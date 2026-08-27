Hapoel Tel Aviv-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: Scamacca entra e la risolve, Raspadori spento, Kolasinac in difficoltà, Carnesecchi decisivo

Missione compiuta per l'Atalanta che non brilla ma vince 0-1 nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv, qualificandosi alla fase campionato dopo lo 0-0 dell'andata.
La gara si conferma complicata per la squadra di Sarri che nel primo tempo fatica a costruire grandi occasioni da goal. La migliore è quella creata da una serpentina di Samardzic, che si conquista un calcio di punizione ma tira alto. L'Hapoel controlla senza problemi e spesso mette in difficoltà la difesa orobica.
Nella ripresa l'Atalanta prova ad alzare leggermente il ritmo ma per sbloccarla serve l'ingresso di Scamacca, che con una zampata firma il goal che vale vittoria e qualificazione. Nel finale decisivo Carnesecchi che manda sul palo il tiro di Buskila.