inghilterra, anche dopo lo 0-1, è crollata di nuovo in avvio di ripresa. Solo dopo la seconda pausa per l’idratazione, quando il panico era ormai imminente, ha trovato i livelli necessari per vincere.

    Tuchel ha dichiarato che l’Inghilterra è rimasta composta per tutto l’incontro, ma chi guardava dagli spalti o in tv, compresi i futuri avversari, ha avuto un’impressione opposta.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GORDON HA CAMBIATO LA PARTITA

    L’Inghilterra cercava una scintilla dalla panchina e l’ha trovata in Gordon. Il suo impegno senza palla ha brillato nell’ultimo terzo di campo.

    Il nuovo acquisto del Barcellona ha servito due assist: prima con un cross perfetto per la testa di Kane, poi mantenendo viva l’azione e offrendo a Kane un rasoterra che ha permesso la sua magia.

    Per lui, rimasto in panchina nelle ultime due gare al posto di Marcus Rashford, un ingresso decisivo: potrebbe restare una riserva, ma stasera l’impatto è stato impressionante.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LA FORMAZIONE INIZIALE SBAGLIATA

    Finora Tuchel ha provato diverse soluzioni sulle fasce, alternando sulla sinistra Rashford e Gordon. Mercoledì ha giocato Rashford, senza però brillare: nel primo tempo ha visto un suo tiro respinto sulla linea da Aaron Wan-Bissaka, suo ex compagno al Manchester United, e in generale gli è mancata la freddezza sotto porta che Tuchel considera fondamentale per un’ala. Non è stato del tutto ininfluente, ma non ha colto l’occasione come il suo allenatore avrebbe sperato.

    Sull’altra fascia Noni Madueke ha sofferto: pur mantenendosi largo per allungare la difesa, è risultato impreciso nel cross e lento in fase di ripiegamento.

    In fase offensiva i suoi passaggi chiave sono risultati imprecisi, mentre in difesa la sua mancata copertura ha costretto Djed Spence a marcare due avversari, lasciando a Cipenga gli spazi per sbloccare il match. Sono questi i dettagli che decidono i Mondiali, e Madueke non è stato all’altezza.

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  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    COSA DEVE CAMBIARE TUCHEL

    Nelle conferenze stampa dopo la partita, Tuchel ha rifiutato di prendersi meriti per quanto successo nei 90 minuti.

    «Non abbiamo dovuto trovare una soluzione tattica, né avevamo bisogno di un nuovo approccio o di una nuova strategia», ha detto. «Ho percepito che ogni volta che venivano da me, ogni volta che mi parlavano, erano motivati, avevano le idee chiare e facevano ciò che era necessario».

    In realtà è stato troppo modesto: in partite così difficili serve l’intervento dell’allenatore, e Tuchel ha fatto due mosse azzeccate.

    La prima mossa sono state le sostituzioni: Madueke e Rashford sono stati sostituiti al momento giusto, mentre Eberechi Eze ha lasciato il segno come trequartista, e lo spostamento di Declan Rice a terzino destro potrebbe essere una soluzione per il futuro.

    La seconda è ciò che Tuchel ha detto durante la pausa per l’idratazione del secondo tempo. Da lontano sembrava una figura animata, tutto arti e grida. Tuchel ha insistito dopo la partita sul fatto di non ricordare cosa avesse detto, e di aver semplicemente cercato di infondere calma ai suoi giocatori. Se è andata così, allora è stata una lezione magistrale su come mantenere la lucidità.

    «Il messaggio è sempre lo stesso: continuate a martellare la roccia. Continuate a bussare, bussare, bussare. Continuate a credere, continuate a fare quello che facciamo. Non arrendetevi», ha detto quando gli è stato chiesto di ricordare le sue istruzioni durante la partita.

  • Jordan PickfordGetty

    IL PROBLEMA PORTIERE

    Finora un’estate tranquilla per Jordan Pickford. Merito dell’Inghilterra, che neutralizza i contropiedi – come sottolinea Tuchel – e lascia l’estremo dell’Everton quasi inoperoso. Questa volta, però, ha dovuto parare… e ha sbagliato.

    Cipenga ha calciato bene, puntando il primo palo e sorprendendo il portiere dell’Everton. In un momento in cui l’Inghilterra fatica a creare, Pickford non può permettersi errori del genere.

    Per fortuna l’Inghilterra non ha pagato dazio, ma in futuro affronterà avversari più pericolosi e Pickford dovrà iniziare a fare qualche parata.

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