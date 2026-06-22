Hall of Fame XIV – Pelé, O Rei del calcio: fuoriclasse leggendario e primo mito universale

In principio era soltanto Dico, il nomignolo con cui lo chiamavano affettuosamente i suoi genitori. Nato il 23 ottobre 1940 a Três Corações, un piccolo paese dello stato di Minas Gerais, trascorse l'infanzia in povertà, tra sacrifici, sogni e palloni improvvisati.

Ma sarà con un altro soprannome che diventerà un mito universalmente conosciuto.

“Quando avevo tre anni mio padre giocava nel Vasco de São Lourenço - racconterà nella sua autobiografia del 2006 -. Mi portava agli allenamenti e io ero affascinato dal nostro portiere, Bilé. A ogni sua parata urlavo: ‘Bravo Bilé!’. Tante volte però storpiavo il nome in ‘Pilé’ o ‘Pelé’. Così a un certo punto i ragazzi più grandi iniziarono a chiamarmi Pelé”.

All’inizio non gli piaceva affatto. Alle sue orecchie suonava come una presa in giro. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quelle quattro lettere, nate da un errore di pronuncia nel campetto di una cittadina dell’entroterra brasiliano, sarebbero diventate uno dei nomi più celebri del Novecento.

Decenni dopo, il presidente Lula avrebbe trovato la sintesi perfetta: “Pelé, quattro lettere che hanno unito il Brasile al mondo”.

Per capire come questo sia stato possibile bisogna tornare a Bauru, nello stato di San Paolo, dove nel 1946 si trasferisce la sua famiglia. È lì che cresce Edson Arantes do Nascimento, figlio di João Ramos do Nascimento, detto Dondinho, e di Celeste Arantes, con i suoi fratelli più piccoli Jair, detto Zoca, e Maria Lucia. Da una parte il padre, ex centravanti di talento la cui carriera era stata spezzata da un grave infortunio al ginocchio, dall’altra la madre, severa e protettiva, determinata a garantire ai figli una vita più stabile di quella che il calcio era riuscito a offrire al marito.

Se Dondinho gli trasmette l’amore per il pallone, Dona Celeste frena, insistendo sull’importanza della scuola e del lavoro.

Il padre lavora come barelliere in ospedale e guadagna appena il necessario per mantenere la famiglia, la madre si occupa della casa e dell'educazione dei figli. Al piccolo Dico studiare non piace molto: così lucida scarpe, aiuta come può i suoi genitori e gioca per strada con gli amici di infanzia, usando palloni improvvisati fatti di stracci e carta.

Sarà Dondinho a insegnargli i fondamenti del calcio. Nel 1950, quando il Brasile perde il Mondiale casalingo, sconfitto dall’Uruguay nel celebre Maracanazo, Pelé ha appena nove anni. Vede il padre piangere. È una scena che non dimenticherà mai. Si avvicina a lui e gli fa una promessa: un giorno vincerà la Coppa del Mondo con il Brasile.

Otto anni dopo, quella promessa sarà mantenuta.



