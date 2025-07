Hannover 96-Cagliari 2-0, tabellino e marcatori: Tomiak-Neubauer, sardi battuti da un goal per tempo

Hannover 96 vs Cagliari

Tomiak su calcio di rigore dopo il quarto d'ora e Neubauer nel finale tramortiscono i rossoblù. Prossimo impegno il 2 agosto contro il Saint-Etienne.

Seconda sconfitta per il Cagliari: ad Hannover gli uomini di Fabio Pisacane cedono per 2-0 contro i tedeschi, formazione partecipante alla Zweite Bundesliga, che si impone con un goal per tempo.

A segno dopo 17 minuti Tomiak, che apre il tabellino trasformando freddamente un calcio di rigore: penalty concesso per un intervento irregolare in area del cagliaritano Deiola su Matsuda.

Primo tempo in cui le occasioni da ambo le parti non mancano: Felici colpisce un palo, imitato da Pichler. Tante le ammonizioni: alla fine saranno addirittura sette, numero spropositato per un'amichevole.

Nel secondo tempo il Cagliari risente della stanchezza, gioca a ritmi compassati e nel finale viene punito dopo aver comunque sfiorato il pari con Luvumbo: raddoppia Neubauer sugli sviluppi di un angolo.

I sardi torneranno ora in campo sabato 2 agosto alle 20.30: l'avversario della squadra di Pisacane saranno i francesi del Saint-Etienne.