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Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Lelio Donato

Hapoel Tel Aviv-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: Scamacca entra e la risolve, Raspadori spento, Kolasinac in difficoltà, Carnesecchi decisivo

Conference League Qualification
Hapoel Tel Aviv vs Atalanta
Hapoel Tel Aviv
Atalanta

L'Atalanta non brilla ma vince 0-1 contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del playoff di Conference League conquistando la qualificazione, decisivo nella ripresa il goal di Scamacca appena entrato in campo.

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Missione compiuta per l'Atalanta che non brilla ma vince 0-1 nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv, qualificandosi alla fase campionato dopo lo 0-0 dell'andata.

La gara si conferma complicata per la squadra di Sarri che nel primo tempo fatica a costruire grandi occasioni da goal. La migliore è quella creata da una serpentina di Samardzic, che si conquista un calcio di punizione ma tira alto. L'Hapoel controlla senza problemi e spesso mette in difficoltà la difesa orobica.

Nella ripresa l'Atalanta prova ad alzare leggermente il ritmo ma per sbloccarla serve l'ingresso di Scamacca, che con una zampata firma il goal che vale vittoria e qualificazione. Nel finale decisivo Carnesecchi che manda sul palo il tiro di Buskila.

  • PAGELLE HAPOEL TEL AVIV-ATALANTA

    Tzur (5.5) incerto sul goal di Scamacca, Owusu (6.5) è un pericolo costante, Boateng (6) ci mette il fisico ma non basta, Buskila (6.5) sfiora il pareggio.

    Kossounou (6.5) è solido, Kolasinac (5) in grande difficoltà mentre Bernasconi (6.5) entra bene, Samardzic (6.5) con qualità, Scamacca (7) la decide col primo pallone giocato, Raspadori (5.5) non si vede.


    HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur 5.5; Coco 6.5, Mayembo 6, Chico 6, Leidner 6; Falcão 6 (81' Ferben sv), Kraev 6 (77' Kancepolsky 6); Owusu 6.5 (66' Turiel 5.5), Altman 6 (76' Buskila 6.5), Alkoukin 6; Boateng 6 (81' Dappa sv). All. Barda.

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Bellanova 6, Kossounou 6.5, Scalvini 6, Kolasinac 5 (71' Bernasconi 6.5); Ederson 5.5, Gaetano 5.5, Samardzic 6.5 (60' Pasalic 6); Zalewski 6 (84' Cassa sv), Krstovic 6 (71' Scamacca 7), Raspadori 5.5 (60' De Ketelaere 6). All. Sarri

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  • TABELLINO HAPOEL TEL AVIV-ATALANTA

    HAPOEL TEL AVIV-ATALANTA 0-1

    Marcatori: 72' Scamacca

    HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur 5.5; Coco 6.5, Mayembo 6, Chico 6, Leidner 6; Falcão 6 (81' Ferben sv), Kraev 6 (77' Kancepolsky 6); Owusu 6.5 (66' Turiel 5.5), Altman 6 (76' Buskila 6), Alkoukin 6; Boateng 6 (81' Dappa sv). All. Barda.

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Bellanova 6, Kossounou 6.5, Scalvini 6, Kolasinac 5 (71' Bernasconi 6.5); Ederson 5.5, Gaetano 5.5, Samardzic 6.5 (60' Pasalic 6); Zalewski 6 (84' Cassa sv), Krstovic 6 (71' Scamacca 7), Raspadori 5.5 (60' De Ketelaere 6). All. Sarri

    Arbitro: Schlager (Ger)

    Ammoniti: Falcao, Coco, Turiel, Chico

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