Hall of Fame XVII - Gary Lineker, il “Gentiluomo del goal” che fece dell’anticipo la sua arte

Prima che il mondo imparasse a conoscere quel volto da eterno bravo ragazzo e quell'esultanza quasi sempre misurata, Gary Winston Lineker era soltanto il figlio di un fruttivendolo di Leicester. Nato il 30 novembre 1960, era cresciuto aiutando il padre Barry al mercato cittadino e dividendo le proprie passioni fra due sport profondamente inglesi: il calcio e il cricket.





Tanto che per qualche tempo non è affatto scontato quale delle due discipline debba diventare il suo futuro. “Ho avuto un'infanzia felice e tranquilla”, racconterà molti anni dopo a ‘The Observer’. “Dagli 11 ai 16 anni - aggiungerà in un'intervista a 'The Independent' - pensavo che avrei avuto più possibilità nel cricket che nel calcio”.





Il padre si alza alle quattro del mattino per raggiungere il mercato all'ingrosso. Qui compra la frutta per rivenderla durante il giorno al Leicester Market e la sera torna a casa per occuparsi dei conti. Ma il ricordo più nitido dell’infanzia di Lineker è un altro: lui che gioca a pallone nel giardino di casa. “La mia vita - spiegherà ancora a ‘The Observer’ - è sempre stata dominata dallo sport”.





Eppure a scuola c’è chi dubita che Gary quel futuro possa realmente averlo. Non ha il fisico del predestinato e quando decide di puntare sul calcio qualche insegnante gli suggerisce di pensare a una professione più sicura.





Il Leicester, fortunatamente, vede qualcosa che gli altri non vedono. Lo accoglie nel proprio settore giovanile nel 1976. Lineker ha ancora 15 anni, è magro, leggero, ben lontano dall'attaccante che terrorizzerà le difese di mezzo mondo. Ma possiede già ciò che nessuna palestra avrebbe potuto regalargli: il senso dello spazio e del tempo.





Nella pagella del suo diploma, che consegue nel 1977, alcuni professori annotano che “il ragazzo si concentra troppo sul calcio” e che per questo “non si guadagnerà mai da vivere”. È uno di quegli abbagli di cui la storia dello sport è generosa: giudizi apparentemente ragionevoli destinati a diventare magnificamente sbagliati.





Ad accorgersi delle sue qualità calcistiche è soprattutto Jock Wallace, che qualche anno più tardi lo farà debuttare in prima squadra. “Nessuno immaginava cosa ci fosse dentro quel ragazzo – dirà l’allenatore scozzese a ‘El País’ nel 1986 -. Non spiccava, potevi guardarlo quanto volevi e non spiccava affatto. Ma io sapevo che aveva qualcosa: lì dentro c'era un goleador”.





L'esordio in Prima squadra arriva il giorno di Capodanno del 1979, contro l'Oldham Athletic. Gli inizi non hanno nulla di folgorante: Lineker deve aspettare, crescere, irrobustirsi e conquistarsi un posto. Quando lo fa, però, comincia a segnare con la regolarità che diventerà la sua firma. Contribuisce al ritorno del Leicester nella massima serie e, stagione dopo stagione, il ragazzo del mercato cittadino diventa l'idolo di Filbert Street.





Nella stagione 1983/84 realizza 22 goal in campionato. L'anno successivo sale a 24 e vince la classifica dei marcatori della First Division insieme a Kerry Dixon. È nata una stella. Leicester comincia a stargli stretto. Il suo talento reclama un palcoscenico più grande.





Quando nell'estate del 1985 lascia i Foxes, il bilancio è di 103 goal in 216 presenze complessive in sette stagioni, quattro disputate in Second Division e tre in First Division. A spuntarla per il suo cartellino è l'Everton. I Toffees sono campioni d'Inghilterra in carica e investono circa 800 mila sterline, corrispondenti a poco meno di un milione di euro, per affidargli il compito di raccogliere l'eredità realizzativa di Andy Gray. Lineker risponde nel solo modo che conosce. Segnando.



