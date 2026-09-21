Hall of Fame XVII - Gary Lineker, il “Gentiluomo del goal” che fece dell’anticipo la sua arte

A volte l'arte di un numero uno consiste nel saper nascondere la propria arte. Nel far apparire naturale ciò che naturale non è, semplice ciò che per gli altri è tremendamente complicato. Gary Lineker apparteneva a questa categoria di campioni: niente gesti superflui, nessuna concessione all'estetica fine a sé stessa, mai sopra le righe. Per eccellere gli bastavano pochi metri, spesso pochi secondi, talvolta un solo tocco.
Il suo talento viveva soprattutto in ciò che accadeva prima che il pallone gli arrivasse. Lineker osservava, intuiva, si muoveva. Mentre gli altri reagivano all'azione, lui sembrava averne già letto gli sviluppi. Aveva il segreto dei grandi attaccanti d'area: una sorta di orologio interiore che corre alcuni secondi più avanti rispetto a quello degli altri. Una qualità difficile da misurare e ancora più difficile da insegnare.
In antichità l’avrebbero definita “ars celare artem”, ovvero “l'arte di nascondere l'arte”, un concetto caro a Quintiliano. Lineker ne fece quasi una filosofia calcistica. Non aveva la potenza devastante dei grandi centravanti né il repertorio acrobatico dei virtuosi, non amava dribblare mezza squadra e raramente cercava il goal impossibile. Faceva qualcosa di apparentemente più elementare: arrivava dove sarebbe arrivato il pallone. Prima del difensore. Prima del portiere. Qualche volta persino prima che un suo compagno avesse deciso di passarglielo.
Per la sua correttezza e lo stile con cui interpretava il ruolo del centravanti si guadagnerà l’appellativo di “Gentiluomo del goal”. Anziché combattere con i difensori, cercava sempre di anticiparli.
E segnava tanto: in patria, in Spagna e perfino nell'ultimo, esotico, capitolo della carriera in Giappone. Lo fece con la maglia dell’Inghilterra, soprattutto quando il palcoscenico diventava più grande e le gambe degli altri cominciavano a pesare. Sei goal a Messico '86, quattro a Italia '90: 10 complessivi ai Mondiali, un traguardo che nessun inglese aveva mai raggiunto prima di lui.