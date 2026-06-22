Hall of Fame XIV – Pelé, O Rei del calcio: fuoriclasse leggendario e primo mito universale

Il mondo lo scoprì nell’estate del 1958. Aveva diciassette anni, un sorriso timido e un talento che in Brasile prometteva meraviglie. Ma quando la Seleção sbarcò in Svezia, Pelé non era ancora il protagonista che la storia avrebbe consegnato all’eternità.
Prima del Mondiale aveva subito un infortunio al ginocchio e arrivò al torneo lontano dalla migliore condizione. Il Ct. Vicente Feola decise inizialmente di affidarsi a José Altafini, il futuro Mazzola del calcio italiano. Nelle prime due partite contro Austria e Inghilterra, il giovane fenomeno del Santos rimase così in panchina.
Fu una scelta prudente. E forse inevitabile. Ma il talento di Pelé era troppo grande per restare a lungo confinato tra le riserve.
Feola intuì che era arrivato il momento di rischiare e, in vista della decisiva sfida contro l’Unione Sovietica, ridisegnò l’attacco del Brasile: dentro Pelé al posto di Altafini, e Garrincha. Fu una delle decisioni più importanti della storia della Seleção.
Da quel momento il Mondiale del Brasile cambiò volto. Nei quarti di finale contro il Galles, Pelé segnò il gol che qualificò la Seleçao. In semifinale travolse la Francia del bomber Just Fontaine con una tripletta. Poi arrivò la finale contro i padroni di casa della Svezia.
In quel pomeriggio di Stoccolma il ragazzo di Bauru smise di essere una promessa e diventò una leggenda.
Sul punteggio di 3-1 controllò il pallone in area, lo sollevò sopra il difensore e lo colpì al volo prima che toccasse terra. Una giocata che racchiudeva ciò che sarebbe diventato negli anni successivi: fantasia, coraggio, istinto e naturalezza. Nel finale si ripeté firmando la quinta rete dei sudamericani con uno stacco di testa spettacolare in controtempo che non diede scampo al portiere.
Era la ginga che aveva imparato nelle strade del Brasile, il calcio trasformato in arte. Il Brasile vinse 5-2 e conquistò il primo Mondiale della sua storia. Al fischio finale Pelé crollò in lacrime sul terreno di gioco. Attorno a lui i compagni festeggiavano, mentre dall’altra parte dell’oceano un intero Paese si riconosceva finalmente campione del mondo.
La promessa a papà Dondinho era stata mantenuta. Era nato O Rei.
Negli anni successivi il Santos divenne il veicolo attraverso il quale il pianeta avrebbe imparato a conoscere Pelé. Oggi siamo abituati a vedere ogni partita in televisione. Negli anni Sessanta non era così. Per assistere allo spettacolo bisognava essere presenti.
Così il Santos iniziò a viaggiare. Africa, Europa, Asia, Medio Oriente, Americhe. Provò a ingaggiarlo l’Inter di Angelo Moratti, poi la Juventus di Umberto Agnelli, ma il Peixe si oppose sempre al trasferimento. Ovunque Pelé andasse, del resto, gli stadi si riempivano. Le persone volevano vedere in campo lui, più della squadra in sé. Il numero 10 bianconero stava diventando un mito globale.
Ma il Santos non era soltanto una compagnia itinerante che portava spettacolo nei cinque continenti. Era anche una macchina quasi perfetta. Con Pelé in campo conquistò 26 trofei: 10 campionati statali, 6 titoli (5 Taça Brasil e un Torneio Roberto Gomes Pedrosa) e 5 Coppe nazionali, due Coppe Libertadores consecutive, due Coppe Intercontinentali e una Supercoppa dei campioni intercontinentali, imponendosi come una delle squadre più forti del pianeta.
Nel 1962, in Cile, Pelé vinse invece con il Brasile il suo secondo Mondiale, anche se da spettatore per uno strappo all’adduttore rimediato nella seconda gara con la Cecoslovacchia che lo estromise per il resto del torneo. Gli andò anche peggio nel 1966, quando fu vittima di falli durissimi che ne condizionarono il rendimento, e il Brasile venne eliminato nella Fase a gironi.
Con il Santos continuava a vincere. E a segnare. Disputò ancora centinaia di amichevoli internazionali. La gente pagava il biglietto per assistere al suo show. E lui ricambiava con un repertorio inesauribile di dribbling, tunnel, sombreri, colpi di testa e reti spettacolari.
Fu in quegli anni che nacquero molte delle leggende legate al suo nome. La più celebre racconta che durante la guerra civile nigeriana venne dichiarata una tregua per consentire a tutti di assistere a una sua partita. Nessun calciatore era mai stato così famoso.
Il 19 novembre 1969 arrivò uno dei momenti più iconici della sua carriera. Il gol numero mille.
Da settimane il Brasile faceva il conto alla rovescia. Ogni partita diventava un evento nazionale. Quando al Maracanã si presentò l’occasione, un rigore concesso contro il Vasco da Gama, il tempo sembrò fermarsi. Pelé andò sul dischetto, prese la rincorsa e segnò.
Seguì un boato. Il campo venne invaso. Fotografi, giornalisti, operatori televisivi e tifosi trasformarono quel momento in una celebrazione collettiva. Ma ciò che rese davvero speciale quella notte furono le parole del protagonista.
“In questo momento di grande emozione per me, faccio un appello perché nessuno dimentichi i bambini poveri, i bisognosi e le opere di carità. Difendiamo i poveri, difendiamo i bambini che hanno bisogno. Aiutiamo tutti, per l'amor di Dio”.
Il campione lasciò spazio all’uomo. L’idolo popolare si trasformò definitivamente in simbolo nazionale.